【2026年3月27日開幕】世界７都市を巡った史上最大級のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』展示詳細＆チケット販売情報解禁！

株式会社テレビ朝日

100％ドラえもん＆フレンズin東京 製作委員会 (テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADK、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)は、2026年3月27日（金）より、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント『100％ドラえもん&フレンズ in 東京』を、AllRightsReserved特別協力のもと、東京ドリームパーク（所在地：東京江東区）にて開催します。開催にあたり、イベント展示の詳細＆チケットの販売情報、各企画の情報を解禁。チケットの販売は、2026年1月31日（土）12:00より開始いたします。

これまで香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地を巡り、ファンを魅了してきた『100％ドラえもん&フレンズ』が、ついに日本に初上陸します。

この度、会場内外の展示エリアの詳細に加え、東京都の緑のプロジェクト「TOKYO GREEN BIZ」との企画、さらに『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』との特別連動企画、そして本イベントでしか手に入れることができない豪華特典付きチケット情報を解禁。会場には、ドラえもんやのび太などのおなじみの仲間たちも大集合し、誰もが楽しめる多彩なコンテンツをご用意しております。

友達あつまれ！ドラえもんと仲間たちが、みなさんを待っています！

『100%ドラえもん&フレンズ in 東京』注目解禁コンテンツ紹介

イベントエリア大公開-ドラえもんワールドを 100%堪能！

┗ドラえもんのまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に集結。世代を超えて愛され続ける名シーンや

キャラクターたちの魅力を存分に楽しむことができる各エリアの全貌をついに大公開。

超豪華特典付き！チケット情報解禁

┗ここでしか手に入らない超豪華特典付きのプレミアチケットや、日本展にむけて誕生した

スペシャルなコミックスが付属する特別なチケットなど、各種チケットの販売情報や特典内容の詳細を解禁。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』×『100%ドラえもん＆フレンズ in 東京』コラボキャンペーン

┗ドラえもんファン必見のレアアイテムが手に入るチャンス！

映画×イベントの前売りチケット購入者限定の特別連動キャンペーンを実施。

TOKYO GREEN BIZとの企画が実現

┗ドラえもんと一緒に、東京の未来の緑について考え、学ぶことができるエリア。

自然豊かなシンボルプロムナード公園で、遊びながら環境や自然の大切さを感じることができます。

イベントエリア大公開―ドラえもんワールドを100％堪能！

まんが・アニメ・大長編、それぞれの魅力を余すことなく詰め込んだ、ドラえもんの世界を100％堪能できる多彩なエリアをご用意。世界中で愛され続けてきたドラえもんの名シーンや個性豊かなキャラクターたちが、かつてない規模で一堂に集結します。

作品の垣根を超えてドラえもんの物語に深く没入できる、本イベントならではの特別な展示内容を一挙公開！

＜エリアマップを大公開！＞

『100％ドラえもん&フレンズ in 東京』は、３つの有料エリアと3つの無料エリアの計６エリアで構成され、それぞれが異なる魅力を持っており、見どころ満載のイベントとなっています。

