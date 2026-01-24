2026年春、工藤静香の新しいシンフォニック・シリーズ「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」の開催が決定し、本日（1月24日）より一般チケットの販売がスタートした。

1987年のデビュー以来、日本＆アジアの音楽シーンを牽引してきた工藤静香は、2024年に自身初となるフルオーケストラとの共演コンサートを実施。世界遺産・薬師寺での屋外特別公演をはじめ、ポップスとクラシックを融合させたステージが大きな反響を呼んだ。続く2025年には、指揮者・胗澤寿男率いる欧州の名手が集結したバルカン室内管弦楽団との共演をはじめ、国内外の名門オーケストラとの共演を実現し、その表現世界をさらに深化させてきた。そして三年目となる2026年ツアーは、仙台、金沢、兵庫、名古屋、札幌、熊本、東京の音楽専用ホールを舞台に開催。胗澤寿男、柴田真郁ら、現代クラシック界の重責を担う指揮者と、各地を代表するオーケストラとの共演に挑む。音楽ファン注目の全国ツアーでは、工藤静香の作品群から新たに選び抜かれた楽曲を中心に構成された、最新のオーケストラ・プログラムを披露する。「素晴らしいフルオーケストラの皆さまと三年連続でご一緒できることを、心から幸せに感じています。そして今回は、七都市を巡る全国ツアーという特別なかたちで、皆さまとお会いできることとなりました。新たな演目も数多くご用意しております。胸がときめくような、そして豊かに響く時間を、皆さまにお届けできましたら幸いです」と、ダイナミックなステージへの意欲を示す。オーケストレーションに多様なアプローチが施され、代表曲から最新作まで、アーティスト活動の軌跡と未来を、大胆かつ繊細な音楽世界で描き出す。工藤静香の音楽の歩みをオーケストラとともに丁寧に紡ぎ、進化を続けるステージを体感できる豪華なシンフォニックコンサートが誕生する。チケットは本日より一般発売中。◆公演オフィシャルサイト：https://classics-festival.com/rc/performance/shizuka-kudo_premium-symphonic-concert-2026/※工藤静香＆フルオーケストラ公演映像を公開中。

『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』

◆主催：RENAISSANCE CLASSICS◆後援：朝日新聞社、エフエム愛知（名古屋）、FMK（熊本）、エフエム東京（東京）、TVh北海道放送（札幌）、エフエム北海道（札幌）、道新文化事業社（札幌）、Date fm（仙台）、FM COCOLO（西宮）、ラジオ関西（西宮）、テレビ大阪（西宮）、テレビ愛知（名古屋）、北國新聞社（金沢）、北陸放送（金沢）◆協力：ディスクガレージ（東京）、夢番地（西宮）、エンタメスタイル（金沢）、キョードー西日本（熊本）、サンデーフォークプロモーション（名古屋）、GIP（仙台）、ポニーキャニオン

【開催日程&会場】

◆3月15日（日）開場14時・開演15時 仙台サンプラザ◆３月28日（土）開場14時・開演15時 本多の森 北電ホール（金沢）◆4月11日（土）開場13時15分・開演14時 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール◆4月25日（土）開場14時・開演15時 愛知県芸術劇場コンサートホール◆5月6日（祝・水）開場14時・開演15時 札幌文化芸術劇場hitaru◆5月17日（日）開場14時・開演15時 熊本城ホール・メインホール◆5月31日（日）開場14時・開演15時 昭和女子大学 人見記念講堂◆指揮：胗澤寿男（仙台、金沢、西宮、名古屋、熊本、東京）、柴田真郁（札幌）◆管弦楽団：東京フィルハーモニー交響楽団（東京、仙台）日本センチュリー交響楽団（西宮）京都フィルハーモニー室内合奏団 特別交響楽団（名古屋、金沢）北九州グランフィルハーモニー管弦楽団（熊本）ルネサンスシンフォニーオーケストラ＆クリスタルスノー（札幌）【チケット料金】11,000円（税込・全席指定・特製プログラム付）※未就学児入場不可、※予約・お一人様４枚迄◆お問い合わせ東京：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com名古屋：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 兵庫：YUMEBANCHI 06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/仙台：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/playguide金沢：エンタメスタイル 076-256-5538 (平日11:00~17:00) 熊本：キョードー西日本 0570-09-2424(11:00～15:00日、祝休み)札幌：道新プレイガイド https://doshin-playguide.jp/ 0570-00-3871（10:00-19:00火曜定休）