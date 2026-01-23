江田島グルメの祭典『島うまFES2026』を開催

江田島市

広島県江田島市では、2026年2月8日（日）に、島の“うまいもの”が一堂に集まる食フェス『島うまFES2026』 を開催します！

第１回（令和７年）はカキ祭と合同で実施。市内外からおよそ7,000人が来場し、大いに賑わいました。今回も、多くの皆さまに島の食の魅力をお届けします。

詳細はこちら ▶ https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/11616

■ 来場者の投票により『えたじまグルメ王』を決定！

市内産品を使用したメニューの中から、来場者の投票により『えたじまグルメ王』（グランプリ）を選出するコンテストを開催！グランプリのほかに、カキ部門、食の部門、スイーツ部門の各部門賞も選出されます！『えたじまグルメ王』や各部門賞に選ばれたメニューは、江田島市が１年間集中してPRを展開します！

▶昨年度の「初代えたじまグルメ王」ほか各部門賞受賞者を紹介!!

＼えたじまグルメ王／

👑江田島牡蠣麻婆丼

Sugos Cafe（大柿町大君2389-2・WEB：https://sugos.jp/workcafe-yohac）

江田島産のぷりっぷりの牡蠣を使い、中華専門のシェフが作る本格派麻婆。牡蠣のエキスをうまく利用して、麻婆豆腐と一緒に融合させて旨味を閉じ込めることを意識。麻婆豆腐の辛さもこだわっており、四川の豆板醤、自家製ラー油を使用しています。

～受賞コメント～

江田島牡蠣麻婆丼は年中ランチで提供しているほか、江田島市は牡蠣を目的に訪れる方が多いので、牡蠣フライや牡蠣のクラムチャウダーなども用意しています。また、お店は Sugos という名のとおり、『過ごす』ことに重点を置いています。食事をおいしく食べたい方も、癒しを求めて来られる方も、景色を楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。

＼食部門賞／

👑大豆うどん

江田島市シルバー人材センター互助会

大豆で味わい深い出汁をとり、江田島の醤油で味付けした、香り豊かな、昔から江田島市で伝わる大豆うどんです。

～受賞コメント～

代々、味を受け継いだうどんです。地元のものを使ったこだわりの出汁のほか、大豆は適度な硬さで提供。油揚げ、かまぼこ、ネギを乗せ、色合い良く仕上げました。私たちはチームワークの良さが自慢です。

＼カキ部門賞／

👑牡蠣のミルクポタージュ

オイスターカフェ江田島（江田島町秋月2-49-52・WEB：https://oyster-cafe.oceanpoint.jp/）

地元の牡蠣約３粒をすりつぶして使用。牡蠣の味がしっかりと味わえて、濃厚でクリーミーなミルクポタージュです。

～受賞コメント～

「あの賞を獲ったスープをください」と注文をいただくことが多くなりました。皆さんの「おいしい！」という声が、島内外に広がっていけばうれしいですね。また、地方の牡蠣の食べ比べは、生牡蠣、焼き牡蠣それぞれご用意しています。こちらもぜひご賞味いただきたいです。

＼スイーツ部門賞／

👑いもッツォ

てくてくのさつまいも本舗（江田島小学校）

島の恵みをぎゅっと挟んだ特製マリトッツォ。こどもたちが一生懸命考えた特別なスイーツ。スイーツの商品開発をしたいという江田島小学校が、てくてくのさつまいも本舗に協力をお願いして生まれた商品です。一口食べれば江田島市の魅力が心に広がります。

～受賞コメント～

さつまいも酵母で作ったパンに、無農薬で育てたさつまいもと江田島産レモンを使用。パンの上にアイシングとレモンの皮を乗せることで、甘さと酸味を楽しんでもらえます！

■ 昨年度イベントの様子

会場には、家族連れや観光客を中心に多くの方が来場し、島の恵みを使った料理、ステージイベント、体験ブースでにぎわいました。特に、地元食材の販売やグルメブースは終始行列ができ、来場者アンケートでも「来年も参加したい」との声が多数寄せられました。

■ 今年（2026）の出店ラインナップ（予定）

2026年も、島の美味しいものをまるごと味わえる内容となっています。島の食材・加工品・スイーツ・ドリンクなど、バラエティ豊かな出店が集結。

👑『島うまFES 2026』えたじまグルメ王コンテスト エントリーメニューはこちら

※カッコ内は出店者名

・焼カキ（瑞桐丸）

・牡蠣のオイスターチャウダー（オイスターカフェ江田島）

・江田島カキちゃんぽん（Sugos cafe）

・江田島野菜のおでん（Cafe Kos）

・七宝丸のたこDEがんす（株式会社七宝丸）

・鍛え牡蠣カレー（寺本水産）

・れんこんスティック（大和れんこん）

・鯛雅の鯛めし（坪希旅館）

・カキてんぷら（HKTサービス）

・牡蠣チャウダー～オリーブオイルがけ～（江田島オリーブファクトリー）

・シャモめし（ポークアンドチキン江田島）

・オリーブの実入り焼きそば（フーズパートナー）

・牡蠣の贅沢餃子（金澤食品）

・かきめし（高橋商店）

・フルーツ大福（福知丸）

・ナチョス（喫茶のら）

・江田島産ちりめん焼きそば（旨旨）

・枝豆チーノ（株式会社井上板金 IB）

・いちごあめ（すずらん）

・江田島産レモンのブルーレモンスカッシュ（BonSavaKitchen）

・潮レモンたこ焼き（Oasis Eats（山本商店））

・江田島オリーブスパイシーバーガー（DADA BURGER）

️コンテストのエントリーメニュー以外にも江田島のおいしいものが盛りだくさん！

なんと、江田島市出身・在住の芸人、三浦マイルドさんによる特別メニューの出店もあります。

ここに掲載したもの以外にも、たくさんのメニューをご用意してお持ちしています。

・牡蠣カレー（三浦マイルド）

・かき天うどん（江田島市商工会青年部）

・おでん（江田島市商工会女性部）

■ 今年のステージコンテンツ

会場のステージコンテンツでは、Nintendo Switch 2 ・Nintendo Switch用ゲーム『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』に広島県「江田島」が搭載されたことを記念して、桃太郎によるスペシャルステージを行います！江田島のカキの妖精（ゆるキャラ）『えたぼう』も参加し、夢のコラボで盛り上げます。また、会場にも桃太郎がグリーティングで登場します。

社長のみなさーん！２月８日は桃太郎に会いに、江田島に来てくださいね～！

その他、出店にも参加する三浦マイルドさんによるトークショーや、地元団体の出演もあります。

ステージスケジュール・出演者はこちら

10：00～ おきみ太鼓響輝（和太鼓演奏）

10：25～ オープニング

11：00～ 牡蠣みー。withみかんちゃん。ず（ダンス）

11：30～ 『桃太郎電鉄２』ステージ

12：00～ 柑橘品評会表彰式

13：00～ 三浦マイルド（スペシャルトーク）

14：00～ OverStep（キッズダンス）

14：20～ 海上自衛隊幹部候補生学校詩吟部

15：20～ えたじまグルメ王表彰式

■ 開催概要

名称：島うまFES2026

日時：2026年2月8日（日）10:00～

場所：えたじまーれ広場（江田島市大柿町飛渡瀬76-1・ゆめタウン江田島そば）

※詳細は随時公式サイト・SNS（Instagramアカウント：@etajima_city_kankou）で発信予定です。

■ 取材のご案内

取材をご希望のメディア関係者の方は、下記までお問い合わせください。

江田島市産業部商工観光課

担当：岩田、松本

e-mail：kankou@city.etajima.lg.jp