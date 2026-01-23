【ドールズフロントライン2：エクシリウム】1月31日より秋葉原の「カフェ メイリッシュ」にて「サクラ」実装記念のイベントを開催！

株式会社サンボーンジャパン

＜ドールズフロントライン2：エクシリウム ニュースリリース＞

2026年1月23日配信

スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、2026年1月31日(土)より、新キャラクターである「サクラ」の実装を記念して秋葉原の「カフェ メイリッシュ」にてイベントを開催することをお知らせいたします。

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)

@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )

■1月31日より秋葉原の「カフェ メイリッシュ」にて「サクラ」実装記念のイベントを開催！

新キャラクター「サクラ（CV.加隈亜衣）」の実装を記念し、9日間限定のサクラ実装記念イベント「桜花急送 秋葉原出張所」を、秋葉原の人気メイド喫茶「カフェ メイリッシュ」にて開催いたします。

イベント内では、サクラや、サクラの乗っている車両をイメージした限定ドリンク・限定フードをお楽しみいただけるほか、サクラのアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、タペストリーの3種の新商品を本イベントにて販売いたします。

また、「サクラ」に扮したコスプレイヤーの来店や、本イベントへ来場するともらえるポストカード、アンケート回答によりもらえる「ドールズフロントライン2：エクシリム」のキャラクターカードなど、様々な特典も用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

イベント名：桜花急送 秋葉原出張所

開催日時 ：2026年1月31日(土)～2月8日(日)

特設サイト：https://sunbornjapan.co.jp/event/sakura-express

開催会場 ：カフェ メイリッシュ

https://www.mailish.jp/（MAP情報付）

決済手段 ：現金とクレジットカード(VISA/JCB/Master/AMEX)がご使用いただけます。

※混雑時は整理券対応となる場合があります。

※詳細・注意事項は特設サイトをご確認ください。

・限定ドリンク・フード

ここだけでしか味わえない「サクラ」をモチーフにしたドリンクやフードが登場

・購入特典

限定ドリンク・フードを1品購入ごとにサクラ SDコースター（全6種）をランダムでプレゼントいたします。

・新作商品

１.サクラ アクリルスタンド

サイズ：H150mm x W150mm＋台座：H50mm x W50mm 程度

販売価格：2,200円（税込）

２.サクラ アクリルキーホルダー(4種)

サイズ：H90×W90mm内

販売価格：各 990円（税込）



３.サクラ B2タペストリー

サイズ：H515×W728mm

販売価格：4,400円（税込）

■「サクラ」コスプレのすみれおじさん（@Sumire_Ojisan）も来店！

大人気コスプレイヤー すみれおじさん（@Sumire_Ojisan）が、「サクラ」のコスプレをして来店します。

カフェ内で給仕のお手伝いや、退店時のお見送り、撮影対応などをしていただく予定ですので、こちらもお見逃しなく。

来店予定日：1月31日（土）、2月7日（土）

▲すみれおじさん（@Sumire_Ojisan）

※コスプレイヤー来店時の注意事項※

・ご飲食中のコスプレイヤーの撮影は運営上の安全を考慮し、禁止とさせていただきます。

・コスプレイヤーの撮影は退店時のお見送りのタイミングにて行ってください。ツーショット撮影は不可となりますのでご了承ください。

・退店時の撮影の際は囲みの形式ではなく、1組ずつのご案内となります。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

・1/31（土）は公式の撮影が入る可能性がございます。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

・商品の写真撮影は可能ですが、店内や、メイドさんの写真撮影はお控えください。

■1月29日（木）より新キャラクターの「サクラ」が登場！テーマイベントやピックアップも同時開催！

・「サクラ」ピックアップ訪問

新キャラクターの「サクラ」のピックアップ訪問が1月29日(木)より開催。

また、「サクラ」向けの限定武器「緋色の約束」のピックアップ訪問も同時開催です！

▼開催期間

1月29日(木)9:00～2月18日(水)18:59

▼サクラ紹介PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vlSwei5kJCE ]

https://youtu.be/vlSwei5kJCE?si=10J2bTQRUMPBEAw2

・テーマイベント「それいけ！エース配達員」の開催

グリフィンの解体後、とある物流企業で配達員として働いていた「サクラ」の様子が描かれるイベントが1月29日(木)より開催。

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について

「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

権利表記：

(C) SUNBORN All Rights Reserved. (C) HAOPLAY Limited All rights reserved

協力：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)