1番の目玉となる９つの展示エリアから構成される100%ドラえもん まんがワールド展の他、

屋外ではまんがやアニメに登場したユニークドラえもんが大集合する100%ドラえもんパークがお楽しみいただけます。

100%ドラえもんパークでは、史上最大級となる高さ12mの巨大ドラえもんバルーンを展示。

さらに、ここでしか味わえない特別なメニューが揃った100%ドラえもん＆フレンズスペシャルキッチンが登場！

＜100%ドラえもん まんがワールド展示＞

ドラえもんの世界を100%楽しめる9つのエリアから構成される展示。

１.100%ミニシアター

新しいひみつ道具「100％友達あつめすず」と「日本会場オリジナルドラえもん」をテーマに、

本展のためだけに制作されたオリジナルアニメーション2作品を上映。

ここでしか観られない特別な物語を、ぜひお楽しみください。

２.先生の机

藤子・F・不二雄先生が実際に創作を行っていた仕事場を再現。

ドラえもんが生まれた空間と、原稿に向き合う先生の想いや創作の息遣いを間近に

感じることができます。

３.ドラえもんのミラールーム

無限に広がる映像空間に包まれながら、ユニークで愛らしいドラえもんの姿を体感。

思わず写真を撮りたくなる、不思議で楽しい演出が広がります。

４.てんとう虫コミックスの世界

まんが『ドラえもん』の世界に入り込んだような没入体験型展示。

友情・家族・勇気・未来をテーマにした5つの名場面を、ドラえもんとともに

大迫力な立体展示で再現します。

５.カラフルドラえもん回廊

さまざまな表情のドラえもんたちが立体的に登場する華やかな回廊。

原作から厳選した17点のカラー原画とともに、先生ならではの豊かな色彩表現を

堪能できます。

６.モノクロ原画の世界

先生が描いたモノクロ原画20点を、「ウソ800」の心に残る名場面とともに展示。

作品の息遣いや、多彩な表現手法を間近でご覧いただけます。

７.のび太のまんがルーム

のび太の部屋を舞台に、まんが『ドラえもん』全45巻から厳選した名シーンを

３Dプロジェクションマッピングで上映。

物語の中に入り込んだような、没入感あふれる体験が楽しめます。

８.大長編ドラえもんの世界

先生が手がけた全17作品の「大長編ドラえもん」をテーマにした展示エリア。

まんがの世界観を表現した10種の壁面演出、原画30点。

さらに作品から飛び出してきたような様々な等身大ドラえもんを通して、

壮大な物語の魅力をたっぷりご紹介します。

９.ドラえもんの100％ひみつ道具ルーム

ドラえもんの四次元ポケットから飛び出した、数々のひみつ道具が大集合。

タイムふろしきや空気砲、タケコプターなど、おなじみのひみつ道具を間近で

楽しめます。

＜100%ドラえもんパーク＞

屋外エリアでは、史上最大級となる高さ12mの巨大ドラえもんバルーンを展示。

さらに、映画の衣装をまとった姿や、まんが、アニメに登場したユニークなドラえもんと

仲間たちが勢ぞろい。ここでしか出会えない特別なフォトスポットが広がります。

超豪華特典付き！チケット情報解禁

入場者特典として、展示に登場するさまざまなユニークなドラえもんの特別なアクリルバッジを来場者の皆様にお配りします。さらに、今回会場限定で販売されるトレーディングカードと同じデザインのプロモカードをプレゼント！

ファン必見となる、限定アクリルバッジを含む豪華ラインナップのプレミア特典付きチケットや、日本展にむけて誕生したスペシャルなコミックスが付く特別なチケットも数量限定でご用意しています。

■チケット種類

《一般チケット》

前売り券 ※1月31日（土）12:00～3月26日（木）23:59販売

大人 ：平日 2,200円 / 土日祝・特定日 2,400円

中高生 ：平日 1,600円 / 土日祝・特定日 1,800円

子ども ：平日 1,400円 / 土日祝・特定日 1,600円

通常券 ※3月27日（金）より販売（オンラインのみ）

大人 ：平日 2,400円 / 土日祝・特定日 2,600円

中高生 ：平日 1,800円 / 土日祝・特定日 2,000円

子ども ：平日 1,600円 / 土日祝・特定日 1,800円

当日券 ※当日館内の券売機でのみ販売

大人 ：平日 2,500円 / 土日祝・特定日 2,700円

中高生 ：平日 1,900円 / 土日祝・特定日 2,100円

子ども ：平日 1,700円 / 土日祝・特定日 1,900円

特典内容

・非売品アクリルピン（おひとり様1点／全9種・ランダム配布）

・お一人様に１枚、今回会場限定で販売されるトレーディングカードと同じデザインの、

プロモカード（全４種・ランダム）をプレゼント！

《プレミア特典付きチケット》 *3,000セット限定

大人 ：6,000円 中高生 ：5,400円 子ども ：5,200円

プレミア特典内容

・全10種のアクリルバッジが付属する、特別感あふれる豪華セット

・ここでしか手に入らない日本会場オリジナルのドラえもん付き

・スペシャルボックス、限定ステッカーを同梱したプレミアム仕様

《特製シルバー仕様カバー付きてんとう虫コミックス『ドラえもん』100%巻付きチケット》

*3,000セット限定

大人 ：3,900円 中高生 ：3,300円 子ども ：3,100円

100%巻 とは

・展示される「等身大ドラえもん」の原作エピソードの数々が読める、会場限定で販売されるコミックスです。

特典内容

・会場で販売される通常版のカバーとオビの上に、特製シルバーカバーを巻いたコミックスです。

未来感あふれる光り輝く仕様のカバーがスペシャルな一冊となっております。

※画像はイメージとなります。

※コミックスの内容は同じです。

■注意事項

・本イベントは【日時指定制】です。

・チケット料金はすべて税込価格です。

・4歳未満のお子さまは無料でご入場いただけます。

・本イベントには、3つの有料エリアがございます。

・詳細URL：https://doraemon100japan.com (https://doraemon100japan.com)

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』×『100%ドラえもん＆フレンズ in東京』コラボキャンペーン

