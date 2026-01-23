サイセイベンチャーズ合同会社

Saisei Ventures LLC（マネージングパートナー：ジョナサン イェ、以下「サイセイベンチャーズ」）は1月23日、国立大学法人九州大学（本部：福岡県福岡市、総長：石橋 達朗、以下「九州大学」）と、協業の覚書（MOU）を締結しました。これに基づき、サイセイベンチャーズは今後「九州大学ライフサイエンス・パートナーベンチャーキャピタル」（以下「九大ライフサイエンスパートナーVC」）として、新たに福岡に拠点を置き、九州大学に関連する技術や事業からバイオベンチャーの創出と投資を行うほか、次世代リーダーの育成活動などを行います。

サイセイベンチャーズは、ライフサイエンス分野に特化したベンチャーキャピタルとして、日本の研究関発の技術をもとにした企業に対し、グローバルなチームおよび拠点を活かしながら、投資および事業構築に取り組んでいます。2023年6月より、AMED創薬ベンチャーエコシステム強化事業における認定ベンチャーキャピタルにも認定されています。

また、九州大学は、日本を代表する学術機関の一つであり、医学・薬学・生物学といったライフサイエンス分野においても、最先端の研究活動および技術開発の中から、画期的なイノベーションの種（シーズ）が多く生まれてきています。

今回のMOUを通じて、サイセイベンチャーズは、これまでのバイオベンチャー創出・育成の経験をもとに、九州大学で生まれた技術やシーズをもとにした事業化を支援し、九州発のイノベーションを世界に届けることを目指していきます。

【協業内容】

サイセイベンチャーズは、九大ライフサイエンスパートナーVCとして下記のような活動を行います。

・九州大学に起源を持つ技術シーズの育成とグローバル創薬エキスパートへのアクセスの提供

・投資代表者が主導する専任チームによる、九州拠点（福岡市）の設置

・バイオベンチャー創出に関する九州大学との定例協議会の実施

・九州大学および九州地域の起業家等を対象とした、エコシステム活性化のためのイベント共催

・次世代のバイオテックリーダーの育成活動（九創会アントレプレナーシッププログラムを含む）

・九州大学に関連する技術、起業家または事業活動に基づくベンチャー企業への投資および新会社の設立

サイセイベンチャーズは、日本の優れた技術や人材をグローバル市場に届けることを目指して、投資活動のみならず、ベンチャー企業の設立や、次世代リーダーの育成にも力を入れています。また、日米に拠点を持ち、ライフサイエンス研究の経験と知見を有するグローバルなチームで構成されている点も、日本のベンチャーキャピタルとしてユニークな特徴です。

九州大学との本MOUを通じて、九州大学が有する革新的な技術を事業化し、イノベーションの創出と、人材育成を通じた九州地域のエコシステムの発展にも貢献していくことを目指しています。

サイセイベンチャーズのマネージングパートナーであるジョナサン イェは、以下のように述べています。「このたび、九州大学と協業の覚書を締結させていただいたことを大変嬉しく思います。九州大学はライフサイエンス分野でも高い研究力を誇り、またアジア諸国に近い地理的優位性からも、今後の国際展開に大きな可能性を秘めています。私たちは、ライフサイエンス分野の研究成果の事業化を支援する立場から、九州大学および地域におけるイノベーションと企業創出、経済活性化への貢献を目指してまいります。」

■ サイセイベンチャーズについて

サイセイベンチャーズは、ヘルスケア分野における次世代企業の育成を目指すベンチャーキャピタルです。大胆なアイデアを起点としたベンチャー企業を創出し、技術的、経営的、財務的なガイダンスを提供することで、熱意ある起業家を支援します。グローバルな専門知識と日本のイノベーションを融合させるというアプローチで、人々の健康と生活に大きなインパクトをもたらす、国際競争力のある企業を構築することを目指しています。日本と米国で事業を展開し、独自のネットワークと両国の制度的優位性を活用することによって、ポートフォリオ企業の価値向上に努めています。詳細はhttps://www.saiseiventures.com/ をご覧ください。