第34回川西市展 特別賞3作品が決定 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、1月21日に市内外から出品された作品が集まる「川西市展」（主催：川西市）の特別賞３作品が決定しました。

川西市展は、市民の文化向上のために毎年開催しており、一般 ７部門（洋画、日本画、書、彫刻・立体造形、工芸、写真、現代美術）と、市制70周年を記念して新設されたＵ18 ３部門（絵画、書、写真）をあわせた10部門。その中から入選した作品を展示します。

受賞作品 （ 特別賞 ３点 ）

- 青木賞（市長賞）写真(U18)部門 「 心 」 南野 遼人 (みなみの はると) さん第34回川西市展 青木賞（市長賞） 写真(U18) 部門 「 心 」- 平通賞（議長賞）洋画部門 「 4つの円 」 田内 康雄 (たうち やすお) さん第34回川西市展 平通賞（議長賞） 洋画部門 「 4つの円 」- 川西市美術協会賞日本画 「 遺跡につどふ 」 重富 佐久子 (しげとみ さくこ) さん第34回川西市展 川西市美術協会賞 日本画部門 「 遺跡につどふ 」

今回の出品点数は以下の通りです。

一般 ： 洋画 62点 / 日本画 15点 / 書 17点 / 彫刻・立体造形 15点 / 工芸 19点 / 写真 103点 / 現代美術 14点

Ｕ18 ： 絵画 6点 / 書 7点 / 写真 1点

・ 入選作品展示期間 令和８年1月27日(火) ～ 1月31日(土) 各日 午前10時 ～ 午後5時 ※ 最終日は午後３時まで・ 場所 キセラ川西プラザ（ 川西市火打1丁目12-16 ）・ その他 阪急・能勢電鉄川西能勢口駅高架下にある市立ギャラリーかわにしで特別展示会を開催 ※ 今年度作品の各部門一席から三席を展示予定 2月4日（水）～ 9日（月） 各日 午前10時～午後7時 ※ 最終日は午後３時まで