令和トランスアイドル・Ma′Scar′Piece（マスカーピース）が疾走感溢れる新曲「Hallucination」を1月23日(金)配信リリース！

株式会社TWIN PLANET

バンダイナムコエンターテインメントが贈る音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」のエリアチェーン『シモキタザワエリア』とリンクし、下北沢カルチャーのごとく物語を変圧し続ける令和トランスアイドル・Ma'Scar'Piece（マスカーピース）が、1月23日(金)にオリジナル新曲「Hallucination」（読み：ハルシネーション）を配信リリースいたしました。

また、本作に向けて新たに書き下ろされたキャラクターイラストを使用した、「Hallucination」のミュージックビデオを同日20時に公開いたします。



「Hallucination」配信リンク：https://sndo.ffm.to/ej2zmoo(https://sndo.ffm.to/ej2zmoo)

「Hallucination」ミュージックビデオ：https://youtu.be/hFWz7qeOenM(https://youtu.be/hFWz7qeOenM)

■1月23日(金)配信リリース「Hallucination」楽曲情報

新曲「Hallucination」は、不確かな世界の中で“直感”を信じて突き進みながら、自分たちだけの真実（アイデンティティ）を追い求める、疾走感あふれるトランスナンバー。計算通りにはいかない、予測不能な熱量で、 Ma’Scar’Pieceが鳴らす「Hallucination」が、リスナーの胸のアンプを激しく震わせます。

楽曲概要

タイトル：「Hallucination」

作 詞：岡田一成

作 曲：岡田一成/梶原健生

編 曲：梶原健生

配信日時：1月23日(金)0時

配信先 ：各音楽配信サービスにて配信（https://sndo.ffm.to/ej2zmoo）

ミュージックビデオ：https://youtu.be/hFWz7qeOenM

■Ma'Scar'Piece メンバー 山本愛梨 コメント

疾走感がたっぷりで、BPMが変わったりとずっとワクワクする展開になっており、幻（Hallucination）×衝動×覚醒を感じさせる、すごく刺激的で熱い曲です。

歌詞には、「正解がなくても自分で決めて進んでいい」「今は幻みたいな夢でも、信じ続けたら現実になる」というメッセージが込められています。

聴いてくださった方の背中をそっと押せる一曲になっていたら嬉しいです。

ライブでも盛り上がること間違いなしなので、ぜひこの曲を全身で感じながら楽しみましょう！

「Hallucination」たくさん聴いてください！

◼︎クリエイターコメント

作詞・作曲 岡田一成

自分の中で「Ma’Scar’Pieceとは何なのか」という問いの答えが「Hallucination」でした。

今の時代に大事なのはきっと、真実かどうかよりも、信じたいと思えるものがあること。

つまりMa’Scar’Pieceが今この瞬間も存在している事実こそが、何よりも大切なのです。



プロフィール

1990年12月13日生まれ。洗足学園音楽大学卒。

2013年、自身のバンドnicotenでメジャーデビュー。

2018年、A.B.C-Z「JOYしたいキモチ」作詞担当を機に作家活動を始める。

2020年よりKIMONOに所属。

イラストレーター とどみ

本MV用のキャラクターイラストを担当しました。

楽曲の世界観やキャラクターの空気感がより伝わるよう、リアル寄りの表現と質感を意識して制作いたしました。



プロフィール

主に女の子を描いています。現在はSNSでの活動を中心にグッズや生誕広告のキービジュアル、MVイラストなどの制作も行っております。

■「Hallucination」配信記念Spotify楽曲シェアキャンペーン開催情報

SpotifyからXへ「Hallucination」をシェアいただいた方全員に、メンバー手書きメッセージ入りスペシャル待受全6種（ソロ5種＋集合1種）をプレゼントいたします。

キャンペーン概要

実施スケジュール：1月23日(金)～2月1日(日)18:00

参加方法：

・「Hallucination」をSpotifyのシェア機能よりXへシェア

・Spotifyでの再生画面キャプチャを添付

・@mascarpiece をメンション

・希望するメンバー名のタグと #MSP_Hallucination のタグを記載し、実施期間内に投稿してください。

メンバー名ハッシュタグ：

#甘崎結依梨

#咲間なぎ

#多々良ゆら

#大森莉緒

#山本愛梨

※一度の投稿でメンバー1名分の配布となります。複数のハッシュタグを記載いただいた際は対象外となるためご注意ください。

※スペシャル待受は準備ができ次第ご送付いたします。

■Ma'Scar'Piece 全国クラブツアー情報

5都市のクラブを巡る、Ma'Scar'Piece初の全国クラブツアーを2025年11月から開催中。

大阪・福岡・福島・愛知を経て、1月31日(土)にATOM TOKYO -SHIBUYA-にてツアーファイナルを迎えます。

公演概要

1月31日(土) 東京・ATOM TOKYO -SHIBUYA-

OPEN 14:30 / START 15:15

チケット一般販売中：https://idol-spot.tstar.jp/event/rileaad/

■Ma'Scar'Piece プロフィール / メンバー紹介

Ma'Scar'Piece（マスカーピース）は、『TIF de Debut2024 supported by Denonbu（電音部）』から誕生した、甘崎結依梨・咲間なぎ・多々良ゆら・大森莉緒・山本愛梨の計5名によるユニット。バンダイナムコエンターテインメントが贈る音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」のエリアチェーン『シモキタザワエリア』内の北沢音箱高校のメンバー、明前魅音（甘崎）・松陰聖那（咲間）・駒場伶音（多々良）・笹塚舞歌（大森）・三軒神楽（山本）の声優をそれぞれ務め、令和トランスアイドルとして活動中。クラブイベントではDJとしても活躍。ツインプラネット所属。

