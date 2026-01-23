FUKUOKA OPEN TOP BUS　3月28日に、14年ぶりに新型車両を導入＆天神⇔太宰府間を結ぶ新コースが誕生します！

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)が運行する『FUKUOKA OPEN TOP BUS』は、2026年3月2８日より新型車両を2台導入するとともに、同日より天神⇔太宰府間を結ぶ「太宰府コース」を新設いたします。新型車両の導入は、2012年に『FUKUOKA OPEN TOP BUS』の運行開始以来、14年ぶりとなります。

今回導入する新型車両は、現行車両と比較して座席数を10席増設しているほか、天候に応じて開閉可能な屋根を備えています。デザインは現行の赤・青というベースカラーを踏襲しつつ、「日本らしさ」「福岡らしさ」を感じていただけるよう、日本の象徴である桜の花や福岡県花である梅の花、博多織の献上柄などをあしらっています。

新設する「太宰府コース」は、天神高速バスターミナルと大宰府政庁跡や太宰府駅近辺を結ぶコースで、福岡の歴史や四季折々の景色をお楽しみいただけます。福岡都市高速道路上では、福岡空港を離発着する飛行機を間近に感じられるなど、他の「シーサイドももちコース」「福岡きらめきコース」とはひと味違う臨場感を、開放感あふれる車内から味わうことができます。

『FUKUOKA OPEN TOP BUS』は、運行開始以来、地域の皆さまや国内外の観光客の皆さまなど延べ60万人以上にご利用いただいております。今後も、福岡観光の定番として多くの方に親しまれる存在かつ、福岡の多彩な観光資源を新たな視点からお楽しみいただくきっかけとなることを期待しています。装いも新たに魅力が高まった『FUKUOKA OPEN TOP BUS』に、ぜひご期待ください。

■『FUKUOKA OPEN TOP BUS』新型車両の導入について

【運行開始日】

2026年3月28日(土)

【予約開始日】

2026年2月28日(土) 午前8:00～

【運行主体】

西日本鉄道(株)

【導入台数】

2台

【定員】

46名（乗務員・添乗員除く） ※乗車部分は2階のみ

【車両諸元】

ライトバス社製(イギリス)

全長11.46ｍ、全幅2.49ｍ、全高3.79ｍ

【外観デザイン】

現行車両の赤・青というベースカラーを踏襲しつつ、「日本らしさ」「福岡らしさ」を感じていただけるデザインとしました。

日本の象徴である「桜」が風に舞う様子を表現し、オープントップバスの疾走感を演出しました。

背景には福岡の伝統工芸である「博多織」の献上柄をあしらい、和の雰囲気を重んじています。

県花である「梅」を全面に表現しました。

背景には、未来永劫の幸せを意味する波模様「青海波」をあしらい、お客さまの幸せがどこまでも続くように、また、オープントップバスが長く愛されるようにという願いを込めました。

【車内イメージ】

座席シートは旅の高揚感を引き立てるオレンジ色を採用。あたたかみや親しみやすさを感じられる空間で、非日常を味わう”ワクワク感”を演出します。

※天候に応じて開閉可能な屋根を装備しております。

■新コース「太宰府コース」の運行開始について

2026年3月28日(土)より、「博多街なかコース」に代わり、新たに「太宰府コース」が誕生します。太宰府コースは、天神→太宰府、太宰府→天神をそれぞれ片道ずつ運行するコースで、太宰府ライナーバス「旅人」や、太宰府観光列車「旅人」と合わせてお楽しみいただくことが可能です。

※上記日程より、「シーサイドももちコース」「福岡きらめきコース」「太宰府コース」の3コースで運行し、全コースにおいて運行時刻を変更いたします。

※同日より、全コースにおいて発着場所が福岡市役所→天神高速バスターミナル0番のりばに変更となります。

【運行開始日】

2026年3月28日（土） ※予約開始日：2月28日(土) 午前8時～

【運行ルート】

天神発 西鉄天神高速バスターミナル→天神北ランプ→水城ランプ→西鉄太宰府駅

太宰府発 西鉄太宰府駅→水城ランプ→千代ランプ→博多駅前Aのりば（降車専用）

→西鉄天神高速バスターミナル

写真提供：太宰府市観光協会写真提供：福岡市

<発着場所の変更について>

上記日程より、発着場所は以下の通り変更となります。

天神高速バスターミナル0番のりば

【運 行 日】 全日運行

【運行時刻】

※平日・土日祝共通

【運賃(税込)】

大人：2,000円 小児（小学生以下）：1,000円

※全コース同一運賃

【予約・購入方法】

乗車券は、乗車日の前月同日より下記方法にてお買い求めいただけます。なお、空席がある場合のみご乗車当日の乗車券購入が可能です。

<窓口予約・購入の場合>

天神高速バスターミナル窓口・予約制券売機にて乗車券をご購入ください。

ハイウェイバスドットコム WEBサイトはこちら(https://www.highwaybus.com/gp/index)

<電話予約・お問い合わせ>

九州高速バス予約センター (8：00～19：00)

TEL: 092-734-2727

※本予約センターにてご予約のお客さまは、窓口・予約制券売機にて決済・発券を行ってください。

【その他】

・運行ルート・時刻・運賃は認可申請中です。

・全コースにおいて多言語(英・韓・簡・繁)音声ガイドサービスを提供いたします。お客さまのスマートフォンから、運行中に多言語の音声ガイドをお聞きいただけます。

・車いすでご利用のお客さまおよび合理的配慮を必要とされるお客さまは、事前に九州高速バス予約センターへご連絡ください。なお、ご乗車の際は安全上の理由により2階へのご移動が難しい場合は、１階席をご案内いたします。

・現行車両は続行便や貸切運行として使用予定です。

・同日より、オープントップバス乗車券のご提示で福岡都心150円均一運賃エリアが乗り放題となるサービスを終了いたします。