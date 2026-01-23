日向坂46四期生の年少トリオ“末っこむすび”がぎゅっとひとつに!!「B.L.T.3月号」の表紙を解禁！ 1万字座談インタビューで語られる3人のハートフルな関係性。

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2026年3月号」を1月28日（水）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

1月28日（水）に16thシングル「クリフハンガー」をリリースする日向坂46から、正源司陽子&藤嶌果歩＆渡辺莉奈が「B.L.T.3月号」の表紙&巻頭に登場。“末っこむすび”の愛称でも知られる四期生年少トリオが、約2年半振りに「B.L.T.」の表紙を飾る。この度その表紙画像が解禁された。

表紙に選ばれたのは、暖かい日差しの中で3人が仲良く身を寄せ合うカット。初めて3人で登場した「B.L.T.2023年6月号」の表紙と同じ並び順になっており、可愛らしくもエモーショナルな表紙に仕上がった。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

今年9月にグループ加入3周年を迎えた日向坂46四期生。数多くの先輩メンバーの卒業や、後輩である5期生の加入を経て、今や文字通りグループの柱となっている。年少メンバーである末っこむすびの3人も例外なくこの3年間で成長しているが、いざ集まると加入時と変わらないわちゃわちゃ感が生まれてしまうのが彼女たちの魅力だ。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

グラビアではそんな3人を、下町のボクシングジムや商店街、神秘的な光が差す講堂などをロケーションに撮影。何かと戦う日々、なんでもない楽しい時間、平穏と静寂など日常の中に存在する愛すべき瞬間の数々を、末っこむすびらしくドタバタにぎやかに表現した。さらに約1万字の座談インタビューも敢行。3人ならではの楽しげな雰囲気で、加入時からの関係性の変化や互いの成長について語ってくれた。

さらに、日向坂46からは16thシングル「クリフハンガー」で選抜入りを果たした高井俐香が登場。

「B.L.T.2026年3月号」別冊付録：正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈 （日向坂46） 両面超ビッグポスター「B.L.T.2026年3月号」別冊付録：正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈 （日向坂46） 両面超ビッグポスター「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

16thシングル「クリフハンガー」にて晴れて選抜入りした日向坂46五期生の高井俐香がソログラビアで登場する。撮影では高井の圧巻のスタイルと可憐さをフィーチャー。モノトーン調のモードなワンピースや、大人の雰囲気漂うオールインワンの衣装など、18歳の高校3年生にしては少し背伸びをしたスタイリングを完璧に着こなす高井の美しさと可能性にぜひ注目してほしい。

乃木坂46・瀬戸口心月が6期生連載に登場！ ”ビリビリ”な姿をコミカルに切り取る。

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」第4回には、最新曲「ビリヤニ」で同期の矢田萌華とともにWセンターを務める瀬戸口心月が登場。

毎号異なるテーマでメンバーの可能性を引き出していく本企画で、今回選ばれたテーマは「電気」。静電気をまとい髪の毛が逆立つ瞬間や、電気を求めて電気街を彷徨う姿など、日常と非日常が交錯するワンシーンをコミカルに切り取り、瀬戸口心月の新たな表情と魅力を写し出した。

僕が見たかった青空・須永心海が”面白さ”を封印した超美的グラビアにてソロ初登場！

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

発売中の最新シングル「あれはフェアリー」が、グループ史上最高の売上枚数を達成するなど注目を集める僕が見たかった青空から、須永心海が念願の初ソログラビアで登場。ライブでMCを担当するなど高い”トーク力”を持ち、グループを盛り上げる彼女が、今回のグラビアでは神秘的な美を追求。普段の小気味いい喋りは封印して、美しく、クールに魅せた。

僕が見たかった青空・金澤亜美の初写真集から、先行カットを公開！

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

さらに、同グループからは金澤亜美が、2月27日（金）に発売する写真集の先行カットで登場。続々と解禁される写真集の情報に期待値が高まる今、大ボリュームでお届けする。グループは、3月29日（日）東京・KANDA SQUARE HALLからスタートする全国ツアー「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」、6月20日（土）に開催されるグループ初となる野外ライブ「結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」を控えている。

