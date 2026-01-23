2026年3月27日 KITAKYUSHU OPEN TOP BUS 運行開始！

西日本鉄道株式会社

西鉄バス北九州(株)（本社：北九州市、代表取締役社長：吉田 透）では、北九州市内の主要観光スポットを巡る『KITAKYUSHU OPEN TOP BUS』を2026年3月27日より運行開始いたします。

運行に使用する車両は、高さ約3.8ｍの2階建て構造です。屋根のない開放感あふれる車内からは、ダイナミックな大パノラマをお楽しみいただけます。車体色はイエローを基調とし、北九州市花であるひまわりや、市内の人気観光スポット、市民から愛される「宇宙七曜星の精（通称：マカロニ星人）」をあしらうなど、北九州の魅力を凝縮した車両デザインとなっています。

運行ルートは、「門司港コース」と「若戸大橋コース」の2コースを設定。日本有数の工業地帯である北九州工業地域や、響灘沿岸の関門橋・若戸大橋、歴史的・文化的価値のある小倉城や門司港レトロなど数多くの観光スポットをバスの車内からお楽しみいただけます。運行本数は各コース1日2便で、運賃は大人2,500円、小児1,250円（いずれも税込）です。ご乗車日の前月同日より、WEBなどでご予約を承ります。

西鉄グループでは、2012年より福岡市内で『FUKUOKA OPEN TOP BUS』を運行しており、地域の方々をはじめ、国内外からお越しの皆さまにも愛される観光コンテンツとしての地位を確立しています。北九州エリアにおいても、オープントップバスの運行を通じて、観光スポットの回遊性向上や北九州の魅力向上、地域活性化に貢献してまいります。

■『KITAKYUSHU OPEN TOP BUS』の運行開始について

【運行開始日】

2026年3月27日（金）

【予約開始日】

2026年2月27日(金) 午前８:００～（WEB・電話のみ）

※窓口でのご予約は3月27日(金)より開始いたします。

【運行主体】

西鉄バス北九州(株)

【導入台数】

1台

【定員】

46名（乗務員・添乗員除く） ※乗車部分は2階のみ

【車両諸元】

ライトバス社製（イギリス）

全長11.46ｍ、全幅2.49ｍ、全高3.79ｍ

【外観デザイン】

黄色の車体をベースに、全面に北九州市花であるひまわりの花をあしらい、明るく楽しい雰囲気をイメージしました。

車両側面には若戸大橋や門司港レトロなど、コース上の観光地を描き、市民から愛される「宇宙七曜星の精（通称マカロニ星人）」も登場。北九州の魅力をPRできる車両デザインとしています。

【車内イメージ】

座席シートはイエローを基調とした外観に映える茶色を採用。外観のボディカラーと合わせてひまわりの色合いを表現しました。

※天候に応じて開閉可能な屋根を装備しております。

【運行ルート】

１.門司港コース（約90分）

…海沿いのレトロな街並みや国の重要文化財である門司港駅、本州と九州を結ぶ関門橋を真下から堪能できるルート。圧巻の景色を楽しめます。

小倉駅新幹線口→門司海岸→門司港駅→和布刈→春日ＩＣ→紫川ＩＣ→小倉城→小倉駅新幹線口

※途中乗降不可

門司港駅小倉城関門橋と関門海峡

２.若戸大橋コース（約90分）

…若戸大橋や北九州の工業地域のほか、国内最大規模を誇る風力発電装置の巨大な風車を間近で望めるルート。昼夜で異なる景色を楽しめます。

小倉駅新幹線口→小倉城→勝山ＩＣ→若戸大橋→響灘ウインドエナジーリサーチパーク→工場群

→小倉駅北ＩＣ→小倉駅新幹線口

※途中乗降不可

若戸大橋響灘ウインドエナジーリサーチパーク工場群の夜景

【運行日】 全日運行 ※車両点検日は運休となります。

【運行時刻】

※平日・土日祝共通

【運賃】

大人：2,500円（税込） 小児（小学生以下）：1,250円(税込)

※全コース同一運賃

【予約・購入方法】

乗車券は、乗車日の前月同日より下記方法にてお求めいただけます。なお、空席がある場合のみご乗車当日の乗車券購入が可能です。

ハイウェイバスドットコム WEBサイトはこちら(https://www.highwaybus.com/gp/index)

※WEB予約をご利用のお客さまは、出発時刻の20分前までに決済をお済ませください。

<電話予約・お問い合わせ>

九州高速バス予約センター (8:00～19:00)

TEL: 092-734-2727

※本予約センターにてご予約のお客さまは、窓口の自動券売機にて決済・発券を行ってください。

<窓口予約・購入の場合>

北九州市総合観光案内所（小倉駅3F） 自動券売機にて乗車券をご購入ください。

※観光案内所での予約・購入は3月27日(金)より開始します。

【その他】

・運行ルート・時刻・運賃は認可申請中です。

・全コースにおいて多言語(英・韓・簡・繁)音声ガイドサービスを導入いたします。お客さまのスマートフォンから、運行中に多言語の音声ガイドをお聞きいただけます。

・車いすでご利用のお客さまおよび合理的配慮を必要とされるお客さまは、事前に九州高速バス予約センターへご連絡ください。なお、ご乗車の際は安全上の理由により2階へのご移動が難しい場合は、１階席をご案内いたします。

■（参考） 西鉄バス北九州(株)の概要

【本社所在地】 北九州市小倉北区砂津一丁目1番2号

【設 立】 2002年5月1日

【資 本 金】 1億円

【株 主】 西日本鉄道株式会社（100％）

【代 表 者】 代表取締役社長 吉田 透

【車 両 数】 486台（乗合459台・貸切27台） ※2025年3月31日現在

【事 業 内 容】 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業

【従 業 員 数】 800名 ※2025年3月31日現在