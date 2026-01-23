2026年1月23日（金）QPS研究所の小型SAR衛星15号機 「スクナミ-I」による初画像（ファーストライト）として、高精細モード画像を公開

株式会社QPS研究所大山崎インターチェンジ, 京都府 / 2026年1月22日 15時16分観測

世界トップレベルの小型SAR[※1]衛星の開発・製造・運用を行う株式会社QPS研究所（福岡市中央区、代表取締役社長 CEO：大西 俊輔、以下QPS研究所）は、2026年1月23日（金）に小型SAR衛星QPS-SAR15号機「スクナミ-I」の初画像（ファーストライト[※2]）として取得した試験観測画像を公開いたします。

QPS研究所が北部九州を中心とした全国25社以上のパートナー企業と共に開発・製造した「スクナミ-I」は米国ロケット・ラボ社のロケットElectron (ミッションネーム：The Wisdom God Guides “智慧の神が導く”)によって2025年12月21日（日）15時36分 (日本時間)に打ち上げられ、約50分後に衛星分離に成功しました。そしてそのわずか6分後には初交信に成功し、翌日の午前中に収納型アンテナの展開を実行いたしました。その後、衛星機器の調整を続け、この度、取得した画像を公開する運びとなりました。



QPS-SARは分解能1.8mの通常モード（ストリップマップモード）と分解能46cmの高精細モード（スポットライトモード）の観測が可能です。1月22日から観測を開始し、本日、15号機のファーストライト画像を発表いたします。

代表取締役社長 CEO 大西 俊輔 コメント

「年末年始の休暇期間を挟みながら運用に携わったエンジニアチームのおかげで、QPS-SAR15号機『スクナミ-I』のファーストライトを無事に公開できたことを大変心強く感じています。本衛星を含め、昨年は計6機の衛星を打ち上げましたが、これにより全衛星が確実に初期運用の重要なフェーズを完了し、安定した運用に移行したことになります。設計・製造・運用の各工程で継続的な改良を重ねながら進めてきた量産体制が着実に成果を上げており、画像品質をはじめサービスの質のさらなる向上も確認できております。これは顧客価値の向上と事業競争力の強化につながる重要な成果です。2026年も計画通りの打上げと運用を着実に実行し、コンステレーション[※3]構築を加速してまいります。」

ファーストライト画像詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49970/table/97_1_03fbfa32895a4b39c5a4a49a643f44aa.jpg?v=202601240951 ]

[※1] SAR （合成開口レーダー）：電波を使用して地表の画像を得るレーダー。雲や噴煙を透過し、昼夜を問わず観測することができる点が特長。

[※2] ファーストライト：初画像のことを言います。公開した画像データは衛星の機能を試験・調整している中で初で確認できた試験データになります。

[※3] 複数の人工衛星の協業によって高頻度な地球観測を可能とするシステム。（コンステレーションは「星座」の意。）

[※4] 画像化した際の1ピクセルの大きさを指します。ファーストライトで試験観測した通常モードではアジマス分解能1.8m、スポットライトモードではアジマス分解能46cm相当に画像化しますが、レンジ分解能は観測条件によって可変となります。

[※5] アジマス：衛星の進行方向。

[※6] レンジ：衛星のマイクロ波を照射する方向。衛星の進行と直交する方向で、ここではグランドレンジを指します。

ファーストライトSAR画像

このページ上では広域画像は小さくなっており、圧縮をかけて容量を軽くしているため、弊社ホームページのニュース（https://i-qps.net/news/3407/(https://i-qps.net/news/3307/)）にて掲載している画像もご覧いただければ幸いです。

１. 京都府 大山崎町

京都府の最南部に流れる一級河川・木津川を中心に、大山崎インターチェンジ周辺を観測。画像の上部には「やわたのはちまんさん」と親しまれる石清水八幡宮が位置する標高142.5メートルの男山と、それを取り囲む居住エリアが確認でき、豊かな緑を有する八幡市の様子を捉えています。

クローズアップ画像１.-1 ：大山崎インターチェンジ

SARの特性を活かすことで、ランプ、立体交差、車線分岐といった複雑なインターチェンジ構造を明瞭に捉えることができます。ここでは、東西に名神高速、南北に京滋バイパスおよび京都縦貫道が交わる大山崎インターチェンジの途中で東海道新幹線の高架をまたぎ、一部はその高架の下をくぐるという複雑な構造をご覧いただけます。レーダー反射の違いにより道路形状や高低差が可視化され、天候や昼夜を問わず安定したインフラ把握が可能です。

２. 石川県 金沢市

鼓門・もてなしドームを駅に構える金沢市周辺です。左下には犀川が流れ、真ん中に北陸自動車道を観測。2015年の北陸新幹線開業を機に金沢駅周辺の再開発が加速しており、SAR画像では画像右下に位置する金沢駅周辺の高層ビル群を確認できます。

３. トルコ イスタンブール

トルコ最大の都市、イスタンブールの観光名所が密集する旧市街エリアを観測。画像中心よりやや左上付近ではトプカプ宮殿やモスクなどの歴史的建造物が確認できます。また画像右側にはマルマラ海を望むイェニカプエリアを捉え、公園に植えられた木々1本1本の植生をご覧いただけます。

＜株式会社QPS研究所について＞

QPS研究所は2005年に福岡で創業された宇宙開発企業です。名前のQPSとは「Q-shu Pioneers of Space」の頭文字を取っており、九州宇宙産業の開拓者となること、更には九州の地より日本ならびに世界の宇宙産業の発展に貢献するとの思いが込められています。その名の通り、九州大学での小型人工衛星開発の技術をベースに、国内外で衛星開発やスペースデブリへの取り組みに携わってきたパイオニア的存在である名誉教授陣と若手技術者・実業家が一緒になって、宇宙技術開発を行っています。また、QPS研究所の事業は、創業者たちが宇宙技術を伝承し育成してきた北部九州を中心とする全国25社以上のパートナー企業に力強く支えられています。

<株式会社QPS研究所>

社名 ：株式会社QPS研究所

本社住所：福岡市中央区天神1-15-35 レンゴー福岡天神ビル6階

代表者 ：代表取締役社長 CEO 大西俊輔

創業 ：2005年6月

URL ：https://i-qps.net/

事業内容：人工衛星、人工衛星搭載機器、精密機器、電子機器並びにソフトウエアの研究開発、設計、製造、販売