【2027年卒学生対象】創業者＆新卒1期生社長登壇セミナー「一流企業に入りたいか？ 創りたいか？」
ハウスドゥブランドで不動産事業を全国展開する株式会社And Doホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 CEO：安藤正弘、以下、当社）は、当社代表取締役会長CEO安藤と代表取締役社長冨永が登壇する就活セミナーを開催いたします。学生の皆様からご質問いただける時間も設けており、毎年満席となる人気の就活セミナーです。ご予約が埋まる前に、お早めにお申し込みください！
「業界を変える！」を合言葉に、お客様の潜在ニーズを実現し続け、全国700店舗超を展開しているハウスドゥ。本セミナーでは、創業者の安藤と、新卒1期生としてその想いを受け継ぐ社長の冨永が登壇します。経営トップの言葉を通じて、新たな価値観との出会いや意外な自分への発見があり、企業選びへの可能性が広がる時間をお届けします。
【開催概要】
■2月15日（日）13：00～15：30
▶APイノゲート大阪：大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪 11F
https://www.tc-forum.co.jp/ap-inogateosaka/access/
■2月18日（水）13：00～15：30
■3月10日（火）13：00～15：30
■3月17日（火）13：00～15：30
▶AP大阪梅田東：大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル 5F
https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedahigashi/access/
【予定プログラム】
◆社長講演：何のために働く？etc.
◆会長講演：企業が求める人物とは？成長できる環境とは？etc.
◆今後の選考案内
◆適性検査（性格診断テスト）受検
※所要時間は約2時間30分です。
※プログラムは予告なく変更される場合がございます。
※すでに当社の選考にお進みいただいている方は、適性検査の受検は不要です。
【参加特典】
参加者限定で、選考カットで最短内定獲得！
本セミナー参加・適性検査受検（性格診断テスト）
↓
一次選考
↓
二次選考（最終）
【お申し込みはこちら】
https://housedo-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=6cd3ae07-a8d0-4dab-8bfb-87af55ff81b1
【登壇者紹介】
■（株）And Doホールディングス 代表取締役会長 CEO 安藤 正弘
「不動産業界を変える！」という使命を掲げ、1991年に京都のわずか3坪の事務所から創業。
一代で全国700店舗を超えるネットワークへと成長させ、不動産を軸とした多様な事業を展開。
2015年には東証マザーズ市場（現：グロース市場）へ上場、翌年には東証一部市場（現：プライム市場）に市場変更を果たす。現在も代表取締役会長CEOでありながら、トップセールスマンとして最前線でグループを牽引している。
■（株）And Doホールディングス 代表取締役社長 冨永 正英
2003年に新卒1期生として入社後、わずか1年で店長に抜擢され、25歳で部長に就任。
28歳でグループ会社の社長に就任し、様々な事業の責任者としてグループの発展に貢献する。
45歳で代表取締役社長へ就任し、創業者の安藤と共に業界の変革へ挑み続けている。