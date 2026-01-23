TVアニメ『ガールズバンドクライ』コミカライズ始動！2026年1月30日より連載配信開始！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：子安喜美子）は、TVアニメ『ガールズバンドクライ』コミカライズを、WEBマガジン「コミックライド」やライコミにて、2026年1月30日より待望の連載配信を開始いたします。

怒りも喜びも哀しさも 全部ぶちこめ。

高校2年、学校を中退して単身東京で大学を目指すことになった主人公。

仲間に裏切られてどうしていいか分からない少女。

両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。

この世界はいつも私たちを裏切るけど。

何一つ思い通りにいかないけど。

でも、私たちは何かを好きでいたいから。

自分の居場所がどこかにあると信じているから。

だから、歌う。

ＴＶアニメ『ガールズバンドクライ』

衝撃のコミカライズ企画、始動――

連載配信は、「ライコミ」にてご覧ください。

https://comicride.jp/

■「ガールズバンドクライ」とは

東映アニメーションが手掛ける、リアルバンドと連動したメディアミックスプロジェクト。

テレビアニメは2024年4月～6月まで放送され、それぞれの悩みを抱えた５人の少女が、ロックバンド「トゲナシトゲアリ」を結成し、世の中の不条理に立ち向かいながら、自分たちの居場所を探す物語です。

2025年10月、11月には前後編で総集編が劇場公開。さらにファン待望の完全新作映画の製作も決定しています。

同作品と連動し、ガールズロックバンド「トゲナシトゲアリ」もデビュー。

公式サイト：https://girls-band-cry.com/

公式X：https://twitter.com/girlsbandcry

公式YouTube：https://www.youtube.com/@girlsbandcry

【著作権表記】

(C)東映アニメーション

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。

ライコミ

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

コミックライド：https://www.ride.comicride.jp/

コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中です。