韓国コスメ『fwee（フィー）』、かわいさとリップケアを同時に叶える新感覚「スムージーリップバーム」を新発売！

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金大栄)が展開するコスメブランド「fwee（フィー）」は、 「スムージーリップバーム」を2026年２月1日(日)より、

Qoo10フィー公式にて販売を開始いたします。

商品概要

フィー スムージーリップバーム

フィーの「スムージーリップバーム」は、

それぞれ異なる仕上がりとケア効果を持つ3タイプ展開のリップケアアイテムです。

１. グロウスムージーリップバーム（Glowy）

縦じわが消える*¹ようなぷるんとしたツヤを与えるグロウタイプ。

“国民グロス”とも呼ばれるフィーならではの水分ツヤ光沢と、 一日中うるおいが続くのに表面だけのオイル感・色を引くようなベタつき感がゼロの快適さが特長です。

ビーガンコラーゲン、ペプチド、ローズPDRNなどの美容成分を配合し、唇にやさしくうるおいを与えながら、角質をしっとりラッピングし、自然なボリューム感のあるぷるんとした唇に整えるリップバームです。

*¹メイクアップ効果による

２. ブラースムージーリップバーム（Blurry）

大人気商品「プリンポット」がチューブ型になったような使いやすさで、

手を汚さず外出先でもサッと使えるマット × しっとり質感の新感覚リップバーム。

表面はさらっと、内側はしっとり保湿されるソフトブラーテクスチャーで、

塗った瞬間に縦じわをふわっとぼかしてくれる*¹のが特長です。

セラミドNP、シアバター、パンテノール、ヒアルロン酸などスキンケア成分をたっぷり配合し、乾燥しやすい唇でもしっとり感が長続きします。

さらに、一般的なリップバームではあまり見られない色持ちの良さも魅力で、

色が落ちにくいリップバームを探している方にもおすすめできます。

*¹メイクアップ効果による

３. メルティングスムージーリップバーム SPF20 PA+++（SPF）

365日紫外線にさらされ、薄くハリを失いがちな唇を、うるおいに満ちたぷるんとした唇へ導くUVケア機能付きリップトリートメント。

アボカドオイルやココナッツオイルなど、濃厚でリッチなスムージー由来の保湿成分を配合し、

トップコートを重ねたような、つるんとしたツヤとふっくら感をプラス。

荒れた唇はなめらかに、薄い唇も自然にぷるんと整えます。

特にマットリップとのレイヤリングでは、色持ちのあるブラータイプのカラーはそのままに、

保湿力・ツヤ・カラー持続力がアップするシナジー効果を発揮します。

フィー グロウスムージーリップバーム 全10色 | 税込み価格 1,760円

フィー ブラースムージーリップバーム 全７色| 税込み価格 1,760円

フィー メルティングスムージーリップバーム SPF 20 PA+++ 全1色| 税込み価格 1,760円

■爽やかで甘いスムージーからインスピレーションを受けた18色のカラーバリエーション

すっぴんの日も、ジムに行くときも、サッとひと塗りで血色感を添えるナチュラルカラーから、

しっかりメイクしたい日に視線をさらう主役級ポイントカラーまで。

気分やシーンに合わせて選べる、全18色の多彩なバリエーションが揃います。

◆プロモーション情報

＜セールプロモーション＞

2月1日より、Qoo10フィー公式にて「スムージーリップバーム」を最大36％オフのお得な限定価格*²で販売。

開催期間：2/1(日)~2/9(月)

実施対象ショップ

・オンライン： Qoo10フィー公式ショップ

*²2個購入＋割引＋ポイント還元時

『𝐹𝑒𝑒𝑙 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡』をスローガンに掲げ、日常の瞬間を特別なものにする独自の製品を次々と生み出している韓国コスメブランド。唯一無二なもちっとテクスチャーでスフレのようにふわっと発色する「フィーリップアンドチークブラーリープリンポット」や一塗りでぷっくり光沢リップ*²が完成する「フィー3Dボリューミンググロス」が若者を中心に支持を集めている。今年10月には東京*³、大阪*⁴、名古屋*⁵、福岡*⁶に続く5店舗目の直営店「fwee Agit 神戸*⁷」をオープンさせ、日本のコスメ市場で確固たる地位を築いている。

*² メイクアップ効果による

*³ 『fwee Agit TOKYO』〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目4-20

*⁴ 『fwee Agit OSAKA』〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目9-38

*⁵ 『fwee Agit タカシマヤゲートタワーモール』〒450-6605 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号

*⁶ 『fwee Agit 福岡』〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-12-8 CesioDaimyo 1階

*⁷ 『fwee Agit 神戸』〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町6-6-3 摩耶松本ビル1階2

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金大栄

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

Qoo10公式：https://www.qoo10.jp/shop/fwee

Amazon公式：https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

楽天公式：https://www.rakuten.co.jp/fwee/