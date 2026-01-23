前田敦子さん＆須賀健太さんが育業を支える同僚・育業当事者役を熱演「育業」ショート動画を公開します！

東京都

東京都は、育児を「休み」ではなく「大切な仕事」と考えるマインドチェンジを進め、「育業」を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいます。

昨年度の都内男性の育業取得率は54.8％と、いまや男性の２人に１人が育業しており、こうした流れを加速するためにも、育業当事者と周囲の同僚が互いに支え合う気運をさらに醸成していく必要があります。

この度、俳優の前田敦子さんと須賀健太さんに出演いただいて「支え合いは巡っていく。育業があたりまえの社会に」をテーマとした動画を制作しました。本日より公開しますので、ぜひご覧ください。

１ 職場の同僚編

育業を支える同僚役 前田 敦子さん

1991年生まれ、千葉県出身。2005年よりAKB48第一期メンバーとして活躍。

2007年映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。

AKB48卒業後はNHK大河ドラマ『龍馬伝』などに出演し、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組んでいる。

【内容】

育業当事者の丁寧な業務引継ぎに気付く同僚。複雑な感情が晴れやかになっていきます。

２ 育業当事者編

育業当事者役 須賀 健太さん

1998年子役としてデビューし、2002年のドラマ『人にやさしく』で注目を集める。

2007年に第30回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞、2008年に第17回日本映画批評家大賞審査員特別演技賞受賞。

舞台「ハイキュー!!」シリーズで人気を博し、民放やNHKのドラマなどにも多数出演。

【内容】

周囲が育業中、サポートしてくれていたことに感謝する育業当事者。復帰後は、自らが業務で支えることを誓います。

３ 視聴方法

特設ページからご覧いただけます。

https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/stp/ikugyo/ikugyo_shortmovie

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

戦略２ 子育て「子育てしやすい環境づくり」