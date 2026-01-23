【出版記念講演会・残席わずか！】『The Gift　「収入のケタを１つ増やすブレイクスルー思考」恋愛・親子・人間関係編』好評発売中！

株式会社 セルバ出版

セルバ出版（東京都千代田区/代表取締役 森忠順）は、『The Gift 「収入のケタを１つ増やすブレイクスルー思考」恋愛・親子・人間関係編』を、2026年1月9日にリアル書店発売いたしました。

―――バラ色の人生を取り入れたいあなたへ。私たちの悩みの９割は人間関係―。なぜ、人間関係を整えると、収入の桁が増えるのか？

「The Sign」につづき待望の新作第２弾。借金・絶縁・寝たきりの三重苦を克服した著者は、天才、成功者、大富豪…特別でなくても、今は借金もなく、人間関係のストレスもなく、シンプルで丁寧で、スローな生活を送れるようになった…。

「ゆっくり歩くものは、健やかに遠くまで行く」

本書を通じて、ネガティブな思い込みや考え方と向き合い、思考の癖を整えて可能性と変化を最大化させてください。

■目次・著者略歴

【目次】

第１章 人生の質は関わる人の質で決まる

第２章 脳には使い方がある

第３章 昭和の古い価値観からの脱却

第４章 感情を制する者が人生を制する

第５章 人生をやり直す秘訣

第６章 生きる目的を明確にする

第７章 The Gift

【著者略歴】

坂庭鳳（さかにわ・つとむ）

ブレイクスルー・コンサルタント

これまで集客、マーケティング、ブランディング、仕組化などのコンサルタントとして活躍。

2017年10月に持病が悪化し、寝たきりになる。

「思い込み」「信じ込み」に気づき、脳の使い方を変えたことで、薬も医療器具も一切使わずに、43年間の原因不明の体調不良を自力で、わずか３日で完治させる。

また思考の癖を整えることで収入の桁を1つ増やし、3500万円以上の借金を10か月で完済。さらに絶縁していた両親とも和解。借金・絶縁・寝たきりの三重苦を克服。

これを機に世界一の健康オタクを卒業し、収入の桁を1つ増やすブレイクスルー・コンサルタントとして活動を開始。

「葬送のトミーレン」「トミーの戸締り」と称して、全国で会員さんとのお茶会や講演会を実施。

すでに6000人以上のクライアントを指導している。

■『The Gift』出版記念講演会 開催！

『The Gift』出版記念講演会が行われます。

『The Gift』発売記念講演会

■【開催日時】2026年1月27日（火）東京を皮切りに全７か所で開催

■【開催場所】東京・名古屋・大阪・広島・福岡・仙台・札幌

※東京・名古屋・大阪・福岡：満員御礼

広島・仙台・札幌：残枠わずか！

■イベントの詳細・申込とお問い合わせはQRコードからどうぞ→

イベント詳細・申込ページ

■書誌情報

■書名：『The Gift 「収入のケタを１つ増やすブレイクスルー思考」恋愛・親子・人間関係編』

■著者名：坂庭鳳

■発売日：2026年1月9日

■定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

■判型：四六判

■頁数：344頁

■ISBN : 9784868510208

■発売元：株式会社セルバ出版

■URL : https://seluba.co.jp/

◇販売場所：全国書店そのほかで発売中！

セルバ出版HP：https://seluba.co.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4868510207/