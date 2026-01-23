「リンゴ酢仕立ての白ぶどう シャルドネ」と「リンゴ酢仕立ての赤ぶどう カベルネソーヴィニヨン」マルカン酢の新商品 2026年3月1日(日)より発売

マルカン酢株式会社

食酢の製造・販売を手掛けるマルカン酢株式会社（本社：神戸市東灘区／代表取締役会長 兼 社長：笹田 隆、以下 当社）は新商品として「リンゴ酢仕立ての赤ぶどう カベルネソーヴィニヨン」および「リンゴ酢仕立ての白ぶどう シャルドネ」を2026年3月1日（日）より新商品として販売開始いたします。

■リンゴ酢仕立てシリーズ

当社の人気商品である「リンゴ酢仕立てシリーズ」は、お客様の健康づくりのため“毎日飲みたくなるお酢”をコンセプト2021年3月に発売したビネガードリンクです。ワイン用ぶどう果汁を使用し、単一果汁にこだわり、果実の香りや酸味、コクや余韻をお楽しみいただける商品です。甘味料・酸味料を使用せず、シンプルな配合で自然な味わいに仕上げました。また、酢酸は血圧が高めの方の血圧を下げる機能や内臓脂肪を減少させるなど健康づくりに役立つ機能があるといわれ、「リンゴ酢仕立てシリーズ」は、コップ一杯180ml（希釈時）で、酢酸の一日で摂取を推奨されている量の750mgを摂取することができます。

「リンゴ酢仕立ての白ぶどう シャルドネ」は、イタリア産「シャルドネ」を使用し、爽やかな甘酸っぱさが上品で、キレのある後味が特長です。一方、「リンゴ酢仕立ての赤ぶどう カベルネソーヴィニヨン」は、しっかりとしたボディ感のある味わいのイタリア産「カベルネソーヴィニヨン」を使用し、濃厚な甘さとスッキリとした酸味に仕上げました。

■ デザイン、規格を変更し、新商品として販売

同商品は2021年より販売しており、美容・健康に関心のある女性を中心に支持されてきました。両商品ともワイン作りに使用される品種を採用しており、今回の新商品では、これまで掲げてきたコンセプトをより多くの方に直感的に伝えることを目的に、ラベルデザインを刷新しました。美味しさに定評のある本シリーズを、これまでの店頭コミュニケーションを強化するため、ポップさとスタイリッシュさを兼ね備えたデザインを採用しています。デザインにおいては、SNS映えを考慮したカラーリングと構成を採用しました。また、ラベル上に「飲むお酢」と大きく表記することで、アルコール飲料と誤認されるリスクを軽減しています。

あわせて、容量を従来の500mlから360mlへ変更、持ちやすく冷蔵庫にも収まりやすいサイズにし、4倍希釈タイプになりました。日常の中で無理なく飲み続けやすい仕様にすることで、”飲みお酢”をより身近に楽しんでいただくことを目指しています。

■江戸時代から続く歴史と伝統を持つ老舗食酢メーカー「マルカン酢」

1649年創業、377年の伝統を守る当社は、「私たちが一番おいしいと思うお酢をお届けしたい」という想いのもと、原料選びから製法に至るまで徹底した品質管理を行い、食酢づくりを続けてまいりました。家庭用から業務用まで幅広い商品ラインアップを展開し、長年にわたり料理人やご家庭の食卓に寄り添ってきました。近年では、伝統を守りながらも時代のニーズに応える商品開発も力を入れ、サステナビリティにも対応した商品づくりを進めています。

商品概要

商品名：リンゴ酢仕立ての赤ぶどう カベルネソーヴィニヨン

リンゴ酢仕立ての白ぶどう シャルドネ

内容量：360ml

希釈倍率：4倍希釈

希望小売価格：572円（税込）

発売日：2026年3月1日

販売場所：全国の小売店、公式オンラインショップ ほか

特設ページ：https://www.marukan.com/ch-cs/

（2026年3月1日公開予定）

公式おすすめレシピの一例

【カベルネビネガーのアールグレイティー割り】

ビネガーの甘酸っぱさと紅茶の香りが不思議とよく合います。香り豊かなフレーバーティー。ホットでもぜひ。

■材料：カベルネビネガー 20cc / 無糖アールグレイティー（冷） 120cc / 氷

■作り方：グラスに氷、カベルネ、アールグレイティーをを注ぎ入れ、よく混ぜ合わせます。

【シャルドネビネガーと柚子のソーダ】

ゆずとシャルドネの華やかな出会い。

シャルドネビネガーがゆずの香りを引き立てます。

■材料：シャルドネビネガー 20cc / 柚子果汁 10cc / 柚子皮 少々 / ソーダ 100cc / 氷

■作り方：グラスに氷・シャルドネを注ぎ入れ、柚子果汁を絞りマドラーで混ぜます。ソーダを注いで軽く混ぜ合わせて完成。

【カベルネビネガーのドレッシング】

ブドウの香り爽やかな甘酸っぱいドレッシングです。

■材料：カベルネビネガー 20g / ディジョンマスタード 3g / エキストラバージンオリーブオイル 55g / 塩 少々 / 黒胡椒 少々 / レモン汁 4g / ディル（みじん切り） 少々

■作り方：ボウルにカベルネ、マスタード、塩を入れてホイッパーでよく混ぜ、オリーブオイルを少しずつたらしながら乳化させます。黒胡椒・ディル・レモン汁を加えます。

甘さを抑えたい場合はさらにレモン汁を加えてください。

【シャルドネビネガーの玉葱とアプリコットのジャム】

ハムやチーズと一緒に。

またサンドイッチや、豚肉のソテーにもよく合います！

■材料：玉ねぎ（5mmスライス）220g /シャルドネビネガー 350g / 水 100g / ドライ杏（角切り） 35g /

塩 少々 / レモン汁 5g

■作り方：鍋に材料を入れてゆっくりと煮詰め、最後にレモン汁を入れます。

「マルカン酢 公式オンラインショップ」について

マルカン酢では、公式オンラインショップ（https://shop2.marukan.com/）にて、家庭用商品からギフト商品まで幅広いラインアップを取り揃えております。お酢やぽん酢、果実酢など日々の食卓に寄り添う商品をはじめ、季節の贈り物や年末年始のご挨拶に最適なギフト商品も多数ご用意しています。スマートフォンやパソコンから24時間いつでもご注文いただけるため、全国のお客様にマルカン酢の味わいをお届けしております。

マルカン酢株式会社について

1649年創業、377年の伝統を守る当社は、「私たちが一番美味しいと思うお酢をお届けしたい」という強い思いで品質にこだわった製品づくりを続けています。私たちは、お酢の力と素材本来の美味しさお客様に届けるため、化学調味料不使用、抽出エキス不使用など、シンプルに原材料を配合した家庭用商品の開発に注力しています。377年の歴史を重ねながらも、ベンチャー精神でお酢や酢酸菌のもつ可能性を追求し、魅力を提案し続けています。

【会社概要】

■社名 ： マルカン酢株式会社

■本社所在地 ：神戸市東灘区向洋町西5丁目6番

■創業：1649年（慶安2年）

■代表：代表取締役会長 兼 社長 笹田 隆

代表取締役 勝木 慶二郎

代表取締役 笹田賢吾

■資本金： 3,000万円

■事業内容： 食酢の製造販売及び関連食材の販売

■URL：https://www.marukan.com/