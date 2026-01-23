江田島グルメの祭典『島うまFES2026』を開催
広島県江田島市では、2026年2月8日（日）に、島の“うまいもの”が一堂に集まる食フェス『島うまFES2026』 を開催します！
第１回（令和７年）はカキ祭と合同で実施。市内外からおよそ7,000人が来場し、大いに賑わいました。今回も、多くの皆さまに島の食の魅力をお届けします。
詳細はこちら ▶ https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/11616
■ 来場者の投票により『えたじまグルメ王』を決定！
市内産品を使用したメニューの中から、来場者の投票により『えたじまグルメ王』（グランプリ）を選出するコンテストを開催！グランプリのほかに、カキ部門、食の部門、スイーツ部門の各部門賞も選出されます！『えたじまグルメ王』や各部門賞に選ばれたメニューは、江田島市が１年間集中してPRを展開します！
▶昨年度の「初代えたじまグルメ王」ほか各部門賞受賞者を紹介!!
＼えたじまグルメ王／
👑江田島牡蠣麻婆丼
Sugos Cafe（大柿町大君2389-2・WEB：https://sugos.jp/workcafe-yohac）
江田島産のぷりっぷりの牡蠣を使い、中華専門のシェフが作る本格派麻婆。牡蠣のエキスをうまく利用して、麻婆豆腐と一緒に融合させて旨味を閉じ込めることを意識。麻婆豆腐の辛さもこだわっており、四川の豆板醤、自家製ラー油を使用しています。
～受賞コメント～
江田島牡蠣麻婆丼は年中ランチで提供しているほか、江田島市は牡蠣を目的に訪れる方が多いので、牡蠣フライや牡蠣のクラムチャウダーなども用意しています。また、お店は Sugos という名のとおり、『過ごす』ことに重点を置いています。食事をおいしく食べたい方も、癒しを求めて来られる方も、景色を楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。
＼食部門賞／
👑大豆うどん
江田島市シルバー人材センター互助会
大豆で味わい深い出汁をとり、江田島の醤油で味付けした、香り豊かな、昔から江田島市で伝わる大豆うどんです。
～受賞コメント～
代々、味を受け継いだうどんです。地元のものを使ったこだわりの出汁のほか、大豆は適度な硬さで提供。油揚げ、かまぼこ、ネギを乗せ、色合い良く仕上げました。私たちはチームワークの良さが自慢です。
＼カキ部門賞／
👑牡蠣のミルクポタージュ
オイスターカフェ江田島（江田島町秋月2-49-52・WEB：https://oyster-cafe.oceanpoint.jp/）
地元の牡蠣約３粒をすりつぶして使用。牡蠣の味がしっかりと味わえて、濃厚でクリーミーなミルクポタージュです。
～受賞コメント～
「あの賞を獲ったスープをください」と注文をいただくことが多くなりました。皆さんの「おいしい！」という声が、島内外に広がっていけばうれしいですね。また、地方の牡蠣の食べ比べは、生牡蠣、焼き牡蠣それぞれご用意しています。こちらもぜひご賞味いただきたいです。
＼スイーツ部門賞／
👑いもッツォ
てくてくのさつまいも本舗（江田島小学校）
島の恵みをぎゅっと挟んだ特製マリトッツォ。こどもたちが一生懸命考えた特別なスイーツ。スイーツの商品開発をしたいという江田島小学校が、てくてくのさつまいも本舗に協力をお願いして生まれた商品です。一口食べれば江田島市の魅力が心に広がります。
～受賞コメント～
さつまいも酵母で作ったパンに、無農薬で育てたさつまいもと江田島産レモンを使用。パンの上にアイシングとレモンの皮を乗せることで、甘さと酸味を楽しんでもらえます！
■ 昨年度イベントの様子
会場には、家族連れや観光客を中心に多くの方が来場し、島の恵みを使った料理、ステージイベント、体験ブースでにぎわいました。特に、地元食材の販売やグルメブースは終始行列ができ、来場者アンケートでも「来年も参加したい」との声が多数寄せられました。
■ 今年（2026）の出店ラインナップ（予定）
2026年も、島の美味しいものをまるごと味わえる内容となっています。島の食材・加工品・スイーツ・ドリンクなど、バラエティ豊かな出店が集結。
👑『島うまFES 2026』えたじまグルメ王コンテスト エントリーメニューはこちら
※カッコ内は出店者名
・焼カキ（瑞桐丸）
・牡蠣のオイスターチャウダー（オイスターカフェ江田島）
・江田島カキちゃんぽん（Sugos cafe）
・江田島野菜のおでん（Cafe Kos）
・七宝丸のたこDEがんす（株式会社七宝丸）
・鍛え牡蠣カレー（寺本水産）
・れんこんスティック（大和れんこん）
・鯛雅の鯛めし（坪希旅館）
・カキてんぷら（HKTサービス）
・牡蠣チャウダー～オリーブオイルがけ～（江田島オリーブファクトリー）
・シャモめし（ポークアンドチキン江田島）
・オリーブの実入り焼きそば（フーズパートナー）
・牡蠣の贅沢餃子（金澤食品）
・かきめし（高橋商店）
・フルーツ大福（福知丸）
・ナチョス（喫茶のら）
・江田島産ちりめん焼きそば（旨旨）
・枝豆チーノ（株式会社井上板金 IB）
・いちごあめ（すずらん）
・江田島産レモンのブルーレモンスカッシュ（BonSavaKitchen）
・潮レモンたこ焼き（Oasis Eats（山本商店））
・江田島オリーブスパイシーバーガー（DADA BURGER）
️コンテストのエントリーメニュー以外にも江田島のおいしいものが盛りだくさん！
なんと、江田島市出身・在住の芸人、三浦マイルドさんによる特別メニューの出店もあります。
ここに掲載したもの以外にも、たくさんのメニューをご用意してお持ちしています。
・牡蠣カレー（三浦マイルド）
・かき天うどん（江田島市商工会青年部）
・おでん（江田島市商工会女性部）
■ 今年のステージコンテンツ
会場のステージコンテンツでは、Nintendo Switch 2 ・Nintendo Switch用ゲーム『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』に広島県「江田島」が搭載されたことを記念して、桃太郎によるスペシャルステージを行います！江田島のカキの妖精（ゆるキャラ）『えたぼう』も参加し、夢のコラボで盛り上げます。また、会場にも桃太郎がグリーティングで登場します。
社長のみなさーん！２月８日は桃太郎に会いに、江田島に来てくださいね～！
その他、出店にも参加する三浦マイルドさんによるトークショーや、地元団体の出演もあります。
ステージスケジュール・出演者はこちら
10：00～ おきみ太鼓響輝（和太鼓演奏）
10：25～ オープニング
11：00～ 牡蠣みー。withみかんちゃん。ず（ダンス）
11：30～ 『桃太郎電鉄２』ステージ
12：00～ 柑橘品評会表彰式
13：00～ 三浦マイルド（スペシャルトーク）
14：00～ OverStep（キッズダンス）
14：20～ 海上自衛隊幹部候補生学校詩吟部
15：20～ えたじまグルメ王表彰式
■ 開催概要
名称：島うまFES2026
日時：2026年2月8日（日）10:00～
場所：えたじまーれ広場（江田島市大柿町飛渡瀬76-1・ゆめタウン江田島そば）
※詳細は随時公式サイト・SNS（Instagramアカウント：@etajima_city_kankou）で発信予定です。
■ 取材のご案内
取材をご希望のメディア関係者の方は、下記までお問い合わせください。
江田島市産業部商工観光課
担当：岩田、松本
e-mail：kankou@city.etajima.lg.jp