大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、CentoCuoreHARIMAから吉田 大河選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、興国高校出身で、流通経済大学を経て、様々なクラブで活躍してきたMF 吉田 大河（よしだ たいが）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

中盤での守備能力と対人の強さを武器とし、チームのバランスを支える泥臭く激しいプレーが持ち味です。攻守両面でチームに貢献することを重視し、勝利を目指した献身的なプレーに期待です。

■プロフィール

名前：吉田 大河（よしだ たいが）

ニックネーム：たいが

ポジション：MF

経歴：

・サザンウェイブ泉州FC

・興国高校

・流通経済大学

・奈良クラブ

・FC大阪

・VONDS市原

・CentoCuoreHARIMA

■吉田 大河選手 コメント

Cento Cuore HARIMAから加入させていただきます。吉田大河です。

自分を必要としてくれたこのクラブに感謝しています。

毎日を大切にし、細部までこだわり、自分の特徴である泥臭さと激しいプレーでチームを引っ張り、このクラブを上のカテゴリーに押し上げる為全力で戦いますので、熱いご声援よろしくお願いします！

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/