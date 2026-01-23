【ご好評につき今年も登場！】「名探偵コナン」オリジナルランドセル

株式会社小学館集英社プロダクション

■ 人気の“コナンランドセル”が、2027年度ご入学向けに今年も登場

子どもから大人まで幅広い層に愛される『名探偵コナン』の世界観をデザインした「名探偵コナン オリジナルランドセル」を、2027年度ご入学予定のお子さま向けに、2026年1月23日より受注生産にて販売いたします。

本商品は、昨年の発売開始以来高い反響をいただいており、今年も老舗ランドセルメーカー・株式会社榮伸との共同企画として展開します。

名探偵コナンの世界観と、毎日の通学を支える高い実用性を兼ね備えた特別なランドセルです。

商品の特長

『名探偵コナン』のモチーフを随所にちりばめながら、通学に必要な機能性を備えています。

名探偵コナンのモチーフを採用：

・表面に犯人追跡メガネや蝶ネクタイ型変声機のオリジナル鋲が付いたポケット

・鍵穴マークのオリジナル鋲が付いたかぶせ

・コナンのアイコンやアイテムがデザインされたかぶせ裏

・探偵バッジのカシメが付いた肩ベルト

・オリジナルの時間割表やネームカード

実用性抜群の仕様：

・腰や肩への負担が少ないミラクルフィットシステム

（ミラクル背カン、ミラくるっロック、ミラクルベルト）

・360°反射材を使用し、安全性を確保

・ラウンドファスナーポケットや時間割メッシュポケットなどの便利な収納

男女問わず選べる6色展開：

コナン君も背負っているライトキャメルのほか、ラベンダー、ネイビー、スカイブルー、ブラック、チェリーピンクの豊富なカラーバリエーション

早期購入特典キャンペーン実施中！

ご購入いただいた方全員に、「名探偵コナン オリジナルタブレットケース」をもれなくプレゼントいたします！

さらに、2026年1月23日～5月31日の期間中にご注文いただいた方には早期購入特典として、上記「オリジナルタブレットケース」に加え、入学準備に役立つワークブックや自由帳など、全4アイテムをセットにした「コナンのまいにちつかえるセット」を同梱してお届けします。

※2026年6月1日以降のご注文分には、「コナンのまいにちつかえるセット」は付きません。

※特典はいずれもランドセルに同梱してお届けします。

商品概要

ランドセルの詳細およびご注文ページはこちら

https://conan-zemi.shopro.co.jp/schoolbag/

▶商品詳細：

名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ

（ライトキャメル／ラベンダー／ネイビー／スカイブルー／ブラック／チェリーピンク）

▶価格：76,780円（税込）

▶販売形式：完全受注生産

▶注文受付期間：2026年1月23日(金)～2026年8月31日(月)

▶注文方法：「名探偵コナン」オリジナルランドセル 特設サイトよりお申し込みください。

▶お届け予定：2027年2月末までに製造次第、順次お届け予定

名探偵コナンゼミについて

名探偵コナンのキャラクターがナビゲートする小学生向けの学習サービスです。コナンゼミのワークブックは、算数・国語の基礎、応用に加え、「複合教科問題」や「思考の達人ツール」などにも取り組み、「確かな学力」と「考える力」を伸ばしていきます。ワークブックは1冊から購入可能です。詳しくは公式サイトよりご確認ください。

https://conan-zemi.shopro.co.jp/

株式会社 榮伸について

1984年（昭和59年）7月に荒川区町屋で革製品製造メーカーとして設立。同年の8月、福島ランドセル工場を設立。ランドセルを軸に、ビジネスバッグ、スクールバッグ及び各種鞄類の企画・製造・販売を行う総合鞄ファクトリー。「お子さまに笑顔を届ける」その想いを胸に、職人一人ひとりが丁寧に心を込めてランドセルをお作りしています。

■株式会社 榮伸 会社概要

代表取締役社長：武田 美奈子

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8番6号 ORCHID PLACE日本橋富沢町4F

設立：昭和59年4月

事業内容：ランドセル、スクールバッグ、その他 カバン類全般の企画・製造販売

公式ホームページURL：https://www.kk-eishin.com/

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996