《天神大牟田線・貝塚線》3 月 14 日(土) 春のダイヤ改正

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)では、2026 年 3 月 14 日(土)に天神大牟田線・貝塚線のダイヤ改正を実施いたします。天神大牟田線は 2024 年 3 月以来２年ぶり、貝塚線は 2007 年 4 月以来 19 年ぶりのダイヤ改正となります。

今回のダイヤ改正では、天神ビッグバンや沿線の開発の進捗によるご利用者増加に対応するため、朝のラッシュ時間帯の増便を図るほか、有料座席列車「N ライナー」の運行、太宰府方面へのアクセス向上に取り組みます。ダイヤ改正の主な内容は以下の通りです。

【天神大牟田線】

‐ 平日朝のラッシュ時間帯（7:30～9:00）に上り普通列車を増便

‐ 平日夕方のラッシュ時間帯に有料座席列車「N ライナー」の運行を開始

- 平日朝の西鉄福岡（天神）発 太宰府行き急行列車の増便 - 土曜ダイヤ・日祝ダイヤを「土曜・休日ダイヤ」に統合

【貝塚線】

- 平日朝のラッシュ時間帯（7:30～8:30）のダイヤの見直し

【THE RAIL KITCHEN CHIKUGO】

- 運行時刻、料金の変更

なお、貝塚線については、香椎花園前駅の 2 番のりば新設や車両増備を行い、輸送力増強を図ります。これにより朝のラッシュ時間帯の混雑率を緩和し、快適性向上を図ります。

当社では、今後も地域の皆さまとともに歩み、沿線地域の発展に貢献し続けることで、お客さまに選ばれる公共交通ネットワークの維持を目指してまいります。

■ 天神大牟田線 春のダイヤ改正について

【実 施 日】

2026 年 3 月 14 日(土)

1．平日朝のラッシュ時間帯（7:30～9:00）に上り普通列車を増便

朝ラッシュの混雑緩和ならびに天神ビッグバンの進捗に伴うお客さまの増加に対応するため、平日7:30～9:00 に西鉄福岡（天神）駅に到着する上り普通列車を 3 本増便いたします。

《概要》

2．平日夕方のラッシュ時間帯に有料座席列車「N ライナー」を運行開始

※西鉄福岡（天神）駅 到着本数

お客さまの快適性・利便性向上を目的として、平日夕方のラッシュ時間帯に確実にお座りいただける有料座席列車「N ライナー」を1 本運行いたします。

《概要》

運行開始 ： 2026 年 3 月 16 日(月)

停車駅・時刻 ： 以下の通り（平日のみ運行）

料金 ： 通常の区間運賃 ＋ 400 円

定員 ： 200 名

運用車両 ： 3000 形 5 両編成（2 人掛けクロスシート車）

利用方法 ：

・西鉄電車 LINE 公式アカウントから、事前（乗車当日 0:00～19:09 まで）に予約・決済をお願いいたします。

・決済手段は、クレジットカードもしくは PayPay に対応しております。

・ご乗車時に、スマートフォンに表示される座席料金券を係員が確認いたします。

・座席の指定はございません。ご乗車後、空いているお席をご利用ください。

その他詳細につきましては、西鉄グループホームページでご案内予定です。 （2 月下旬頃公開予定）

3．平日朝の西鉄福岡（天神）発 太宰府行き急行列車の増便

太宰府観光の利便性を向上させるため、平日午前の西鉄福岡（天神）発 小郡行き急行列車を、西鉄福岡（天神）発 太宰府行き急行列車に変更いたします。

《概要》

平日 9:00～12:00 の西鉄福岡（天神）発 太宰府行き急行列車の運行本数

●西鉄二日市～太宰府間でワンマン運転を開始

運行の効率化を図るため、西鉄二日市～太宰府間でワンマン運行を開始いたします。（一部列車を除く）

4．土曜ダイヤと日祝ダイヤの統合

土曜ダイヤと日祝ダイヤを統合し、「土曜・休日ダイヤ」といたします。

■ 貝塚線 春のダイヤ改正について

【実施日】

2026 年 3 月 14 日(土)

平日朝のラッシュ時間帯（7:30～8:30） のダイヤの見直し

朝ラッシュ時間帯の混雑率緩和を図るため、平日 7:30～8:30 に特に混雑する区間（香椎花園前→貝塚間）を 2 本増便し、西鉄新宮→香椎花園前間は 1 本減便いたします。 増便に伴い、香椎花園前駅に 2 番のりばの新設、ならびに貝塚線車両の増備を行います。

《概要》平日 7:30～8:30 の貝塚行き列車の運行本数

●香椎花園前駅 2 番のりば新設

香椎花園前駅の東側に 2 番のりばを新設し、3 月 16日(月)より供用開始いたします。

2 番のりばには、平日朝のラッシュ時間帯の香椎花園前始発・終点の列車が発着いたします。

※2 番のりばと 1 番のりばの改札口は異なりますので、ご注意ください。

●貝塚線 車両の導入・増備

貝塚線で運用中の 600 形（8 編成 16 両）の老朽化に伴い、天神大牟田線で運用中の 7050形（9 編成 18 両）を 2027 年度までに導入し、保有数を１編成増やすことで増便を図ります。

なお、貝塚線での 7050 形の運用開始は 2 月下旬を予定しています。

■ THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 運行時刻・料金の変更について

3 月 14 日(土)より運行時刻を変更いたします。また、原材料や人件費等の高騰に伴い西鉄電車の運賃改定を行う 4 月 1 日(水)より、料金を変更いたします。

※ 3 月 14 日(土)以降に運行する便のご予約は、1 月 23 日(金)17 時より「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」公式 WEB サイトにて受付を開始いたします。

《変更後の運行時刻》 2026 年 3 月 14 日(土)以降

《料金の変更》 2026 年 4 月 1 日(水)以降