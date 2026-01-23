【重版出来】『図説ヨーガ大全』が重版。ヨーガの全貌と、健康法として知られるハタ・ヨーガの真髄を、カラー口絵8頁、二百数十点余りのイラストと図表を用い平易に解説する一冊。

株式会社佼成出版社

株式会社佼成出版社（本社：東京都杉並区、代表取締役：中沢純一）は、『図説ヨーガ大全』（https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b274477.html）を増刷し、第12刷を発行しました。

今まであまりにも誤解され過ぎてきたヨーガ。本書ではそのヨーガの全貌と、健康法として知られるハタ・ヨーガの真髄を、カラー口絵8頁、二百数十点余りのイラストと図表を用い平易に解説しました。

著者は、在野のインド学研究の第一人者。長年にわたるインドでのフィールドワーク、サンスクリット語の研鑽、ヨーガ研究の成果を今回大著とも云うべき本書に結実させました。 インドの哲学・思想・文化を理解するうえでもよい入門書となるでしょう。

【ここがポイント】

・200数十点のイラストと図表で詳解

・斬新な視点でヨーガの歴史を紹介

・著者のヨーガ研究のすべてを初公開

ヨーガを実践している人、またハタ・ヨーガの歴史を知りたい方は必見です。

【目次】

まえがき

この本のみかた

第１部 知識編

第１章 ヨーガの基礎知識ーー神とホトケ

第２章 ヨーガの思想ーー『ヨーガ・スートラ』と『般若心経』

第３章 ヨーガの宇宙観ーーヴェーダの祭壇からチャクラへ

第４章 ヨーガの身体観ーー性ヨーガからハタ・ヨーガへ

第５章 ヨーガの生理学ーープラーナでできた身体

第２部 実践編

第６章 ヨーガの医学ーー体と心の健康

第７章 ヨーガの呼吸ーープラーナを制する者は心を制する

第８章 ヨーガの体位の物語ーー密教の教義を体観

第９章 ヨーガの密教儀礼ーー外なる礼拝から内なる礼拝へ

あとがき

参考文献

サンスクリット原文

【著者プロフィル】

伊藤 武 (いとう・たけし)

作家、イラストレーター、ヨーガとサンスクリット語の講師、YAJ代表。1957年、石川県生まれ。1979年、単身で最初のインド旅行に出発。約2年にわたってインド全土、ネパール、スリランカ、タイを放浪する。その後もこれらの地域をくり返し訪問し、遺跡調査、神話・伝説、風習、武術、食文化等の収集に努める。在野のインド研究家として、周辺地域の歴史や文化にも造詣が深い。著書に『秘伝マルマ ツボ刺激ヨーガ』、『身体にやさしいインド』、『スパイスの冒険』(以上講談社)、『図説 インド神秘事典』(講談社、改訂版 出帆新社)、『ヴェールを脱いだインド武術』、『チャラカの食卓 二千年前のインド料理』(香取薫氏との共著、以上出帆新社)、『絵でわかるヨーガまんだら入門』(田原豊道氏との共著、池田書店)などがある。

（※プロフィールは発刊時のもの）

【書籍情報】

『図説ヨーガ大全』

著者：伊藤 武

発行：佼成出版社

定価：4,180円（税込）

仕様：556ページ

〈紙書籍版〉https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b274477.html

〈電子書籍版〉https://chieumi.com/products/ks0257

