【2026年1月29日開催】「勝ちクリエイティブ」なんて、もう探すな。 ～3日で枯れるAI時代。単発のホームラン狙いを捨て、成果を安定させる「ポートフォリオ運用」の極意～

株式会社ガラパゴス

AIを活用した広告クリエイティブ制作・運用サービス「AIR Design」を展開する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中平健太）は、2026年1月29日（木）にオンラインカンファレンス『「勝ちクリエイティブ」なんて、もう探すな。～3日で枯れるAI時代。単発のホームラン狙いを捨て、成果を安定させる「ポートフォリオ運用」の極意～』を主催することをお知らせいたします。

2026年、AI自動入札の進化により、広告の「消費スピード」は極限まで加速しました。人間が一生懸命に「会心の一撃」を作ろうとしている間に、AIはクリエイティブの試作と摩耗を高速で繰り返し、わずか数日で顧客を飽きさせてしまいます。



もはや一発逆転の「神クリエイティブ」を探す時代は終わりました。これからのマーケターに必要なのは、単発の成果に一喜一憂することではありません。クリエイティブを「運用資産（ポートフォリオ）」と捉え、枯れることを前提に次々と新しい手を打ち続ける「仕組み」を持つことです。

本カンファレンスでは、広告代理店・制作会社・ツールベンダーなど各領域のプロフェッショナルが、AIアルゴリズムを活用し、持続的に成果を出し続けるための最新の「ポートフォリオ運用」を語ります。



当日ご都合が悪い方もご安心ください。お申し込みいただいた方限定で、セミナー開催終了後にアーカイブ動画をご提供いたします。

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seZY5ueMaYzE?utm_source=glpgs

▼こんな課題をお持ちの方にオススメ

・苦労して作った制作物が数日で枯れてしまい、制作オペレーションが配信スピードに追いつかない。

・「当たるか外れるか」のホームラン狙いの運用になっており、成果の再現性がない。

・過去の勝ちパターンが通用しなくなり、抜本的な解決策を探している。

▼このセミナーで得られる成果

・枯れるスピードを上回る、AIを活用した「高速供給」の組織・体制の作り方

・複数の勝ち筋を組み合わせてリスクヘッジする「資産管理」としての広告運用

・AIを制御するために、戦略・制作・分析のプロをどう組み合わせるべきかのヒント

【タイムテーブル／登壇予定（敬称略）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48043/table/159_1_9466944fe8d26ee51754c09a7ad2810d.jpg?v=202601240321 ]

11:00～11:05 オープニング

11:05～11:25

内藤 太郎（株式会社ガラパゴス 執行役員）

「その広告、賞味期限切れかも？ ～AI時代、クリエイティブの『鮮度』が成果を分ける～」

11:25～11:45

倉田 真太郎（TechSuite株式会社 COO バクヤスAI事業統括）

「検索評価の常識が変わった今、AI記事をどう活かすか ～PV数10倍を実現するAI時代のコンテンツ戦略～」

11:45～12:05

秦 明弘（株式会社IMAGICA IRIS コンテンツソリューション事業本部副本部長 プロデュースチーム＆デジタルコンテンツチームマネージャー）

「AI時代にこそ問われる『ココロ』を動かす動画クリエイティブ ～獲得とブランドを両立する「超共感」動画～」

12:05～12:25

大山 泰生（株式会社ジーニー デマンドサイド事業部 事業部長）

「デジタル屋外広告（DOOH）× Web広告で実現する統合的なポートフォリオ戦略」

12:25～12:45

田島 諒（株式会社トライハッチ 営業本部 セールスエバンジェリスト）

「「縦長LP」の限界。読み飛ばしを防ぎ、ユーザーの指を止める“攻め”の広告戦略」

12:45～12:50 休憩 (5分)



12:50～13:10

川北 奈津（株式会社モンスターラボ Strategy & Design Manager）

「「選ばれるプロダクト」へ導く変革の技術 ― 顧客インサイトを高速に実装する3つのアプローチ」

13:10～13:30

仁藤 玄（株式会社UNCOVER TRUTH プロダクトグループ執行役員）

「AI分析で「なぜ」を資産に。成果を再現するWebサイト改善の方程式」

13:30～13:50

佃 雅博（KURO HOLDINGS株式会社 取締役／マーケティングソリューション事業部 事業部長）

「なぜ「当たった広告」ほど続かないのか？広告成果を支えるSNS・コンテンツ・CRMのポートフォリオ設計」

13:50～14:10

梶野 尊弘（株式会社EXIDEA CTO）

「「検索1位」と「AIの引用元」をダブルで獲る ～ナレッジ&コンテキストで勝つ、コンテンツ戦略～」



14:10～14:30

出田 晴之（株式会社PLAN-B AIマーケティング本部 本部長）

「生成AI時代のLLMO ～Web総力戦(PESO)によるAI時代の勝ち筋とは？～」



14:30～14:35 休憩 (5分)



14:35～14:55

田村 健（KKCompany Japan合同会社 Sales シニアアカウントエグゼクティブ）

「動画「多産多死」時代の資産活用戦略 動画の中身をまるっと理解できる マルチモーダルAIとは？」



14:55～15:15

熊谷 誠（株式会社オロパス マーケティングリーダー）

「広告に疲弊した今こそ見直す、堅実なSEO戦略 ～マーケティングを「消費」から「資産」に変える方法～」



15:15～15:35

岡本 悟（株式会社Minto ファンダムエージェント本部 マーケティング部 マーケティンググループ マネージャー）

「IPタイアップで実現する「記憶に残り続けるブランド体験」の作り方」

15:35～15:55

由井 銀河（Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ）

「管理画面の「数字」は、本当に成果を映しているか？ ── 配信リスクを排除し、広告費を商談・LTVへ直結させる最新手法」

15:55～16:00 エンディング

【AIR Designサービス概要】

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seZY5ueMaYzE?utm_source=glpgs

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームが企業に伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて勝率の高いクリエイティブを制作します。独自開発の検証ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

▼詳細

・AIR Design サービスサイト(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

・AIR Design 導入事例(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

【株式会社ガラパゴスについて】

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」(https://airdesign.ai/)とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

▼リンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/)