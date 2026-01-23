トレカショップ運営を“本当にラクにする”ために

株式会社Myca

トレーディングカード市場の拡大とともに、

カードショップの数は年々増え続けています。

一方で、現場から聞こえてくる声は、決して明るいものばかりではありません。

- 毎日の価格更新が追いつかない- 在庫が合わない- 買取が回らない- スタッフ教育が大変- POSが使いづらい

実はこれらの課題、すべて自分自身が新規カードショップを開店したときに直面したものでした。

実店舗を運営して気づいた「POSの違和感」

私自身、実店舗のカードショップを作った初期の頃、POSシステムは導入していました。

ただしそれは、カードショップ特化ではない汎用POSです。

当時感じていたのは、こんな違和感でした。

- カード登録が異常に大変- 価格変更に時間がかかる- 買取と販売が分断されている- 現場のスピード感についてこない

カードショップは、

価格が毎日変わり、買取と販売を高速で回す業態です。

にもかかわらず、

「POSを使うために作業が増える」

そんな本末転倒な状態になっていました。

カードショップ特化POSはあった。でも、決定打ではなかった

つくばの実店舗"カードショップMycalinks"

当時、カードショップ向けのPOSはいくつか存在していました。

ただ、

- 費用が高い- UI/UXが直感的ではない- 新人スタッフが覚えきれない

という課題も感じていました。

カードショップは、

- アルバイト比率が高い- 人の入れ替わりが多い- 教育コストを極力下げたい

業態です。

「慣れた人だけが使えるPOS」は、現場では続きません。

そこで思ったのが、

だったら、自分で作ろう

というシンプルな結論でした。

開発のスタートは「現場で働きながら」

MycalinksPOSの開発は、

数ヶ月かけて進めました。

特徴的なのは、

- 自分自身が店舗に立つ- 使いづらい部分を即開発にフィードバック- 翌週には改善

という、現場と開発が直結した進め方です。

ちなみに今でも、

事務所にカードショップを併設し、実際に店頭に立っています。

理由は一つ。

現場から離れた瞬間、プロダクトはズレ始めるから。

カードショップ特有の“詰みポイント”

導入作業も自ら足を運んでいます。

カードショップには、他業態にはない難しさがあります。

１. 価格変動が激しすぎる

昨日の相場が、今日には通用しない。

買取価格・販売価格を間違えれば、一瞬で利益が吹き飛ぶ世界です。

２. カードの種類が多すぎる

「ピカチュウ」だけでも、何十種類も存在します。

文字情報だけの管理では、

- 登録ミス- 販売ミス- 買取ミス

が起きやすく、新人スタッフには酷です。

３. 教育コストが高い

カード知識を頭に入れるのは簡単ではありません。

採用も難しく、育成にも時間がかかる。

実際、知り合いのカードショップでもExcel管理（スプシ）が主流でした。

課題を解決するために作った「商品マスタ × アプリ連動」

これらの課題を解決するために、

MycalinksPOSでは以下を実装しました。

- 20ジャンル以上のカード情報をデータベース化- アプリと連動した商品マスタ- 相場の販売価格・買取価格・変動率を可視化

POS側でカード情報を一から登録する必要はありません。

「検索して選ぶだけ」で、

誰でも同じ品質で在庫管理ができます。

画像付きなので、カードを知らない新人スタッフのミスも防げます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t8C6FIdMpnI ]

カードショップ特化機能は、現場の声から生まれる

MycalinksPOSでは、

カードショップ特有の業務を徹底的に効率化しています。

"毎日作る買取POP表も、1分で"

相場を反映した画像付き買取POPをワンクリック生成。

SNS投稿・店頭掲示が一気にラクになります。

オリパ管理も“頭を使わない”

封入内容の管理販売売れ残りの解体

すべてPOS上で完結。

「何を入れたか分からなくなる」問題を防ぎます。

EC連携・委託・鑑定機能も拡張

現場からの要望が多かった、

- ECサイト連携- 委託商品の管理- 鑑定品管理

も実装完了しています。

なぜ「MycalinksMALL」を作ったのか

もう一つ、大きな理由があります。

「ECサイトを作っても、売れない」

これは多くの店舗さんから聞いた声でした。

そこで開発したのが、MycalinksMALLです。

- 会員数20万人超のカード管理アプリ「Mycalinks」と連動- アプリ内からそのまま購入- 店舗の売上につながる設計

来店客だけに依存せず、

オンラインでも継続的に売上が立つ仕組みを作ることで、

カードショップが安定した収益基盤を持てるようにしたい。

そんな考えから生まれたのが MycalinksMALL です。

集客や販促をすべて「各店舗の努力」に委ねるのではなく、

仕組みとして売れる導線を用意すること。

MycalinksMALLは、カードショップが“来客以外でも収入源を持てる状態”を実現するために開発しています。

カードショップ運営は、

「好き」だけでは続けられないほど、年々難易度が上がっています。

価格変動の激しさ、在庫管理の複雑さ、人材不足、集客の不安定さ。

これらすべてを、個々の店舗の努力だけで乗り越えるのは、正直かなり大変です。

だからこそMycalinksは、

現場で本当に使えるPOSと、来店以外でも売上を生み出せる仕組みを、業界全体のインフラとして整えることを目指しています。

カードショップが「売上の心配」ではなく、

「どんな体験をお客様に届けるか」に集中できる環境をつくること。

それが、私たちがMycalinksを開発し続けている理由です。

これからカードショップを始める方も、

すでに運営している方も、

Mycalinksがその挑戦を支える土台になれたら嬉しく思います。

