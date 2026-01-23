【大阪高島屋】ウクライナの「今」と文化を伝える展示・販売会を開催『ウクライナ伝統工芸展』

株式会社高島屋

高島屋大阪店では2月4日(水)より、ウクライナの豊かな歴史と伝統文化に触れていただける『ウクライナ伝統工芸展』を開催いたします。会場では、文化・歴史を紹介するパネル展示や写真のほか、民族衣装「ヴィシヴァンカ」や伝統的な首飾り「ゲルダン」など、約500点におよぶ工芸品を展示・販売いたします。

さらに、在神戸ウクライナ名誉領事やウクライナ出身者によるトークショーも実施。ウクライナの現在の状況や文化、そして日本からできる支援のかたちについて考える機会をお届けします。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20230111224608/?category=living-sports#contents

販売商品（一例）

ウクライナ出身のアナスタシア・ストラシコ氏によるトークショー

ウクライナ現地職人による手縫いの伝統刺しゅうをあしらった洋服。ヴィシヴァンカ レディース ワンサイズ 税込24,800円麻とレーヨンを採用し、高湿度な日本でもオールシーズン着用できる。ヴィシヴァンカ メンズ ワンサイズ 税込22,800円ユネスコ無形文化遺産に登録されるウクライナの伝統描画法。愛猫の抜け毛で作った筆で描き、全てウクライナ産ブナの木で作られた工芸品。 ペトリキウカ塗りのプレート (約30cm) 税込24,800円針とハサミを使わずに作るウクライナの伝統的なお手製のおまもり。 モタンカ人形 税込7,980円

【講演日時】（各回先着30名様）

2月4日（水）午後２時～

2月7日（土）午後２時～

2月8日（日）午前11時～

※大阪高島屋ホームページにて事前予約を承っております。



［プロフィール］

ウクライナ、ドニプロ出身。1998年10月生まれ。キーウ国立大学（タラスシェフチェンコ国立大学）日本語・日本文化科卒。首都キーウのIT会社就職。2022年9月、長崎大学日本語コースプログラムをきっかけに来日。2025年秋、長崎大学院多文化社会学科修了。（株）UA.Designer Japan正社員。「日本とウクライナの類似点」が研究テーマ。SNSを通じて日々日本語でウクライナ文化について発信を行う。また、全国の催事や文化イベントを開催。ウクライナの伝統工芸品や文化、現状について伝える活動を活発に行っており、ウクライナ現地50名以上の職人支援を行うUA.Designerブランドプロデューサー。

在神戸ウクライナ名誉領事の岡部芳彦氏のトークショー

【講演日時】（先着30名様）

2月8日（日）午後２時～

※大阪高島屋ホームページにて事前予約を承っております。



［プロフィール］

神戸学院大学教授。在神戸ウクライナ名誉領事。ウクライナ研究会会長。国際交流センター長。日本人とウクライナ人の交流史を専門に研究し、ロシアによる侵攻以前から日本とウクライナの外交・文化・市民交流に長年携わり、2022年以降は日本全国での講演やメディア出演を通じて、事実に基づいたウクライナ情勢の理解と日本からできる継続的かつ実践的な支援の在り方を発信し続けています。日本からできるウクライナ支援の具体的な形や、ウクライナの歴史・社会背景について解説します。

※写真はイメージです。※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。 ※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※イベント会期・内容等一部変更、または中止となる場合がございます。