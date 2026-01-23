「可愛らしく」なんて、誰が決めた？夕暮れのチャペルが映し出す、アンニュイと静かな反逆。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/gallery/sotsugyo/twilight_time/

かつて成人写真は「明るく、華やかに、笑顔で」撮るものが定説でした。

しかし、Z世代と呼ばれる現代の若者たちが求めているのは、形式的な儀礼ではなく、自分自身の内面や「エモさ」を表現するビジュアル。

私たちは、歴史あるサッポロファクトリー内のレンガ造りのチャペルというロケーションを活かし、夕暮れ時の淡い光と影が織りなす「アンニュイな袴スタイル」を提案します。

それは、大人になることへの期待と不安が入り混じるハタチの瞬間を、映画のワンシーンのように切り取る体験です。

「脱・定番」の空間演出

スタジオの背景紙の前ではなく、本物のチャペルと夕日を模したライティングを使用。

従来の鮮やかな色使いから一転、彩度を落としたヴィンテージ・シックな世界観で、

InstagramなどのSNSフィードに馴染む「映え」を創出します。

スタイルとしての「袴」の再定義

卒業式のイメージが強い「袴」を、ファッションとしても昇華。

レースやドライフラワーなどのトレンドアイテムと組み合わせることで、和装の枠を超えたファッションフォトへと昇華させました。

Z世代の感性に響く「没入型」撮影

カメラ目線の笑顔だけでなく、ふとした瞬間のアンニュイな表情や、空間の空気感そのものを重視。

自分らしさを表現したいと願う若年層のニーズに応える、アーティスト写真のようなクオリティを提供します。

企業としてのコミットメント

私たちは単なる写真館ではなく、人生の節目を彩る「ライフスタイル提案型スタジオ」です 。北海道という土地柄に合わせたロジスティクスと 、常に変化する若者のトレンドを敏感に察知し、形式にとらわれない「新しい成人の祝い方」を発信し続けます。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp