1/30(金)18:00チケット販売開始！4/18(土),19(日)『超東方LIVEステージ2026』出演者・チケット情報を公開！

『超東方LIVEステージ2026』4/18(土),19(日)川崎CLUB CITTA'にて開催【博麗神社崇敬会】

ニコニコ超会議における東方Projectの二次創作音楽の祭典「超東方LIVEステージ」が、今年も川崎 CLUB CITTA’(川崎クラブチッタ)で2026年4月18日(土)、19日(日)の2日間開催決定です。


『超東方LIVEステージ2026』特設ページ ／ https://hakurei-sukeikai.com/LIVE2026/



チケットは1月30日(金)18:00より《e+ イープラス》にて販売


◇前売券


・一般 ／ 各回4,000円(税込)


・学割チケット(高校生まで) ／ 各回3,000円(税込)


・親子A(大人1名＋16歳以下の子供1名) ／ 各回6,000円(税込)


・親子B(大人1名＋16歳以下の子供2名) ／ 各回8,000円(税込)


◇当日券


・一般 ／ 各回4,500円(税込)


座席：全チケット オールスタンディング


※一般チケット・学割チケットはお１人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）


※親子チケットは、お１人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）


※親子チケットは、発券時は1組につき1枚での発券となります。


※チケットのナンバリング順でご案内致します。


※親子チケットは当日、一般・学割チケットと列を分けての入場になります。


※入場の際にドリンク代600円（税込）が必要となります。


※学割チケットご購入の方は当日入場時に学生証の提示が必要です。


※親子チケットは客席後方「親子スペース」の利用が可能（一般エリアでの観覧も可）


※ニコニコ超会議と連動したオンラインライブ配信の予定があります。


※会場ではアルコールドリンクの販売もございますが、20歳未満の飲酒は禁止されております。


　絶対に購入しないようにご注意ください。


　20歳未満と思われる方を含め状況により「写真付き身分証明書」もしくは「公的証明書を含めた2種類以上の本人確認書類」の提示確認を求める場合がございます。ご了承ください。



【写真付き身分証明書】


免許証／パスポート／マイナンバーカード／在留カードなど写真と年齢が確認できるもの


【公的証明書を含めた本人確認書類】


写真のない公的証明書（健康保険証等）＋写真付きの学生証・社員証・資格証明書などから2種類以上



◇出演者◇

【DAY1】2026年4月18日(土)

COOL&CREATE / 石鹸屋 / 魂音泉 / 東京アクティブNEETs / 幽閉サテライト


※50音順表記（出演順ではありません）


【企画枠】「Grazy Crazy」


【DAY2】2026年4月19日(日)

Alstroemeria Records / 岸田教団＆THE明星ロケッツ / 森羅万象 / DiGiTAL WiNG / 豚乙女


【企画枠】「東方LIVEBOX」



最新情報など、詳しくは博麗神社崇敬会WEBサイト『超東方LIVEステージ2026』特設ページをご覧ください。


◇開催概要◇

博麗神社崇敬会presents『超東方LIVEステージ2026』

・開催日


　【DAY1】2026年4月18日(土)


　【DAY2】2026年4月19日(日)


・開催時間


　OPEN-15：00 / START-15：45


・会場


　川崎 CLUB CITTA’(川崎クラブチッタ)



[主催] 博麗神社崇敬会(東方やおよろず商店)


[運営協力] タブリエ・マーケティング株式会社


[制作] PGG


[後援] 株式会社コスパ/株式会社A-WORKS



・問い合わせ：info@hakurei-sukeikai.com



◇関連ページURL◇

・『超東方LIVEステージ2026』特設ページ　https://hakurei-sukeikai.com/LIVE2026/


・博麗神社崇敬会(東方やおよろず商店)公式X　https://x.com/hakurei_sukei



◇権利表記◇

(C) 上海アリス幻樂団


主催：博麗神社崇敬会　illust ： あきつ


「博麗神社崇敬会」とは？


「博麗神社崇敬会」は「東方Project」を応援する企業や個人が集まり結成されたファンクラブ団体です。


「博麗神社崇敬会」は参加メーカーやサークルと連携することで様々な催事、イベントを企画、運営することを目的として活動しております。


※「博麗神社崇敬会」の活動は「東方Project」の著作権元である「上海アリス幻樂団」に許諾を得て企画運営を行っていきますが、「上海アリス幻樂団」のオフィシャルイベントを運営する団体ではございませんのでご注意ください。



「東方Project」とは？


「東方Project」とは、ＺＵＮ氏が主宰する同人サークル「上海アリス幻樂団」が制作している「弾幕系シューティングゲーム」を中心とした世界観および作品群、著作物などを指す。


ＺＵＮ氏が生み出す設定や世界観などの活動全般を「東方Project」と指す場合もある。


架空世界「幻想郷」を舞台とし、独特のキャラクターたちが織り成す魅力的かつ重厚な世界観は多くのファンを魅了しています。