作家・大藪春彦氏の業績を記念して創設された「大藪春彦賞」、本年の受賞作家と作品が、伏尾美紀氏『百年の時効』に決定！

作家・大藪春彦氏の業績を記念し、その物語世界を引き継ぐ新進気鋭の作家および作品に贈られる「大藪春彦賞」の選考会が、２０２６年１月２３日（金）午後５時より東京・新橋の第一ホテル東京にて開かれ、第２８回大藪春彦賞の受賞作家と作品を選定しました。

選考委員は、大沢在昌、黒川博行、東山彰良の三氏。

受 賞 者 伏尾 美紀 氏

受 賞 作 百年の時効

（幻冬舎・２０２５年８月刊）

■伏尾美紀（ふしお・みき） 氏のプロフィール

※年齢は選考日現在

１９６７年生まれ。５８歳。北海道札幌市出身。

２０２１年『北緯４３度のコールドケース』で第６７回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。著書に『数学の女王』『最悪の相棒』等がある。

北海道札幌市在住。

受賞者には、大藪春彦賞選考委員会ならびに後援の徳間書店から正賞（顕彰牌・賞状）および副賞３００万円が贈られます。贈賞式は３月６日に都内にて執り行います。

昨年１０月２９日に決定した第９回大藪春彦新人賞の贈賞式も合わせて執り行います。

受賞作 津村正俊氏『幽霊を殴った男』

寺田勢司氏『穴を穿つ』

映像化奨励賞 春名洋服氏『潜水艦カブト』

２０２６年１月２３日

主催：大藪春彦賞選考委員会 後援：株式会社徳間書店