ＳＮＳ総フォロワー数１６０万人超メジャーアーティスト　かすこんねぅ　１月２８日（水）にメジャー２ｎｄシングル「とれびあん☆まじっく」をリリース！

日本コロムビア株式会社

TikTokやYouTubeを中心に動画クリエイターとして活躍し、2025年9月にメジャーデビューを発表した「かすこんねぅ」が、1月28日（水）にメジャー2ndシングル「とれびあん☆まじっく」をリリースする。合わせてジャケット写真が公開された。

キラキラとしたキュートなサウンドとハッピーなエネルギーが弾ける本作のテーマは、『メイクの工程～かわいいの作り方～』。理想の自分になるために、自身の「かわいい」を作るためにトライアンドエラーを繰り返しながら奮闘する女の子たちを描いている。

前作同様かすこんねぅ本人も作詞に参加し、「女性の味方」というテーマを持ちつつも、“全人類”、“ウチら”といったワードでジェンダーニュートラルな世界観を展開。性別や枠にとらわれず、誰もが自分自身の努力を肯定し理想の「わたし」を目指すことを応援する、現代的なメッセージソングとなっている。

Apple MusicとSpotifyではPre-add/Pre-saveもスタートしているのでリリース前に登録をしておこう。

また、Music Videoも後日公開予定のため続報を待っていてほしい。





【Release】2026.01.28 (wed) ReleaseMajor 2nd Single「とれびあん☆まじっく」

【Pre-add/Pre-saveリンク】

https://kasukonnnnnneu.lnk.to/tresbienmagic_pre



【プロフィール】

現役大学生の23歳。

高い発想力・企画力・トーク力を併せ持ち、自ら編集までを手掛けるYouTubeは開設からたった2か月で24万人もの登録者を獲得。

3歳から中学生までピアノを、中学生から高校3年生までの6年間吹奏楽部でアルトサックスを、大学では軽音楽部に入り、ボーカルやサックスを担当するなどといった音楽経験を持つ。

さらに特技も多岐に渡り、歌や楽器の他にも絵やウィンタースポーツを極め、スキー検定1級を所持。

2025年9月、自身も作詞に参加した「お前は怪しい」で日本コロムビアよりメジャーデビュー。

マルチな才能で男女問わず支持を集める、いま最も注目の一人！

スターダスト所属。



【Information】

Official HP：https://www.stardust.co.jp/talent/section1/kasukonneu/

日本コロムビア特設HP：https://columbia.jp/kasukonneu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mentaikoumasugi

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UClGPdvHj1kHEMOrxrb50ZWw

Instagram：https://www.instagram.com/kasukonnnnnneu/

X： https://x.com/kasukonnnnnneu