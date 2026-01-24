テイチクエンタテインメントとエクシング・ミュージックエンタテイメントによる共同レーベル「Imgramox Music」から、アイドルユニット「365°(サンビャクロクジュウゴド)」がボカロ™ソングのカバー「え？あぁ、そう。 covered by 365°」を2月4日に配信リリースすることが決定した。同レーベルの公式YouTubeチャンネルにて同日にオリジナルのMVも公開される。365°は2024年1月に活動を開始した「Aicong（アイコン）」が2025年12月1日にユニット名を「365°(サンビャクロクジュウゴド)」に改名。東京・名古屋・大阪を拠点に日々活動を続ける人気上昇中の5人組アイドルユニット。今回、365°がセレクトしたカバー曲「え？あぁ、そう。」はアップテンポで艶やかなメロディと歌詞が特徴の人気ボカロ™ソング。メンバーの“妖艶“さを感じる歌唱とオリジナルMVで新たな「365°」の魅力を表現する楽曲となっている。また「え？あぁ、そう covered by 365°」配信リリースを記念してPre-add/Pre-saveキャンペーンの開催が決定。キャンペーン期間中に「え？あぁ、そう。 covered by 365°」を対象の音楽サービスにてPre-add/Pre-saveし応募すると“365°のサイン入りオリジナル画像”がプレゼントされる。なお、配信された楽曲およびMVは、JOYSOUNDの「本人映像カラオケ」として全国のカラオケ店舗に順次配信予定となっている。【リリース情報】☆2月4日（水）配信「え？あぁ、そう。 covered by 365°」・ティザーショート動画： https://youtube.com/shorts/KF8ohjLoWjo?feature=share・MV《2/4(水) 0:00よりプレミア公開》：https://youtu.be/aZQTEV75Ntg☆「え？あぁ、そう。 covered by 365°」配信リリース！記念 Pre-add/Pre-saveキャンペーン！！365°のサイン入りオリジナル画像をプレゼント！！！・Pre-add/Pre-save：https://imgramox.lnk.to/E-Aa_Sou_paps ・応募フォーム：https://form.run/@eaasou-fav・応募期間：～2月3日(火) 23:59まで

【365°（サンビャクロクジュウゴド）メンバーコメント】◇馬渕恭子(まぶち きょうこ) 聞けば聞くほど鳥肌が立つようなかっこいいイントロ、強めの女性らしさ。物凄く難易度の高い曲でしたが、歌ったあとの達成感が好きです！ぜひ歌ってみてください♪ ◇永井杏樹(ながい あんじゅ) 楽曲のカッコ良さと刺激的な歌詞が印象的で、裏拍を感じながら頑張って歌いました！音の取り方が過去一難しくて、卒業前に大苦戦した良い思い出のレコーディングでした(笑) 365°の5人の歌声を楽しんでください！みなさんぜひたくさん聴いて歌ってください♡ ◇鐡うの(くろがね うの) ボカロ™好きなら誰もが聞いた事のある曲！まさかこの曲をカバーさせて頂けるなんて本当に光栄です……聴いていて気持ち良すぎる1つ1つの音と混じり合うメンバーの歌声を楽しんでください！ ボカロ™って難しいけど、何よりも歌っていて凄く楽しいなと再確認できました^^ ◇井上せら(いのうえ せら) インターネットと共に青春を駆け抜けて行った私にとって、蝶々Pさんの楽曲をカバーさせて頂けるのはこの上ない幸せでした！ じっとりとした湿度を孕んだ楽曲の甘さを表現するのがとても楽しく、「ぶっ飛んじゃう」くらいのハイカロリーなレコーディングの中で成長も感じられました。 是非、365°の5人の結晶をお楽しみくださいませ！ ◇長谷歩羽莉(はせ ふわり) 芯のある強い女性像やインパクト溢れる素敵な歌詞に365°の5人の歌声をどう表現して歌ったら良いのかを考えながらレコーディングをしていただきました。とてもかっこいい楽曲です！ みなさんぜひたくさん歌って楽しんでください！【365°プロフィール】◇ユニット名：365°（サンビャクロクジュウゴド）◇メンバー：馬淵恭子・永井杏樹・鐡うの・井上せら・長谷歩羽莉 5人組のアイドルユニット◇主な活動・2023年12月31日 アイドルユニット「Aicong」プレデビュー・2024年1月1日より活動開始・2024年7月インドネシアのジャカルタで行われた『Impactnation Japan Festival 2024』に出演・2024年9月「正気の沙汰デーナイトフィーバー」でImgramox Musicよりメジャーデビュー・2025年3月 小室哲哉氏 作詞・作曲「WIRED」配信リリース・2025年12月1日 グループ名を「Aicong」から小室哲哉氏の命名「365°」に改名・2025年12月24日 DMM TVショートドラマ「地下アイドルの方程式」挿入歌「Ça va！」配信リリース・2026年1月1日 小室哲哉氏 作詞・作曲「TOKYO Midnight Escape」配信リリース◇365°公式チャンネル・オフィシャルHP：https://mfi-inc.tokyo/artist/365/・YouTube：https://www.youtube.com/@365official-jp・X：https://x.com/365official_・Instagram：https://www.instagram.com/365official__/・TikTok：https://www.tiktok.com/@365official_・ツイキャス：https://twitcasting.tv/aicong_【Imgramox Music】◇公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/◇X：https://twitter.com/Imgramox_Music◇YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpg◇TikTok：https://www.tiktok.com/@imgramox_music◇Instagram：https://www.instagram.com/imgramox/株式会社テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/株式会社エクシング：https://xing.co.jp/株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント：https://xme.co.jp/※「ボカロ」および「VOCALOID（ボーカロイド）」はヤマハ株式会社の登録商標です。※「X（旧Twitter）」は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。