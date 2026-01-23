アーティスト名を改め再始動した2CB JØRIKが 「VIOLENCE」をリリース。

株式会社BUZZ GROUP

2CB JØRIKが 「VIOLENCE」をリリース。

長年アウトローの世界に身を置き、過去に約4年間の服役を経験したアーティストがいる。社会から切り離されたその時間は、自身と向き合う日々でもあったという。

出所後の2年前、新たな人生の区切りとして「George」名義で音楽活動を開始。自身の過去を隠すことなく、実体験から生まれた感情や言葉を楽曲へ落とし込むスタイルで制作を続けてきた。

そして今年、表現と生き方の次の段階へ進むため、アーティスト名を「2CB JØRIK」へと改め、活動を再始動する。

2CB JØRIKという名は、本名でも仮のキャラクターでもなく、「過去を背負ったまま未来へ進む現在の自分」を象徴する存在として位置づけられている。

本作は、過去への贖罪や自己美化を目的としたものではない。これまで生き延びてきた事実を受け止め、現在の自分を更新し続けるための姿勢を示す作品となっている。

【2CB JØRIK プロフィール】

日本を拠点に活動するアーティスト。

社会復帰後の葛藤-世の中の残酷さ、闇の中での叫び、すべてを実体験として音楽へ昇華する。

2024年よりGeorge名義で活動を開始。2026年、表現のフェーズを切り替え2CB JØRIK として新章へ突入。

破壊と再生、闇と覚醒の境界線をテーマに、リアルだけを武器に進み続けている。

2CB JØRIK 『VIOLENCE』

配信リンク：https://linkco.re/5dm1UTqv