■概要

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』のムビチケ前売券（オンライン・カード・コンビニ）と『100%ドラえもん&フレンズ in 東京』の入場チケット（前売券）を購入し、特設サイトからご応募いただいた方限定で、イベント来場時に特典がもらえるスペシャル企画を実施！ここでしか手に入らない特典とともに、イベント体験をさらにお楽しみいただけます。

■特典

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ポスター(2種)と『100％ドラえもん＆フレンズin東京』ポスター

(2種)をコレクションしやすいA3サイズの特別仕様にしたセットを抽選で50名様にプレゼント！

■キャンペーン対象期間

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ムビチケ前売券（オンライン・カード・コンビニ）

購入対象期間：2025年12月5日（金）～2026年2月26日（木）23:59

＊ムビチケ鑑賞券は対象外となります

『100%ドラえもん&フレンズ in 東京』入場チケット

購入対象期間：2026年1月31日（土）～2026年2月26日（木）

＊2026年2月27日(金)～2026年3月26日（木）に購入されたチケットは、応募の対象外となります

詳細はこちらから

URL：https://ticket.moviewalker.jp/campaign/landingpage/202512080001?from=dora100

■応募期間

1月31日（土）12:00～3月2日（月）15:59

■当選発表

3月20日（金）12:00

TOKYO GREEN BIZとの企画が実現 「緑と未来へ」ドラえもんと一緒に考える、100年先の東京の緑

■概要

TOKYO GREEN BIZとは、東京都が推進する100年先を見据えた緑のプロジェクトです。「自然と調和した持続可能な都市」を目指し、都民や企業の皆様など様々な方々とともに、東京の緑を「まもる」「育てる」「活かす」取り組みを進めています。

22世紀からやってきたネコ型ロボット・ドラえもんは、

勉強もスポーツも苦手な小学生・野比のび太の未来を変えるためにやってきます。

わたしたちが生きる21世紀の今、環境破壊の問題に直面しています。

このままだと、わたしたちの22世紀は大変なことになってしまうかもしれません。

ドラえもんのひみつ道具「心の土」や「ファンタグラス」は、森や植物と心を通じ合わせることが出来ます。

緑や花が豊かなシンボルプロムナード公園に来てくれた子どもたちが、一緒に植物たちの声を聴き、考えることが、未来の緑を育てていく強いキッカケとなっていきます。

緑豊かな22世紀に向けて、一緒に考えてみませんか。

主催・企画：TOKYO GREEN BIZ × 100%ドラえもん＆フレンズ in 東京 連携プロジェクト実行委員会 100％ドラえもん＆フレンズin東京 製作委員会(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADK エモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)、東京臨海副都心グループ（東京臨海ホールディングス 、東京港埠頭、東京テレポートセンター）

特別協力：AllRightsReserved(ARR)

共催：一般社団法人 東京臨海副都心まちづくり協議会

後援：東京都

場所：シンボルプロムナード公園、TOKYO DREAM PARK他

特別協力：AllRightsReserved(ARR)とは…

SK ラム（SK Lam）氏が2003年に設立した、香港を拠点とするクリエイティブ集団。

アート、デザイン、都市空間のプロジェクトを手がけ、公共空間にアートを持ち込む斬新な表現で

注目を集める。代表的なプロジェクトには、KAWSとのコラボによる大型インスタレーション

「KAWS:HOLIDAY」シリーズなどがある。商業とアートの垣根を超える活動が特徴で、

国際的なアーティストやブランドとのコラボも多数。

『100％ドラえもん＆フレンズin東京』 概要

イベント名： 100％ドラえもん＆フレンズin東京

会 期： 2026年3月27日（金）～

会 場： TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか

東京都江東区有明３-３-８

開館時間 ：10:00～18:00（17:00最終入場）

アクセス ： ゆりかもめ 「東京ビッグサイト駅」 徒歩約５分

りんかい線 「国際展示場駅」 徒歩約９分 「東京テレポート駅」 徒歩約11分

主催 ： 100％ドラえもん＆フレンズin東京 製作委員会

(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

特別協力 ： AllRightsReserved(ARR)

公式サイト： doraemon100japan.com

公式SNS ： ＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）

※掲載写真は海外展で撮影されたイメージです。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ドラえもんについて

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2025年には、連載開始55周年を迎えた。1979年４月にテレビ朝日系にてTVアニメ放映開始。翌1980年には、『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。昨年‎３月に公開した『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は映画ドラえもんシリーズ45周年記念作品で、動員数は380万人を突破する大ヒットとなった。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

テレビ朝日系列【毎週土曜 ごご5時放送中】

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。

2026年3月27日、有明に開業。