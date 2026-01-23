理想の空間、カタチにしよう。KEYUCA（ケユカ）初の「インテリア相談会」開催中

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、ケユカ初となるインテリア相談会を2月19日（木）まで開催しております。

ライフソリューションブランド KEYUCA（ケユカ） は、ケユカ初となる 「インテリア相談会」を家具取扱い16店舗にて2月19日（木）まで開催しています。

本相談会は、「どんな家具を選べば部屋がまとまる？」「引っ越し前にレイアウトを相談したい」「必要な家具のサイズをプロに見てほしい」など、暮らしの中で生まれるちょっとしたお困りごとに寄り添い、理想の住空間づくりをサポートする期間限定イベントです。

期間内［1月23日（金）～2月19日（木）］まで、パーソナライズ診断もしくは、3Dコーディネートをご利用のお客様に最大7％OFF※のキャンペーンを実施しております。

※ご購入金額によって異なります。

専門知識をもつコーディネーターが直接サポート

「ケユカ家具取扱店舗には、インテリアコーディネーターや窓装飾プランナーなどインテリアの専門知識をもつスタッフが在籍しており、家具の選び方、色合わせ、動線を考えたレイアウトなど、スタッフが丁寧にご相談を承ります。「何から始めていいかわからない」という方にも、理想のイメージを言語化しながらご提案します。

［ご来店予約専用フォーム］

https://tayori.com/form/eb5ab4327466b8931b4dbdf9174c40a5dee8c2ad/

ケユカの家具でご自身に合ったテイストをみつけませんか？

フェミニンアーバンアーバン×ナチュラルナチュラル

フェミニン／アーバン／アーバン×ナチュラル／ナチュラルなどの様々なテイストを、ケユカの家具・カーテンでトータル提案が可能です。お客様のご要望を伺いながら、暮らしの雰囲気に合わせたインテリアをご紹介いたします。

無料で使える「インテリアタイプ診断」

※割引特典をご利用いただくには、WEB上で実施できる「インテリアタイプ診断」の結果画面をスクリーンショットし、店頭でスタッフにご提示ください。

事前にWebで簡単にできる「インテリアタイプ診断」では、自分の好みのテイストが数分でわかります。診断結果をもとにした店頭でのご相談も可能です。

［インテリアタイプ診断］

https://www.keyuca.com/Page/order-furniture/furniture_type_diagnosis.aspx

家具選びをもっと気軽に。無料の「インテリアコーディネートサービス」

間取り図をお持ちいただくと、家具のサイズ選びや動線を考えた配置など、３Dプランや店頭の商品を使いながら、プロ視点でプランニングする無料サービスもご利用いただけます。



https://www.keyuca.com/Page/Feature/coordinate_plan.aspx

実施店舗

全国の家具取扱い16店舗

店舗一覧：https://www.keyuca.com/Form/RealShop/ShopList.aspx?st=3

割引キャンペーン

［期間］

1月23日（金）～2月19日（木）まで

［特典］パーソナライズ診断もしくは、3Dコーディネートをご利用のお客様に

15万円以上（税込）のご購入で家具5％OFF

30万円以上（税込）のご購入で家具7％OFF

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、グローバルハードウェア事業、パブリックファニチャーインターナショナル事業、メディカル事業、ホテル事業、ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp