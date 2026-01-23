現在進行形HOUSE MUSIC PARTY新たに始動!! 90sのノスタルジーに留まらない、今まさに世界のダンスフロアで鳴っているHOUSEの最前線をピ ュアに届ける夜。

株式会社TSTエンタテイメント

HOUSEは進化する。その最前線へようこそ。

現在進行形HOUSE MUSIC PARTY新たに始動!!

HOUSEは古くない。アップデートされ続けている。

ULTRAHAUSは、90sのノスタルジーに留まらない、今まさに世界のダンスフロアで鳴っているHOUSEの最前線をピ ュアに届ける夜。

ディスコやガラージのルーツを踏まえつつも、よりエネルギッシュでよりスピーディでよりサイケデリックなアプローチへ。

ベースが太く、グルーヴがタイトで心拍数を直接揺らすサウンド。

身体が考えるより先に動く新しい HOUSEの快感をここで証明する。

ULTRA = 極限 / 最高到達点 / 進化の先。 その言葉通り、古き良きイメージに囚われたHOUSEを”上書き”し若い世代へ新たなHOUSE 像を突き刺すアップデートイベント。

これが今のHOUSEだ。感じろ。踊れ。体温で 証明しろ。

HOUSE evolves.

Welcome to the front line.

A new, ongoing HOUSE MUSIC PARTY begins now.

HOUSE is not old. It keeps updating.

ULTRAHAUS is a night that delivers the pure cutting edge of HOUSE that’s actually shaking dance floors around the world right now―not trapped in 90s nostalgia.

Rooted in disco and garage, yet pushing toward a more energetic, faster, and more psychedelic approach.

Thick bass, tight grooves, and sound that directly shakes your heartbeat.

Here, we prove a new HOUSE sensation―one that moves your body before your mind can think.

ULTRA = the extreme / the highest point / the next stage of evolution.

True to its name, this is an update event that overwrites outdated images of HOUSE and drives a new vision straight into the next generation.

This is HOUSE now.

Feel it. Dance. Prove it with your body heat.

EVENT INFO

2026.2.27(金) ULTRAHAUS

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/ultrahaus-0227/

DOOR：\3,500-

DOOR (U-23)：\3,000-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS (U-23) TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/ultrahaus-0227

【CLUB PORT】https://club-port.com/special/ultrahaus-zerotokyo/ticket/

※U-23 TICKET

2026年2月27日までに23歳以下の方が対象です。

チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。

※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

【Z HALL】〈HOUSE / TECH HOUSE〉

-ULTRAHAUS-

DJ：YAMARIKI / CARTOON / JUN OIKAWA / EREKA / Logan

VJ：KIYOSHI MORII

【ENTER】

-TAP Presents-

DJ：BANANA-CHAN / SOYA / KAYINM / kuto / Kikonashi Kyoso

【R BAR】

-UP BEAT! Presents-

DJ：PUNK N MATRIX / MOMOtheDJ&na-na / Hitomi / Saki / ANRI / Onsawa&TKC / Sara & AYAKA

【BOX】

-呑☆弾 Presents-

DJ：chanai / Nana / POKASKA / SAKUMA / shimon / ryuu / uuu7 / 犬ギャル / 仙道 / ―mr---

ARTIST INFO

YAMARIKI

日本のHOUSE MUSIC NO.1 DJと称され、シーンの最重要人物の一人。

2002年に自身の看板PARTY『UP BEAT!』を立ち上げ、今年で23周年を迎える。

2015年には『HOUSETRIBE＠WOMB』を始動し、Erick Morillo 、ATFC、DAVID PENN、THE CUBE GUYS、Harry Romero、Prok & Fitch、CRUSY、CASSIMMなど世界的アーティストを招致。

Roger Sanchez、Mark Knight、2023年には日本初来日公演のEric Prydzのサポートアクトも務め、そのプレイは高く評価されている。

さらに、2024年にはアジア初上陸となる世界的パーティ『Glitter BOX』のオーガナイズを手がけ、大成功を収め話題に。

2018年にレーベル『HOUSETRIBE RECORDINGS』を設立し、年間60タイトルをリリース。世界中のアーティストが参加する日本唯一のHOUSE専門レーベルとして成長し、毎年ADEでショーケースを開催。2024年にはIBIZAでのレーベルショーケースを実施し、2025年からはIBIZAのラジオ局「MOVE IBIZA」で『HOUSE TRIBE』チャンネルがスタート。世界規模での発信を加速させている。

年間120本のイベントをオーガナイズし、レーベル運営、海外ツアー、DJ/DTMスクール、2022年には日本初のHOUSE専門クラブ『BRAND SHIBUYA』のサウンドプロデューサーを務めるなど、多方面で活動を続けている。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JHsJpiCNynY ]

YAMARIKI 🇯🇵 | HOUSE TRIBE / MIXMIX SEOUL

CARTOON

東京を中心に世界を飛び回り活動するTECH HOUSE DJ / Producer。Steve AokiやKYGO、deadmau5、Black Coffeeなど名だたる世界的ARTISTの作品をリリースしてきたNYの名門ダンス・ミュージック・レーベル〈ULTRA RECORDS〉と日本人初として契約、8枚のシングルをリリースしている。HOUSE MUSIC DJとしてのキャリアも20年を越え、シカゴハウスを代表する名門レコードレーベル〈Trax Records〉からも3枚のシングルがスマッシュヒットしている。2022年、2023年とULTRA JAPANのRESISTANCEステージをサポートし、Space 92 & Popof、Julian Jeweil、Hiroko Yamamuraらと共演した。彼がメインアクトで出演するWORLD-MARKETZ、HOUSE TRIBEなど渋谷WOMBのPARTYでは、過去にDubfire, Mark Night, Roger Sanchezなどを招聘し大成功を収めている。DJ MAG JAPANのOfficial Partyへの参加や、DJ MAG JAPAN PLAYLISTに楽曲がピックアップされるなど、MEDIAサイドからも大きな支持を集めている。自身がオーナーを務めるsensor labelからも、BjorkやU2に楽曲提供を行っているHOWIE Bにリミックス された ”Locking System” など著名アーティストと共作を実施し、日本国内レーベルながらも海外のHOUSE MUSICアーティストからも多くプレイされている。Spotify Japanのダンスミュージック部門でも注目され、2021年6月にリリースされた ”Can’t Stop Now” は ”Tokyo Club Beat” でトップに選ばれ、さらに同年8月にリリースされた ”Be All Right” も ”Electropolis” でトップに選ばれるなど注目を集め、Apple Musicでも常に最新ソングダンスプレイリストにも選出されている。また、DJとしてだけでなく "InterFM" の人気MCとしても活躍。彼の番組 "sensor" は毎週金曜午後9時からの生放送をHostしている。さらに活動の幅は音楽だけに留まらず、ファッションなど幅広い分野に影響を与えている。 2019年には音楽、ファッション、カルチャーへの貢献度が高い日本におけるインターナショナルDJとして、GQ JAPANの特集にも選ばれた。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Z6NcvBn4q3Q ]

Cartoon, Jean Pierre, Daitto - WHAT [Ultra Records]

