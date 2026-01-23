資産運用EXPO【春】に出展したCOCOIN、3日間で新規相談317名を記録アンティークコインへの関心高まる中、1月25日・2月8日に無料セミナー開催へ

合同会社COCOIN

アンティークコイン専門の投資会社・合同会社COCOIN（本社：東京都）は、2026年1月に開催された「第8回 資産運用EXPO【春】」に出展し、3日間の会期を通じて新規相談者数317名を記録するなど、大きな反響を得ました。

会期中は、想定を上回る多くの来場者がCOCOINのブースに立ち寄り、アンティークコインという資産の特徴や市場動向、実際の銘柄事例について熱心に相談される様子が見られました。

特に、金価格の上昇やインフレへの意識の高まりを背景に、「現物資産としての価値」や「長期的な安定性」に注目する来場者が増えており、アンティークコインへの関心がここ最近で一段と高まっていることを強く実感する機会となりました。

また、EXPO会期中には、弊社連携パートナーであるファイナンシャルプランナーの重永先生によるアンティークコインをテーマとしたセミナーも実施され、こちらも想定以上の参加者が集まるなど大きな反響となりました。

(重永先生 著書リンク)(https://amzn.asia/d/0qjKGQO)

ブースでの個別相談に加え、第三者の立場からの解説や具体的な事例紹介を通じて、アンティークコインという資産への理解がより深まったという声も多く寄せられています。

実際に会場では、

「これまで存在自体を知らなかったが、話を聞いて初めて価値が分かった」

「もっと早く知っておきたかった」

といった声も多く、アンティークコイン市場全体が新たなフェーズに入りつつあるような手応えを感じています。

こうした反響を受け、COCOINでは、アンティークコインの基礎知識から市場動向、実際の銘柄事例までをわかりやすく解説する無料セミナーを、下記日程にて開催いたします。

■アンティークコイン投資セミナー 概要

開催日：2026年1月25日（日）、2026年2月8日（日）

時間：12:00～15:00（11:45開場）※希望者のみ個別相談あり

会場：東京都渋谷区

参加費：無料（事前予約制）

定員：各回 先着15名

本セミナーでは、

・アンティークコインとは何か

・なぜ今、注目されているのか

・どのような銘柄が選ばれているのか

といったテーマを中心に、初心者の方にもわかりやすい形で解説いたします。

資産運用EXPOで関心を持たれた方はもちろん、

これから現物資産への分散投資を検討されている方にも、

実践的な情報を得ていただける内容となっています。

※詳しい開催場所につきましては、

お問い合わせいただいた方に個別でご共有させていただいております。

参加申込フォーム :https://forms.gle/39S4PMdyjf1Taiti7※定員に達し次第、受付を終了いたします。■重要事項

本セミナーは投資教育を目的とし、特定銘柄の推奨は行いません。

投資判断は参加者ご自身の責任で行っていただきます。

投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。

セミナーの様子を撮影し、当社の広報活動等に使用させていただく場合がございます。

当日受付時に本人確認のため身分証のご提示をお願いいたします。

■会社概要

会社名：合同会社COCOIN

事業内容：アンティークコインの売買・投資コンサルティング

所在地：東京都

URL： https://cocoin.jp

東京を拠点に、アンティークコインの売買および投資コンサルティング事業を展開。現物資産としての特性や、資産ポートフォリオの構築に悩む方を対象としたセミナーを定期的に開催するほか、全国各地で出張販売も行っている。