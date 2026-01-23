TVアニメ『岩元先輩ノ推薦』メインキャラクター情報、岩元胡堂役 坂 泰斗さんコメント映像解禁！

株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ『岩元先輩ノ推薦』ティザービジュアル

「ウルトラジャンプ」にて好評連載中の椎橋 寛先生の人気漫画『岩元先輩ノ推薦』がTVアニメ化することが決定！この度、本作からメインキャラクター３名の情報と、岩元胡堂役の坂 泰斗からのコメント映像が公開。さらにキャストのサイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンの開催が決定した。

本作は、2020年3月30日に読み切りとして「少年ジャンプ＋」に掲載された後、2021年3月から「ウルトラジャンプ」にて連載をスタート。

物語の舞台は、1910年代の日本。 陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により全国各地で起こる超常現象を調査し、軍事利用可能な異能者を学園に推薦するという任を担っている。訪れた先で出会う数々の怪奇現象と、さまざまな背景を持つ能力者たち。彼らを救わんとする岩元と能力者たちの人間模様を描く浪漫奇譚。

■キャラクター情報が解禁！

先日キャストが解禁となった岩元胡堂、原町 海、天羽総一郎の3名分のキャラクターの立ち絵と各紹介文が解禁となった。

「岩元先輩ノ推薦」岩元胡堂 キャラクター設定

岩元胡堂

栖鳳中学三年生。学園書記長。

学長からの訓令により各地の超常現象を調査している。

多くの能力者を学園に「推薦」しており、後輩たちから強く慕われている。

「岩元先輩ノ推薦」原町 海 キャラクター設定

原町 海

栖鳳中学二年生。

二年生で書記長に立候補していた野心家だが、岩元に敗北して以来彼を強く意識している。

明るく騒がしい人物だが、意外と頼りになる岩元の可愛い後輩。

「岩元先輩ノ推薦」天羽総一郎 キャラクター設定

天羽総一郎

栖鳳中学二年生。

一見怪しい色男。自称「怪盗」で手癖が悪い。

学園の生徒ではあるが、不登校気味で岩元から気にかけられている。

■岩元胡堂役・坂泰斗が語るコメント映像到着！

多くの「能力者」を学園に「推薦」しており、後輩たちから強く慕われている主人公・岩元胡堂。

その声優を務める坂 泰斗からコメント映像が到着(https://x.com/nura_gumi)。作品の注目ポイント・岩元胡堂というキャラクターについて語った。

是非、続報にも期待してほしい！



＞＞＞コメント映像はコチラ(https://x.com/nura_gumi)＜＜＜

■サイン入りビジュアルプレゼントキャンペーン実施

TV アニメ化決定を記念して、ティザービジュアルに岩元胡堂役の坂 泰斗さん直筆サイン入り色紙のプレゼントキャンペーンを公式 X にて開催予定。是非、参加を待っている！

「岩元先輩ノ推薦」プレゼントキャンペーン画像

【プレゼント内容】

坂 泰斗さんの直筆サイン入り色紙 【アニメティザービジュアル】：3名様（抽選）

【参加方法】

1.「岩元先輩ノ推薦」公式Ｘ（＠nura_gumi(https://x.com/nura_gumi)）をフォロー

2. 該当投稿をリポスト

【応募期間】

１ 月 23 日（金）20:00～１ 月 30 日（金）23:59 まで

【注意事項】

※お一人1回のご応募となります。※DMでの当選のご連絡から回答締切までにご連絡をいただけない場合は無効とさせていただきます。※当選者の方には、商品発送のため個人情報(お名前・ご住所・お電話番号)をお伺いさせていただきますが、ご提供いただいた情報は、賞品の発送のためにのみ使用いたします。※商品の営利目的による転売等は固くお断りさせていただきます。※当キャンペーンはX社の提供・協賛によるものではありません。※当キャンペーンは株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズが主催しています。

■原作情報

「岩元先輩ノ推薦」第13巻書影

「岩元先輩ノ推薦」ウルトラジャンプにて連載中、コミックス第１～１３巻好評発売中！

▼「岩元先輩ノ推薦」作品ページ

https://ultra.shueisha.co.jp/manga/manga-3495/

アニメ化決定を記念して椎橋先生の過去作品が期間限定割引！

アニメ化決定を記念して椎橋先生の過去作品がヤンジャン＋・ゼブラック・ブックウォーカーにて

各巻70円で期間限定割引CP！さらに『岩元先輩ノ推薦』3巻無料をはじめ、無料CPも同時展開！

ヤンジャン＋ https://ynjn.jp/titles/text?t=%E6%A4%8E%E6%A9%8B%E5%AF%9B

ゼブラック https://zebrack-comic.shueisha.co.jp/list?type=title_list&id=15926(https://zebrack-comic.shueisha.co.jp/list?type=title_list&id=15926)

2026年1月17日（土）0時 ～ 26日（月）23時59分 10日間開催！

対象作品：『ぬらりひょんの孫』含む椎橋寛の過去作全巻を割引

※『岩元先輩ノ推薦』は今回含まれておりません。

■作品基本情報

【タイトル】

岩元先輩ノ推薦

【スタッフ】

原作：椎橋 寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載）

監督：川瀬敏文

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：中嶋敦子

音響監督：平光琢也

音楽：出羽良彰

石塚 徹

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会

【キャスト】

岩元胡堂：坂 泰斗

原町 海：榊原優希

天羽総一郎：伊東健人

【公式リンク】

公式HP： iwamoto-anime.com(https://iwamoto-anime.com/)

公式X：@nura_gumi(https://x.com/nura_gumi)

【イントロダクション】

1910年代…

大日本帝国陸軍により設立された学校―陸軍栖鳳中学-。

そこは軍事利用可能な力を手に入れるべく超常現象を収集・研究する特殊な機関だった。

栖鳳中学三年生の岩元胡堂は軍の訓令により全国各地へ調査に赴く。

だが彼が往く先々では常に特殊な力を持った人間、「能力者」がいて…！？

岩元を待ち受ける様々な怪奇と「能力者」たち。

彼らに学園への「推薦状」を差し出す岩元の真意とは…。

怪奇と超常現象、そして「能力者」の存在-。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚開幕！

■記事内容・画像・ロゴに関する、(C)表示について

アニメ「岩元先輩ノ推薦」に関する記事、作品ロゴをご掲載の際には、下記の表示を同ぺージ内に必ずご記載ください。

(C)椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会