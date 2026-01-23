【Simejiランキング】Z世代が選ぶ!!「金髪が似合う有名人TOP10」

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Simejiユーザーへアプリ上でアンケート調査を行い、そのデータをランキング化した「Simejiランキング」を発表します。

今回のテーマは、1月24日の「ゴールドラッシュの日」にちなんだZ世代が選ぶ!!「金髪が似合う有名人TOP10」

※集計期間：2026/01/16～2026/01/20 有効回答数：15～28歳 男女 1,618人

明日1月24日は「ゴールドラッシュの日」。

“ゴールド”にちなみ、見た目の印象を大きく変え、華やかさや存在感を引き立ててくれる「金髪」に注目。そんな金髪が似合うと思う有名人は誰？というテーマで、Z世代を中心にアンケートを実施しました。

ビジュアルや雰囲気、過去の出演作やパフォーマンスなど、さまざまなシーンでの印象から「金髪のイメージ」が集まり、幅広いジャンルから多彩な顔ぶれがランクイン！

今回は、その結果をランキング形式で発表します。

第1位：手越祐也

音楽活動をはじめ、バラエティ番組など幅広いシーンで活躍し、圧倒的な存在感を放つ手越祐也さん。

「金髪といえば手越くん」「金髪姿しか見たことがない」「常に金髪のイメージがある」など、“金髪の印象が強い”という声が多数寄せられました。

また、「日本人だから染めているはずなのに、色落ちのイメージがなくていつも変わらない金色」といったコメントもあり、長年の定番スタイルとして親しまれていることがうかがえます。

さらに、「華やかな雰囲気が似合うだけじゃなく王子様にもなってしまう」「王子系と華やか系のイメージ」といった声もあり、存在感とかっこよさを両立した金髪スタイルが支持を集めました。

第2位：平野紫耀

アーティストグループ「Number_i」のメンバーとして活躍し、圧倒的な存在感で支持を集める平野紫耀さん。

「金髪と言ったらこの人」「金髪のイメージが強い」「金髪をよくしている印象がある」など、“金髪＝平野紫耀”の声が多数寄せられました。

また、「ハイトーンの金髪ブリーチが似合っていた」「肌の透明感が引き立つ」「目鼻立ちがはっきりしているから明るい髪色が映える」といったコメントも多く、金髪によって魅力がより際立つという意見も目立ちました。

「バチイケにかっこよくもなれるし王子様にもなれる」「かっこよさと可愛さのギャップが素敵」といった声もあり、ハイトーンでもブレないビジュアルが憧れの存在として支持を集めています。

第3位：佐野勇斗

俳優としてドラマや映画で活躍するほか、ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとしても活動する佐野勇斗さん。

特にドラマ『ESCAPE～それは誘拐のはずだった～』での金髪姿を挙げるコメントが多く、「役がマッチしすぎてかっこよかった」「黒髪より金髪のほうがさらにイケメンだった」といった声も。作品の印象とともに記憶に残る金髪スタイルとして、多くの票を集めました。

