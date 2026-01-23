gummy3000、バンドアレンジを取り入れた新作「downy」を1月23日(金)に発表
「downy」アートワーク
●楽曲情報●
幼き頃に描いた“架空の風景”を音で表現する独自のスタイルで注目を集め、Spotifyでは異例のスピードでアーティストフォロー数を獲得。活動開始からサブスク総再生数は500万回を突破し、現在では海外を中心にリスナーを急増させている。
幼少期に描いた架空の風景を音楽に変えた作品が話題となり、配信から 1 年でサブスクリプション再生数 250 万回を突破し、海外のリスナーを中心に人気を集めるアーティスト、gummy3000が1月23日(金)に新作「downy」をリリースした。
やわらかな余韻が静かにほどけていく、温度のあるローファイビート。ベースに Shinsuke Iwamoto、ギター＆ピアノアレンジに 山口竜生（一寸先闇バンド） を迎えた、これまでにない“バンド感”を宿した意欲作だ。
深く息づくベースライン、空気を撫でるようなギター、そして温かいタッチのピアノが折り重なり、落ち着いたローファイの質感にやさしい躍動をもたらしている。
まるで柔らかい布に包み込まれるように、旋律はそっと心をゆるめ、日常のスキマに静かな安心をもたらす。夜の読書時間、曇り空の朝、ふと一息つきたくなる瞬間に寄り添う一曲。
(各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_downy )
配信開始日：2026/1/23
アーティスト：gummy3000
タイトル：downy
レーベル：Idiot Pop Records
各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_downy
●gummy3000(ガミースリーサウザン） プロフィール●
＜各種リンク＞https://linktr.ee/gummy3000