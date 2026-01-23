津南醸造、ポートランドの名店「Nodoguro」にて新概念「Premiere Table Rice Sake」を披露、2026年の年始から世界展開を始動

津南醸造株式会社

津南醸造株式会社（本社：新潟県津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）は、2026年1月10日、米国オレゴン州ポートランドにある革新的な日本食レストラン「Nodoguro」にて、特別ペアリングディナーを開催いたしました。

本イベントにおいて、津南醸造は2026年の戦略的コンセプト「Premiere Table Rice Sake（プレミア・テーブルライス日本酒）の世界展開」について、実際のプレミアム日本酒「GO GRANDCLASS 魚沼コシヒカリ Edition 」とともに披露しました。世界最高品質の食用米として名高い「魚沼産コシヒカリ」のポテンシャルを極限まで引き出し、かつてない純度と深みを実現したこの新しい日本酒は、世界的に急増するプレミアム日本酒需要への新たな提案として供給を開始します。

Nodoguroにおけるテロワールと職人技の共鳴

会場となった「Nodoguro」は、ライアン・ロードハウス（Ryan Roadhouse）シェフ率いる、従来のファインダイニングの枠を超えた実験的精神で日本食を提供している名店です。魚沼のコシヒカリを用いて津南から生まれた新しいコンセプトの日本酒を披露する舞台として同店が選ばれました。

イベント概要と「GO GRANDCLASS」の評価

当日は、各コース料理が津南の酒とのペアリングを繰り広げる特別メニューが提供されました。中でもこの夜の主役となったのは、「GO GRANDCLASS（魚沼コシヒカリ Edition）」です。

従来の酒造好適米（酒米）ではなく、あえて食用米であるコシヒカリを使用することで生まれたその味わいは、美食家、業界専門家、日本酒愛好家からなるゲストに衝撃を与えました。

津南醸造が提供するPremiere Table Rice Sake 『GO GRANDCLASS』

【ゲストコメントの抜粋】

「これまでの人生で多くの日本酒を飲んできましたが、GO GRANDCLASSは驚きを感じました。味覚をしっかりと捉える深い『うまみ』がありながら、信じられないほど鮮烈なフレッシュさを保っています。貴重な体験でした。」

「これまでに出会ったことのないフレーバー・プロファイル（風味の構成）でした。洗練されていながら親しみやすい。今すぐにこのボトルを自分の手元に置きたいです。」

代表取締役 鈴木健吾 コメント

「私たちが『Premiere Table Rice Sake』を披露する場所にポートランドを選んだのは、この街が『職人技』と『伝統』を尊重しているからです。それらはまさに、津南醸造も重視する価値観です。

私は、『Premiere Table Rice Sake』を通じて、世界で最も美味しい『食べるための米』は、正しい技術とテロワールがあれば、世界で最も美味しい『飲むための米（酒）』になり得るということを証明していきたいと考えています。Nodoguroでいただいた反響は、世界がこの度の新しい提案を受け入れるポテンシャルがあることを確信させてくれました。

私たちは単に飲料を輸出しているわけではありません。津南の雪、土壌、そして精神を感じてもらえる体験を輸出しているつもりです。これらの前提で日本酒を世界中のテーブルに届けることを目指して、2026年の活動を本格的に開始させていただきました。」

津南醸造について

豪雪地の秘境にある津南醸造の酒蔵

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りを行っています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」で、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/