第4位：カズレーザー（メイプル超合金）

お笑いコンビ「メイプル超合金」として活躍し、知的なコメント力でも注目を集めるカズレーザーさん。

「金髪といえばカズレーザー」「金髪のイメージが強い」「金髪以外の姿が想像つかない」など、金髪がトレードマークとして定着しているという声が多数寄せられました。

また、「赤スーツと金髪の印象が強い」「赤と金のコントラストが良い」といったコメントも多く、スタイル全体のインパクトが支持されているようです。

“赤スーツ×金髪”の完成されたスタイルが、唯一無二の存在感としてZ世代からも支持を集めています。

第5位：ラウール（Snow Man）

Snow Manのメンバーとして活躍し、圧倒的なスタイルと存在感で注目を集めるラウールさん。

「金髪が似合うと思った」「金髪のイメージがある」「Snow Manでめっちゃかっこよくて1番金髪が似合う」など、金髪が印象的という声が多数寄せられました。

特に映画『ハニーレモンソーダ』で演じた三浦界役の金髪姿を挙げるコメントが多く、「金髪が似合いすぎていた」「見た時かっこよかった」といった声も。

金髪の華やかさとラウールさんの魅力が重なった姿がZ世代から支持を集めています。

第6位：道枝駿佑（なにわ男子）

俳優としてドラマや映画で活躍するほか、アイドルグループ「なにわ男子」のメンバーとしても人気を集める道枝駿佑さん。

「今まで見てきた金髪よりも圧倒的にかっこよかった」「黒髪も似合うけど金髪もめっちゃ似合う」といった声が多く、金髪姿のインパクトが強く印象に残っているようです。

特にドラマ『マルス-ゼロの革命-』での金髪姿を挙げるコメントが多く、「似合いすぎてずっとしててほしい」「発光して見える」「少女漫画から出てきたみたい」といった声も。“金髪王子”という言葉がぴったりのビジュアルに、憧れの声が多く寄せられました。

第7位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」のメンバーとして活躍し、俳優としても幅広い作品に出演する山田涼介さん。

「金髪にしてたときに似合っていた」「金髪といえばこの人というイメージがある」など、金髪姿が印象に残っているという声が寄せられました。

また、「顔の作りが綺麗だから」「どんな髪色でも似合う」といったコメントも多く、金髪でも完成されたビジュアルが支持されているようです。

映画『鋼の錬金術師』での姿やライブでの印象を挙げる声もあり、明るい髪色でもブレない存在感が改めて注目を集めたようです。

第8位：吉沢亮

映画やドラマなど数多くの話題作に出演し、高い演技力で支持を集める吉沢亮さん。

「金髪にしてる時の写真がかっこよかった」「金髪姿がかっこいい」「王子様みたいに見える」といった声が多く寄せられ、金髪でも存在感が際立つ点が支持されました。

また、映画『東京リベンジャーズ』でマイキー（佐野万次郎）役を演じた際の姿が印象的だったというコメントもあり、「黒髪が似合うイメージだったけど、金髪もびっくりするくらいかっこよかった」といった“ギャップ”に惹かれる声も目立ちました。

第9位：MOMOKA（HANA）

ガールズグループ「HANA」のメンバーとして活動し、クールな魅力と存在感のあるパフォーマンスで注目を集めるMOMOKAさん。

「推しの中で1番金髪が似合う」「日プの時の金髪も似合ってたし、今の金髪もすごく似合ってる」といった声が寄せられました。

特に「NONSTOP」のMVでの金髪ボブを挙げるコメントが多く、「すごく似合っていた」「MVがとても印象に残っている」といった声も。

「金髪の色味が最高」「ギャルっぽくてかっこいい」「金髪ボブが最高に可愛い」といった意見も集まり、かっこよさと可愛さを両立した金髪スタイルがZ世代から支持を集めています。

第10位：藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）

ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のメンバーとして活躍し、明るく柔らかな雰囲気と存在感で人気を集める藤澤涼架さん。

「よく金髪や明るい色にしている」「金髪の時が多くて似合ってると思う」など、髪色も含めて藤澤さんらしさとして親しまれていることがうかがえます。

「可愛らしくてふんわりな感じだから」といった声もあり、明るい髪色が魅力を引き立てている点がZ世代から支持を集めています。

■総評

今回のランキングでは、金髪が似合う有名人として、幅広いジャンルから多彩な顔ぶれがランクインしました。

「金髪のイメージが強い」「金髪にすると魅力がさらに際立つ」「雰囲気がガラッと変わってかっこいい」といったコメントが目立ち、金髪が与える印象の幅広さが改めて感じられます。

また、「憧れる」「オシャレで可愛い」「見ていて真似したくなる」といった声も多く寄せられ、金髪は“華やかさ”や“存在感”だけでなく、“憧れ”や“自分らしさ”を表現するスタイルとして支持されています。

髪色ひとつで印象を大きく変えられるからこそ、金髪はこれからも人気のスタイルとして注目されそうです。

みなさんも、自分に似合うヘアスタイルを探してみてくださいね！

