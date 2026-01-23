【出版記念講演会・残席わずか！】『The Gift　「収入のケタを１つ増やすブレイクスルー思考」恋愛・親子・人間関係編』好評発売中！

セルバ出版（東京都千代田区/代表取締役　森忠順）は、『The Gift　「収入のケタを１つ増やすブレイクスルー思考」恋愛・親子・人間関係編』を、2026年1月9日にリアル書店発売いたしました。



―――バラ色の人生を取り入れたいあなたへ。私たちの悩みの９割は人間関係―。なぜ、人間関係を整えると、収入の桁が増えるのか？



「The Sign」につづき待望の新作第２弾。借金・絶縁・寝たきりの三重苦を克服した著者は、天才、成功者、大富豪…特別でなくても、今は借金もなく、人間関係のストレスもなく、シンプルで丁寧で、スローな生活を送れるようになった…。


「ゆっくり歩くものは、健やかに遠くまで行く」


本書を通じて、ネガティブな思い込みや考え方と向き合い、思考の癖を整えて可能性と変化を最大化させてください。




■目次・著者略歴

【目次】


第１章 人生の質は関わる人の質で決まる


第２章　脳には使い方がある


第３章　昭和の古い価値観からの脱却


第４章　感情を制する者が人生を制する


第５章　人生をやり直す秘訣


第６章　生きる目的を明確にする


第７章　The Gift




【著者略歴】


坂庭鳳（さかにわ・つとむ）

ブレイクスルー・コンサルタント



これまで集客、マーケティング、ブランディング、仕組化などのコンサルタントとして活躍。


2017年10月に持病が悪化し、寝たきりになる。


「思い込み」「信じ込み」に気づき、脳の使い方を変えたことで、薬も医療器具も一切使わずに、43年間の原因不明の体調不良を自力で、わずか３日で完治させる。


また思考の癖を整えることで収入の桁を1つ増やし、3500万円以上の借金を10か月で完済。さらに絶縁していた両親とも和解。借金・絶縁・寝たきりの三重苦を克服。


これを機に世界一の健康オタクを卒業し、収入の桁を1つ増やすブレイクスルー・コンサルタントとして活動を開始。


「葬送のトミーレン」「トミーの戸締り」と称して、全国で会員さんとのお茶会や講演会を実施。


すでに6000人以上のクライアントを指導している。







■『The Gift』出版記念講演会 開催！

『The Gift』出版記念講演会が行われます。


『The Gift』発売記念講演会


■【開催日時】2026年1月27日（火）東京を皮切りに全７か所で開催　　　　　　


■【開催場所】東京・名古屋・大阪・広島・福岡・仙台・札幌


　　　　　　　※東京・名古屋・大阪・福岡：満員御礼


　　　　　　　　広島・仙台・札幌：残枠わずか！




■イベントの詳細・申込とお問い合わせはQRコードからどうぞ→






　イベント詳細・申込ページ


■書誌情報

■書名：『The Gift　「収入のケタを１つ増やすブレイクスルー思考」恋愛・親子・人間関係編』


■著者名：坂庭鳳


■発売日：2026年1月9日


■定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）


■判型：四六判


■頁数：344頁


■ISBN : 9784868510208


■発売元：株式会社セルバ出版


■URL : https://seluba.co.jp/


　　　　


◇販売場所：全国書店そのほかで発売中！


　セルバ出版HP：https://seluba.co.jp/


　Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4868510207/