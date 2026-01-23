【2027年卒学生対象】創業者＆新卒1期生社長登壇セミナー「一流企業に入りたいか？　創りたいか？」

株式会社And Doホールディングス

ハウスドゥブランドで不動産事業を全国展開する株式会社And Doホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 CEO：安藤正弘、以下、当社）は、当社代表取締役会長CEO安藤と代表取締役社長冨永が登壇する就活セミナーを開催いたします。学生の皆様からご質問いただける時間も設けており、毎年満席となる人気の就活セミナーです。ご予約が埋まる前に、お早めにお申し込みください！

「業界を変える！」を合言葉に、お客様の潜在ニーズを実現し続け、全国700店舗超を展開しているハウスドゥ。本セミナーでは、創業者の安藤と、新卒1期生としてその想いを受け継ぐ社長の冨永が登壇します。経営トップの言葉を通じて、新たな価値観との出会いや意外な自分への発見があり、企業選びへの可能性が広がる時間をお届けします。



【開催概要】

■2月15日（日）13：00～15：30

▶APイノゲート大阪：大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪 11F

APイノゲート大阪のアクセス情報



■2月18日（水）13：00～15：30

■3月10日（火）13：00～15：30

■3月17日（火）13：00～15：30

▶AP大阪梅田東：大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル 5F

AP大阪梅田東のアクセス情報

【予定プログラム】

◆社長講演：何のために働く？etc.

◆会長講演：企業が求める人物とは？成長できる環境とは？etc.

◆今後の選考案内

◆適性検査（性格診断テスト）受検

※所要時間は約2時間30分です。

※プログラムは予告なく変更される場合がございます。

※すでに当社の選考にお進みいただいている方は、適性検査の受検は不要です。



【参加特典】

参加者限定で、選考カットで最短内定獲得！

本セミナー参加・適性検査受検（性格診断テスト）

↓

一次選考

↓

二次選考（最終）

【お申し込みはこちら】

お申し込みフォーム



【登壇者紹介】

■（株）And Doホールディングス 代表取締役会長 CEO 安藤 正弘

「不動産業界を変える！」という使命を掲げ、1991年に京都のわずか3坪の事務所から創業。

一代で全国700店舗を超えるネットワークへと成長させ、不動産を軸とした多様な事業を展開。

2015年には東証マザーズ市場（現：グロース市場）へ上場、翌年には東証一部市場（現：プライム市場）に市場変更を果たす。現在も代表取締役会長CEOでありながら、トップセールスマンとして最前線でグループを牽引している。



■（株）And Doホールディングス 代表取締役社長 冨永 正英

2003年に新卒1期生として入社後、わずか1年で店長に抜擢され、25歳で部長に就任。

28歳でグループ会社の社長に就任し、様々な事業の責任者としてグループの発展に貢献する。

45歳で代表取締役社長へ就任し、創業者の安藤と共に業界の変革へ挑み続けている。