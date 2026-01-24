北海道の民泊不動産投資支援を展開する「JANKEN」（運営：クウカン株式会社、本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、ホテル・民泊に特化した消防設備導入および許認可取得支援サービスの専用ランディングページ（LP）を公開いたしました。

インバウンド需要が急増する札幌・富良野・ニセコエリアを中心に、複雑な日本の消防法への対応から、多言語でのコンサルティング、設置工事、旅館業許可申請までを一括で提供。多言語（日・英・中）対応により、外国人オーナー様の円滑な事業開始を強力にバックアップします。LPリンク（日）https://janken-hokkaido.com/minpaku-hotel-fire-safety/（英）https://janken-hokkaido.com/en/minpaku-hotel-fire-safety/（中）https://janken-hokkaido.com/cn/minpaku-hotel-fire-safety/

JANKEN HOKKAIDOの3つの強み

1. 北海道民泊主要エリアへの「圧倒的な専門性」

JANKENでは、主に札幌エリア、富良野エリア、ニセコ・倶知安エリアの物件を取り扱います。外国人宿泊需要・民泊需要が極めて高く、民泊業界にとっては重要度の高いエリアになりますが、JANKENにはこの3つのエリアでの数年にわたる民泊運営実績があり、地域ならではの特性をすでに熟知しています。実績に裏打ちされた民泊運営ノウハウに基づき、かつ、自治体ごとの条例や建築基準法との整合性を踏まえた、最適な設備投資の提案が実現されます。

2. 日英中3ヶ国語対応。外国人投資家の「言葉の壁」を撤廃

「日本の法律が分からない」「専門業者と意思疎通ができない」という悩みを抱える外国人オーナー様のために、英語・中国語（繁体字・簡体字）が可能なスタッフが直接サポートいたします。また、民泊に関する無料相談は、LINE、メールに加え、WhatsAppからも可能です。オーナー様にとって最も負担の少ない方法をお選びください。JANKENなら、相談から見積もり、契約まで、言語の障壁を最低限におさえることができ、安心して民泊不動産投資に挑戦できます。

3. 設備設置から民泊運営代行まで。事業を止めないワンストップ体制

JANKENは、消防設備士、行政書士、建築士など、民泊運営開始にあたって連携が必要になる様々な業界の人々とのネットワークを有しています。そのため、消防法対策に必要な設備の設置だけでなく、365日の営業が可能な旅館業許可や180日の営業が可能な住宅宿泊事業の届出まで、JANKENに依頼すればセットでサポートいたします。さらに、グループ会社による運営代行（清掃・管理）の紹介も可能です。他社に比べ、より民泊運営まで見据えた安心のサポート体制で、開業準備の負担を最小限に抑えます。

消防設備工事の導入事例紹介

消防設備工事の事例1：富良野市

● 所在地： 富良野市● 施設種別： 民泊● 実施内容： ○ 火災報知器 ○ 誘導灯 ○ 消火器設置 ＋ 電気工事 ＋ 消防検査● 完了まで： 約30日● 費用（税込）： 約110万円

消防設備工事の事例2：ニセコ町

● 所在地： ニセコ町● 施設種別： ロッジ● 実施内容： ○ 無線感知器 ○ 非常照明 ○ 誘導灯 ＋ 電気工事 ＋ 旅館業申請● 完了まで： 約45日● 費用（税込）： 約180万円

消防設備工事の事例3：札幌市

● 所在地： 札幌市● 施設種別： ゲストハウス● 実施内容： ○ 消防設備一式 ＋ 電気工事 ○ 旅館業許可取得支援● 完了まで： 約25日● 費用（税込）： 約95万円

消防法対応から民泊運営管理まで、面倒な手続きはすべてJANKENへ

民泊の開業には、膨大な手間と時間がかかります。特に消防設備の基準は複雑で、一歩間違えれば開業の遅れや大きな損失を招きかねません。JANKENは、北海道エリアでの豊富な実績に基づき、コストを最適化した消防設備プランから、煩雑な許認可申請、開業後の点検・管理までを一気通貫で代行します。オーナー様は、ゲストへのホスピタリティや収益最大化のための戦略に専念いただけます。「北海道で安心して不動産を運用したい」その想いを、私たちが技術と知識で支えます。

会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

関連ニュース

● 世界に選ばれる成熟都市・富良野へ。外国人住民が6年で約3倍に急増、グローバル需要とDXが融合した新しい地方創生のかたち https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/4498/● クウカン、第4期開始｜富良野＆ニセコから不動産・Web事業のグローバル展開を加速、選択と集中で急成長 https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/4308/● 建築基準法・建築物省エネ法の改正に対応！JANKENのリフォーム・リノベーション https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/4023/

本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp