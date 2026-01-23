大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、CentoCuoreHARIMAから吉田 大河選手 加入決定！
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、Osaka City SCは、興国高校出身で、流通経済大学を経て、様々なクラブで活躍してきたMF 吉田 大河（よしだ たいが）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。
中盤での守備能力と対人の強さを武器とし、チームのバランスを支える泥臭く激しいプレーが持ち味です。攻守両面でチームに貢献することを重視し、勝利を目指した献身的なプレーに期待です。
■プロフィール
名前：吉田 大河（よしだ たいが）
ニックネーム：たいが
ポジション：MF
経歴：
・サザンウェイブ泉州FC
・興国高校
・流通経済大学
・奈良クラブ
・FC大阪
・VONDS市原
・CentoCuoreHARIMA
■吉田 大河選手 コメント
Cento Cuore HARIMAから加入させていただきます。吉田大河です。
自分を必要としてくれたこのクラブに感謝しています。
毎日を大切にし、細部までこだわり、自分の特徴である泥臭さと激しいプレーでチームを引っ張り、このクラブを上のカテゴリーに押し上げる為全力で戦いますので、熱いご声援よろしくお願いします！
■Osaka City SCについて
私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。
圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/