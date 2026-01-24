カンフェティ／全栄企画株式会社主催、舞台『ビショップマーダーケース』が2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月29日 (水・祝)に銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月24日（土）10:00より抽選先行開始です。

カンフェティカード会員、カンフェティプレミアム会員は当選率5倍！

公式ホームページhttps://zen-a.co.jp/bishop/S・S・ヴァン・ダイン最高傑作！！愛憎渦巻く大戦前夜のニューヨークマザーグースの調べとともに、狂気の殺人劇が幕を開ける

公演概要

舞台『ビショップマーダーケース』公演期間：2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月29日 (水・祝)会場：銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11）■出演者小南光司 中本大賀山本佳志（SHOW-WA）渡辺みり愛 小見川千明 近藤雄介 松村優 碕理人木ノ本嶺浩 陰山泰■スタッフ原作：S・S・ヴァン・ダイン脚本・演出：須貝英総合演出：野坂実主催・製作：全栄企画株式会社企画制作：ノサカラボ■公演スケジュール4月22日(水) 18:004月23日(木) 14:004月24日(金) 14:004月25日(土) 13:00／17:004月26日(日) 13:00／17:004月27日(月) 14:004月28日(火) 14:004月29日(水・祝) 13:00※開場は開演の45分前■チケット料金ビショップ席：13,000円（1～3列目確保、特別記念品付）指定席：10,000円（全席指定・税込）※未就学児童入場不可※博品館劇場には、車椅子席はございません。恐れ入りますが、お席のご相談がございます場合はお問合せ下さい。尚、「軽量折りたたみ車椅子」であれば、係員３名ほどで客席までお運びし、指定のお席に移っていただくお手伝いをさせていただきます。つきましては、ご来場前にご一報いただけますよう、お願いいたします。■公演に関するお問い合わせZen-A(ゼンエイ) TEL：03-3538-2300[平日11:00～19:00]抽選受付期間：1月24日（土）10:00～2月1日（日）23:59当落：2月5日（木）https://www.confetti-web.com/@/bishop（※抽選先行、一般販売共通URL）一般販売：2月7日（土）10:00～一般販売から電話受付ありカンフェティチケットセンター（050-3092-0051 受付時間平日10時～17時）公式HP：https://zen-a.co.jp/bishop/【主催】カンフェティ／全栄企画株式会社【企画制作】ノサカラボ【製作】全栄企画株式会社

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com