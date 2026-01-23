【デザイナー】基礎知識をさらに深めよう！理想的なデザインを考える参加型セミナーを開催　2/12（木）・2/26（木）無料セミナー「どう活かす？デザインの基礎知識Vol.7・Vol.8」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年2月12日（木）と26日（木）、Webや映像、ゲーム、広告・出版、ファッション、インテリアなどでデザイナーとして活躍されている方を対象に、無料のオンラインセミナー「どう活かす？デザインの基礎知識Vol.7・Vol.8」を開催します。

デザインは、単に美しい見た目をつくることだけではなく目的や目標を達成するために、計画的に物事を構築するプロセスや手法として幅広く活用されています。また、製品の外観や機能、広告、Webサイトやアプリの使いやすさなど、さまざまな領域で重要な役割を果たしています。グラフィックデザイナーやWebデザイナーだけではなく、映像クリエイターやディレクター、マーケターなど、あらゆるクリエイティブな仕事に携わる方にとってデザインの基本的な知識を持っていることは重要です。本セミナーシリーズでは、グラフィックデザインやWebデザイン、動画制作に関する資格の運営や教材制作の他に専門学校で講師としても活躍する増田恵一氏にご登壇いただき、デザインの基本をどう活かすか、に焦点をあて、毎回異なるテーマでデザインの理解を深めます。



第7回は「レイアウト」、第8回は「写真とイラスト」をテーマに取り上げます。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜セミナーの内容＞

Vol.7：2月12日（木）「クリエイターが知っておきたいレイアウトの知識」

情報を整理し、視覚的にわかりやすく伝えるためには、デザインの4原則（近接・整列・反復・対比）を理解し、バランスの取れた構成を作ることが不可欠です。この回では、「デザインの4原則に基づいたデザイン」「バランスがとれたデザイン」を理解できるようになることをゴールに、レイアウトの基本と実践的なポイントを学びます。



Vol.8：2月26日（木）「クリエイターが知っておきたい写真とイラストの知識」

ビジュアルは、デザインの印象を決定づける重要な要素です。写真やイラストを効果的に使うことで、情報をより魅力的に、わかりやすく伝えることができます。この回では、「写真やイラストが効果的なデザイン」「美しい構図が活かされているデザイン」を理解できるようになることをゴールに、構図や視線誘導、テーマに合ったビジュアル選びのポイントを学びます。



＜セミナーの進行について＞

１．講師によるテーマ解説

２．チャットで「こうすべき！」というアイデアを投稿

３．投稿された意見を講師がパネルにまとめて可視化

４．参加者がテーマに合った画像（URLなど）をチャットに投稿

５．講師が用意した事例画像を提示し、解説

６．まとめと質疑応答

※本セミナーでは、ご参加の皆さまからたくさんのアイデアを募りながら進めていきます。

チャット機能を使って進行しますが、顔出しや声出しはありませんので安心してご参加ください。

■日時

Vol.7：2026年2月12日（木） 19：30～20：30

Vol.8：2026年2月26日（木） 19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

増田恵一（ますだ・けいいち）氏

一般社団法人ファッション産業技術継承協会 代表理事

武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科卒業。テキスタイルデザイン、グラフィックデザイン、動画制作、Webデザインに関する資格の運営、教材の制作、講座の開催をしている。学校法人文化学園在職中には、文科省委託事業として、産・官・学のメンバーとともに教材制作に取り組んできた実績をもつ。



■対象

・グラフィックデザイナー

・Webデザイナー

・映像デザイナー

・アニメーター

・インテリアデザイナー

・ファッションデザイナー

・産業デザイナー

・UIデザイナー

・UXデザイナー

・マーケター

・プロダクトデザイナー



■参加費

無料



■定員

各回60名



【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「どう活かす？デザインの基礎知識」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



