SAY MY NAME、東京でイベント開催決定！2月13日・14日、日本で現地ファンと特別な時間を届ける

株式会社 キッス・エンタテインメント

ガールズグループ SAY MY NAME（セイマイネーム） が、日本・東京でのイベント開催を確定し、グローバルな歩みにさらにスピードを加える。

SAY MY NAMEは2月13日・14日、東京にて現地ファンと直接出会うイベントを開催予定。最近、韓国で行われたデビュー後初のファンコンサートが全席完売を記録し、大きな話題を集めたことに続き、日本でもファンと近い距離で交流できる場を設け、勢いをそのままに拡大していく。

SAY MY NAMEはデビュー以来、急速にファンダムを広げてきた。今回の日本日程は、その成長ぶりを示す新たなきっかけとなる見込みだ。特に 『2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert “ATTI GIRL” in JAPAN』 を控え、より完成度の高いステージを届けるため準備に力を注いでいるとされ、期待感を一層高めている。

現在SAY MY NAMEは、3rd EP 『&Our Vibe（アンド・アワー・バイブ）』 の活動を精力的に展開中。タイトル曲 「UFO（ATTENT!ON）」 で音楽番組初の1位を獲得するなどキャリアハイを達成し、前作を大きく上回る初動売上を記録するなど、“勢いのあるグループ”としての存在感を確かなものにしている。

こうした流れの中で開催される東京イベントは、さらに成長したSAY MY NAMEのステージと魅力を間近で体感できる特別な機会となりそうだ。ソウルを皮切りにアジア各地でグローバルファンとの出会いを広げていくSAY MY NAMEの今後の展開に注目が集まっている。

【開催日程】

2026年2月13日(金) 東京

2026年2月14日(土) 東京

※会場名は後日公開

【イベント詳細】

kissent.jp/contents/1039578(https://kissent.jp/contents/1039578)

【Profile】

HITOMI

ヒトミ

SHUIE

シュイ

MEI

メイ

KANNY

カニー

SOHA

ソハ

DOHEE

ドヒ

JUNHWI

ジュニ

SEUNGJOO

スンジュ