岩手県産の“完全無欠の美少女”・桜ひなのがB.L.T.に初登場！

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

いぎなり東北産は「とても」「すごく」の意味を持つ宮城県の方言「いぎなり」を冠し、東北出身メンバーで構成されたアイドルグループ。昨年、結成10周年を迎え10月にメジャー1stシングル「らゔ(ハート)戦セーション」をリリース、3月18日（水）には2ndシングルのリリースも控えるいぎなり東北産から桜ひなのが登場。撮影では暖かな光が満ちた空間で彼女の可憐な素顔を切り取った。他にも公園で砂に絵書いたり、シーソーに乗って笑っている様子を収めており、まるで一緒に遊んでいるかのようなグッと距離感の近いグラビアとなっている。インタビューでは桜が出演している現在公開中の映画「恋愛裁判」についてのエピソードも語ってくれている。

AKB48 67thシングル「名残り桜」で初選抜の19期生、川村結衣がまんまる雪だるまに！

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

昨年の20周年イヤーを怒涛の勢いで駆け抜けたAKB48。好評の連載に19期生の川村結衣が登場する。川村は、2月25日（水）リリースの67枚目シングル「名残り桜」で初の選抜入りを果たした。今回は、川村が雪国・北海道出身ということで、雪だるまに扮して撮影を敢行！ 辺り一面に雪景色が広がる中、雪遊びをして冬を満喫する様子、最後は暖かい室内で溶けてしまう様子まで表現してもらった。

こんな矢野ななか見たことない、超強烈５ポーズで臨む新境地！

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

1st写真集の発売や、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」にて出演した動画が配信から約一ヶ月で350万回再生を超えるなど、今最も勢いに乗る矢野ななかがB.L.T.に1年ぶりに登場。今回は5つもの衣装を纏い撮影を行った。全ての衣装で今まで見たことがない矢野を見ることができる。彼女の新境地ともいえるかわいさと美しさを存分に感じていただきたい。

虹のコンキスタドール・栗原舞優のビジュアル覚醒！ まゆちゃんワールドに誘います！

「B.L.T.2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／カノウリョウマ

3月15日（日）品川・ステラボールにてワンマン公演を行う虹のコンキスタドールから栗原舞優がB.L.T.初登場。今回のグラビアでは３ポーズを収録しており、文字通りベイビーな姿からしっかり大人な姿まで大きく印象が異なる表情や仕草を見ることができるだろう。また、レトロな銭湯に訪れており、ジャージを脱いでお風呂を楽しむ彼女にも注目してほしい。

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」広本瑠璃&米村姫良々&中山夏月姫（OCHA NORMA）

・＃ババババンビ「＃馬と鹿」

・宮沢友 ukka「I & Yuu」

・アナウンサー連載「ANA-LOG」吉岡恵麻アナウンサー（フジテレビ）

・SWEET STEADY「すいすてのいちページ」栗田なつか

・結那「結那がいく！ リアルYRPG

・声優・アーティスト連載「Real Voice」小倉唯

購入者特典、決定！

■ローソンエンタテインメント（※WEB・一部実店舗含む）

【特典内容】

以下2種類より選んで、ご購入いただけます。

１.正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈（日向坂46） 両面ポスター1枚

「B.L.T.2026年3月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈（日向坂46）】「B.L.T.2026年3月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈（日向坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16540833

２.高井俐香（日向坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.2026年3月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【高井俐香（日向坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16540834

HMV&BOOKS online／HMV一部店舗にてお買い求めください。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下6種類より選んで、ご購入いただけます。

１.瀬戸口心月（乃木坂46） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年3月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【瀬戸口心月（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107674295

２.須永心海（僕が見たかった青空） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年3月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【須永心海（僕が見たかった青空）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107677245

３.桜ひなの（いぎなり東北産） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年3月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【桜ひなの（いぎなり東北産）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107677246

４.川村結衣（AKB48） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年3月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【川村結衣（AKB48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107677247

５.矢野ななか ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年3月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【矢野ななか】

https://7net.omni7.jp/detail/1107674296

６.栗原舞優（虹のコンキスタドール） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年3月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【栗原舞優（虹のコンキスタドール）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107674297

＜注意事項＞

※1月23日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T.2026年3月号」

●発売日：2026年1月28日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：1,430円

●表紙：正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈 （日向坂46）

●別冊付録：正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈 （日向坂46） 両面超ビッグポスター

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