困難と葛藤を経験しながらも、その痛みや闘いを自らの個性と変え、令和トランスアイドルとして輝きを放つMa'Scar'Piece。

その名の通り、“Scar”（傷跡）を持つことで“Piece”（作品）としての存在価値を深め、“Master Piece”（最高傑作）を目指す彼女たちの音楽やパフォーマンスは、生きることの喜びや苦しみ、自己を見つける旅路を表現し､内に秘めた痛みや再生の物語を描きます。

また、彼女たちの音楽はトランスジャンルを基盤とし、重厚なビートとサイバーなサウンドが絶え間なく変わりゆく、まるでナイトクラブに潜り込んだかのようなトランスの世界を作り出します。

さらに、トランス＝変圧という言葉を背負い、電音部のエリアチェーン『シモキタザワエリア』の舞台とリンクし、様々な形で過去を紡いできた下北沢カルチャーのごとく変圧を重ね、激しさと美しさが共存し、一人ひとりが抱える過去や傷を音楽とパフォーマンスで昇華し、リスナーの心に響くトランスのビートで包み込みます。

Ma'Scar'Piece 公式SNS

オフィシャルサイト：https://mascarpiece-fc.com

X ：@mascarpiece（https://x.com/mascarpiece）

Instagram：@mascarpiece_official（https://www.instagram.com/mascarpiece_official/）

YouTube ：@mascarpiece（https://www.youtube.com/@mascarpiece）

TikTok ：@mascarpiece（https://www.tiktok.com/@mascarpiece）

明前魅音（めいぜん みおん）役 甘崎結依梨（かんざき ゆいり）

誕生日：8月12日

出身地：愛知県

趣 味：メイク、ダンス、寝ること

特 技：いろいろなジャンルのダンス

X ：@MSP_yuiri（https://x.com/MSP_yuiri）

Instagram：@msp_yuiri（https://www.instagram.com/msp_yuiri/）

TikTok ：@msp_yuiri（https://www.tiktok.com/@msp_yuiri）

松蔭聖那（しょういん せな）役 咲間なぎ（さくま なぎ）

誕生日：8月12日

出身地：神奈川県

趣 味：YouTubeやアニメを見ること・グミの食べ比べ

特 技：腹話術とアクロバットとダンス

X ：@MSP_nagi（https://x.com/MSP_nagi）

Instagram：@msp_nagi（https://www.instagram.com/msp_nagi）

TikTok ：@msp_nagi（https://www.tiktok.com/@msp_nagi）

駒場伶音（こまば れいね）役 多々良ゆら（たたら ゆら）

誕生日：10月26日

出身地：神奈川県

趣 味：推しごと、作詞、VRゲーム、ミュージカル鑑賞

特 技：英語、絵画・イラストと絶妙に似てない声真似

X ：@MSP_yura（https://x.com/MSP_yura）

Instagram：@msp_yura（https://www.instagram.com/msp_yura/）

TikTok ：@msp_yura（https://www.tiktok.com/@msp_yura）

笹塚舞歌（ささづか まいか）役 大森莉緒（おおもり りお）

誕生日：12月22日

出身地：愛知県

趣 味：グルメ・食べ歩き

特 技：8月上旬下旬のセミの鳴き真似

X ：@MSP__Rio（https://x.com/MSP__Rio）

Instagram：@rio.ohmori（https://www.instagram.com/rio.ohmori/）

TikTok ：@msp_rio（https://www.tiktok.com/@msp_rio）

三軒神楽（さんげん かぐら）役 山本愛梨（やまもと あいり）

誕生日：11月8日

出身地：広島県

趣 味：ゲーム､読書､料理､写真を撮ること､散歩（冬は除く）

特 技：睡眠､10分前行動

X ：@MSP_airi（https://x.com/MSP_airi）

Instagram：@msp_airi（https://www.instagram.com/msp_airi/）

TikTok ：@msp_airi（https://www.tiktok.com/@msp_airi）

電音部とは

バンダイナムコエンターテインメントが贈るダンスミュージックを中心とした音楽原作キャラクタープロジェクト。気鋭のクリエイターによる楽曲や物語などのメディアミックスはもちろん、最新技術を組み合わせたプロジェクト展開等により全世界規模での様々なカルチャーとの遭遇体験を目指します。