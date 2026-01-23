『マネーフォワード ME』の新動画シリーズ、「くらまの『1億円のツカイミチ』」をスタート

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』公式サポーターの節約系YouTuber・くらま（倹者の流儀）さんと、新たな動画シリーズ「くらまの『1億円のツカイミチ』」をスタートします。初回は、『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け「Prime Coupon」の提携ブランドである、自動車の共同所有サービス「RENDEZ-VOUS（ランデヴー）」を訪問。徹底した節約で資産を築いたくらまさんが、次のステップとして、豊かなお金の使い方や、お金との付き合い方を視聴者と一緒に学んでいきます。

■「くらまの『1億円のツカイミチ』」について

本シリーズは、節約一筋で資産1億円を築き、自他ともに認める“お金を使えない男”くらまさんが、多彩なゲストと対話しながら“豊かなお金の使い方”を学んでいく成長トーク番組です。お金の使い方に迷う現代人に向けて、人生をより豊かにする“お金との付き合い方”についても探求していきます。

くらまさんは、『マネーフォワード ME』を長年ご利用いただいており、2026年1月22日に発足した『マネーフォワード ME』公式サポーター（※1）にも就任されました。『マネーフォワード ME』の様々な機能や関連サービスのなかでも、人生や自分らしさを前に進めるお金の使い道が見つかる「Prime Coupon」推しの公式サポーターとして、本シリーズをお届けしていきます。動画は今後、公式YouTubeチャンネル「『マネーフォワード ME』イベント&セミナー(https://youtube.com/channel/UCnk7pvkBw4mqz9JYZc4sRPg?si=abw4FqgTczoW4cBa)」で公開します。

■初回動画は希少車を共同所有することができる「RENDEZ-VOUS」体験編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1YVOBzoL2gA ]

本シリーズ最初の動画では、自動車の共同所有サービス「RENDEZ-VOUS」を提供する、株式会社RENDEZ-VOUSに訪問。サービスだけでなく同社の設立の想いや大切にしている考えをお伺いしながら、希少性の高い自動車を実際に体験します。また、代表取締役 浅岡亮太さんとの対談を通して、お金との付き合い方を学びます。果たして、くらまさんは「1億円のツカイミチ」を発見することができるのでしょうか。ぜひご覧ください。

動画URL：https://youtu.be/1YVOBzoL2gA

＜節約系YouTuber・くらまさんプロフィール＞

ファイナンシャルプランナーの資格を有する会社員。東京都内で一人暮らしをしながら、社会人1年目で奨学金約300万円を完済。7年半で貯蓄7000万円を達成する。その貯蓄術やお金のノウハウを発信するYouTubeチャンネル「倹者の流儀」が大きな話題に。自身の成功・失敗体験を踏まえた本音の教訓と、分かりやすい解説で、多くの支持を得ている。著書に『すごい貯蓄 最速で1000万円貯めてFIREも目指せる！』(KADOKAWA)がある。

※1：マネーフォワードホーム株式会社 プレスリリース 2026年1月22日公開『マネーフォワード ME』公式サポーター発足。リアルユーザーであるタレント・インフルエンサーと「お金と向き合い、人生を前に進める」コンテンツを共創(https://corp.hm.moneyforward.com/news/20260122-mfhm-press) より

■株式会社RENDEZ-VOUS：自動車共同所有サービス「RENDEZ-VOUS」について

「車を通じて人生の余白を広げる」という理念のもと、車を共同所有するサービスを首都圏で展開。所有の負担を減らし、維持管理の手間をゼロに。年間50日間たっぷりと愛車を楽しむことができます。レンタカーではなく、一人所有とも違う、ランデヴーという新たな選択肢をお届けします。

（公式サイト：https://rendez-vous.tokyo/）

■「Prime Coupon（プライムクーポン）」について

「Prime Coupon」は、「特別なユーザーの皆様へ くらしを前へ、進めるクーポン」として、日々の生活を豊かに、そして人生や自分らしさを前に進める商品や体験を選び抜き、『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定でお得になる体験をお届けしています。パートナー企業の皆さまのご厚意と、当社のミッション「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」への共感に基づいて実現しています。

URL：https://site.hm.moneyforward.com/service/prime_coupon

■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me

