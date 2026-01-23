Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号に MISAMO登場

株式会社SangsangJapan

TWICEの日本人メンバーによるユニット‧ MISAMOの撮り下ろしフォトブック＆限定グッズセットを販売

株式会社SangsangJapan(本社:東京都港区)は、 韓国の音楽‧ カルチャー誌「Rolling Stone Korea」のSPECIAL EDITION 4号にて特集されるMISAMOのスペシャルBOXセットを、公式オンラインストア（https://sangsangjapan.store/）にて販売いたします。

1/24（土）10:00より予約受付を開始し、2月中旬より順次発送予定です。

本商品は、 洗練されたビジュアルとインタビューでMISAMOの魅力を多角的に伝える一冊となっており、 写真集に加え、 フォトカード、 キーリング、 ステッカーをセットにした2種類の特別仕様でのお届けとなります。

・MISAMOについて

MISAMOは、 世界的人気グループTWICEの日本人メンバー3名-MINA、 SANA、 MOMOで構成されるユニット。 2023年7月のデビュー以来、 日本国内外で圧倒的な支持を獲得し、 日本の音楽シーンに新たな旋風を巻き起こしている。 3人それぞれの個性が融合した独自の世界観と、 ハイレベルなパフォーマンスで多世代のファンを魅了し続けている。

・Rolling Stone Korea × MISAMO スペシャルフォトブックについて

本商品は、 TWICEの日本人メンバーで構成されるユニットMISAMOを特集したスペシャルフォトブック。 Rolling Stone Koreaならではの洗練されたビジュアル表現と、 MISAMOの魅力を最大限に引き出す撮り下ろし写真、 インタビューコンテンツを収録し、 国内外のファンから高い注目を集めている。

誌面では、 3人のアーティストとしての想いや今後のビジョンに迫るロングインタビューを掲載。 さらに、 本誌のために撮影された最新ビジュアルは、 MISAMOの多面的な魅力を表現した必見の内容となっている。

・SPECIAL BOXセット内容

今回の販売では、 2種類のセットをご用意しております。

【A SET - スペシャルボックスセット 】

Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号(MISAMOフォトブック)

- フォトカード 3枚- スペシャルステッカー- オリジナルキーリング

【B SET - ボックスセット】

Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号(MISAMOフォトブック)

- ランダムフォトカード 1枚- スペシャルステッカー

コレクターズアイテムとしても価値の高い限定セットとなっており、 ファン必携の特別仕様でお届けいたします。

・商品概要

■商品名

Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号 MISAMO スペシャルBOXセット

■価格

【A SET - スペシャルボックスセット】 \4,700(税別)

【B SET - ボックスセット】 \3,500(税別)

■予約販売開始

1/24（土） 10:00より開始

■販売場所

株式会社SangsangJapan公式オンラインストア

■公式サイト

https://sangsangjapan.store/

■セット内容

【A SET - スペシャルボックスセット】

・Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号

・フォトカード 3枚（全3種）

・スペシャルステッカー

・オリジナルキーリング

【B SET - ボックスセット】

・Rolling Stone Korea SPECIAL EDITION 4号

・ランダムフォトカード 1枚（全3種からランダム）

・スペシャルステッカー

・正規販売およびご購入時の注意事項

本商品は、 Rolling Stone Koreaと正式契約を締結し、 日本国内における正規販売権を取得している株式会社SangsangJapanが公式に販売する商品です。

現在、 本商品に関連し、 弊社とは一切関係のない販売サイトや、 公式を装った告知‧ 販売活動が確認されております。 これらのサイト‧ 販売元から購入された商品につきましては、 品質‧ 内容‧ 配送等に関する一切の保証ができかねますので、 十分ご注意く ださい。

お客様におかれましては、 必ず下記の株式会社SangsangJapan公式オンラインストアよりご購入いただきますようお願い申し上げます。

・株式会社SangsangJapan 公式オンラインストア URL: https://sangsangjapan.store/(https://sangsangjapan.store/)

Rolling Stone Koreaとの正式ライセンスについて

株式会社SangsangJapanは、 韓国の音楽‧ カルチャー誌「Rolling Stone Korea」 との正式な契約に基づき、 本商品の日本国内における販売権を取得しております。

本リリースでご案内する商品は、 すべて正規ライセンスのもと企画‧ 販売されるものです。

会社概要

■会社名

株式会社SangsangJapan

■代表者

代表取締役 金城 賢

■所在地

〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7

■事業内容

キャラクターIPライセンス商品の企画・製造・販売、経営コンサルタント業

■公式サイト

https://sangsangjapan.store/