【ドールズフロントライン2：エクシリウム】1月31日より秋葉原の「カフェ メイリッシュ」にて「サクラ」実装記念のイベントを開催！
2026年1月23日配信
スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、2026年1月31日(土)より、新キャラクターである「サクラ」の実装を記念して秋葉原の「カフェ メイリッシュ」にてイベントを開催することをお知らせいたします。
『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)
@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )
■1月31日より秋葉原の「カフェ メイリッシュ」にて「サクラ」実装記念のイベントを開催！
新キャラクター「サクラ（CV.加隈亜衣）」の実装を記念し、9日間限定のサクラ実装記念イベント「桜花急送 秋葉原出張所」を、秋葉原の人気メイド喫茶「カフェ メイリッシュ」にて開催いたします。
イベント内では、サクラや、サクラの乗っている車両をイメージした限定ドリンク・限定フードをお楽しみいただけるほか、サクラのアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、タペストリーの3種の新商品を本イベントにて販売いたします。
また、「サクラ」に扮したコスプレイヤーの来店や、本イベントへ来場するともらえるポストカード、アンケート回答によりもらえる「ドールズフロントライン2：エクシリム」のキャラクターカードなど、様々な特典も用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
イベント名：桜花急送 秋葉原出張所
開催日時 ：2026年1月31日(土)～2月8日(日)
特設サイト：https://sunbornjapan.co.jp/event/sakura-express
開催会場 ：カフェ メイリッシュ
https://www.mailish.jp/（MAP情報付）
決済手段 ：現金とクレジットカード(VISA/JCB/Master/AMEX)がご使用いただけます。
※混雑時は整理券対応となる場合があります。
※詳細・注意事項は特設サイトをご確認ください。
・限定ドリンク・フード
ここだけでしか味わえない「サクラ」をモチーフにしたドリンクやフードが登場
・購入特典
限定ドリンク・フードを1品購入ごとにサクラ SDコースター（全6種）をランダムでプレゼントいたします。
・新作商品
１.サクラ アクリルスタンド
サイズ：H150mm x W150mm＋台座：H50mm x W50mm 程度
販売価格：2,200円（税込）
２.サクラ アクリルキーホルダー(4種)
サイズ：H90×W90mm内
販売価格：各 990円（税込）
３.サクラ B2タペストリー
サイズ：H515×W728mm
販売価格：4,400円（税込）
■「サクラ」コスプレのすみれおじさん（@Sumire_Ojisan）も来店！
大人気コスプレイヤー すみれおじさん（@Sumire_Ojisan）が、「サクラ」のコスプレをして来店します。
カフェ内で給仕のお手伝いや、退店時のお見送り、撮影対応などをしていただく予定ですので、こちらもお見逃しなく。
来店予定日：1月31日（土）、2月7日（土）
▲すみれおじさん（@Sumire_Ojisan）
※コスプレイヤー来店時の注意事項※
・ご飲食中のコスプレイヤーの撮影は運営上の安全を考慮し、禁止とさせていただきます。
・コスプレイヤーの撮影は退店時のお見送りのタイミングにて行ってください。ツーショット撮影は不可となりますのでご了承ください。
・退店時の撮影の際は囲みの形式ではなく、1組ずつのご案内となります。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
・1/31（土）は公式の撮影が入る可能性がございます。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
・商品の写真撮影は可能ですが、店内や、メイドさんの写真撮影はお控えください。
■1月29日（木）より新キャラクターの「サクラ」が登場！テーマイベントやピックアップも同時開催！
・「サクラ」ピックアップ訪問
新キャラクターの「サクラ」のピックアップ訪問が1月29日(木)より開催。
また、「サクラ」向けの限定武器「緋色の約束」のピックアップ訪問も同時開催です！
▼開催期間
1月29日(木)9:00～2月18日(水)18:59
▼サクラ紹介PV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vlSwei5kJCE ]
https://youtu.be/vlSwei5kJCE?si=10J2bTQRUMPBEAw2
・テーマイベント「それいけ！エース配達員」の開催
グリフィンの解体後、とある物流企業で配達員として働いていた「サクラ」の様子が描かれるイベントが1月29日(木)より開催。
『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について
「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。
ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。
ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/
公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP
公式YouTubeアカウント
https://www.youtube.com/@EXILIUMJP
App Store
https://apps.apple.com/app/id6499011827
Google Play ストア
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium
