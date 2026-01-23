櫻坂46 四期生がついに登場！櫻坂46・日向坂46 応援【公式】音楽アプリ『UNI′S ON AIR（ユニゾンエアー）』で年末年始のキャンペーン「UNI′S ON AIR 25⊿26」が開催中！

■櫻坂46 四期生がついに登場！




1月23日(金)よりアプリ内に櫻坂46 四期生が登場いたします！


ちびメンバーやログインボーナスはもちろん、登場を記念した特別な撮影も実施いたします！


※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。


※撮影の開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。


　あらかじめご了承ください。


■櫻坂46 四期生の撮り下ろしフォトやムービーが新登場！「櫻坂46 四期生登場記念撮影 NEW ARRIVAL COLLECTION」が開催中！




1月23日(金)より、櫻坂46 四期生のアプリ限定撮り下ろしフォトやムービーが新登場する撮影を開催中です。


ぜひこの機会に櫻坂46 四期生の様々な表情をアプリ内でお楽しみください。



＜開催期間＞


2026年1月23日(金) メンテナンス完了後～2026年3月1日(日) 11:59


※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。


※撮影の開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


■櫻坂46 四期生楽曲『死んだふり』のライブ映像がアプリ内初公開！




櫻坂46 四期生の登場を記念し、四期生楽曲『死んだふり』のライブ映像もアプリ内に追加いたしました。


■櫻坂46 四期生に関連した特別番組をYouTubeにて配信中！


UNI'S ON AIR公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/channel/UCPUReSjh3bH5tLECf_qePbA )にて四期生の登場を記念した特別番組を期間限定で配信中です！



＜公開期間＞


2026年1月23日(金)～2026年4月24日(金)


『UNI'S ON AIR』ゲーム紹介


櫻坂46・日向坂46を応援する【公式】音楽ゲームアプリ！


「Nobody’s fault」「キュン」をはじめ、櫻坂46・日向坂46の人気楽曲を【ライブ映像】で多数収録！


ライブの興奮、圧倒的なパフォーマンスをリズムゲームで体験！


あなたは櫻坂46・日向坂46のプロデューサーとなり、彼女たちが登ってゆく坂道をプロデュースしていきます。


ライブ映像のリズムゲーム


限定のカードフォトやムービー


豊富な機能


株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナーについて


日々生きていく中で心を支え、勇気をくれる「推し」という存在。


推し活は、今や１つの文化となり、多くの人を熱狂させています。


アピリッツ・ファンカルチャーパートナー（Appirits Fan Culture Partners）は「推し活」を楽しむすべての人が人生を豊かにできるような新しいカタチの「推しとの時間」をデジタルを通して作り出す「推し活」のパートナーを目指しています。


会社概要


会社名：


株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー


所在地：


〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 Daiwa宮益坂ビル 10階


設立：


2025年 8月


事業内容：


オンラインゲームの企画・開発・運営


ファンクラブサービスの企画・開発・運営