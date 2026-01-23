都営バスで自動運転の実証実験を行います！

東京都

東京都交通局では、自動運転の実装を目指した取組として、既存のバス路線の一部を運行ルートとした大型バスによる実証実験を行います。特設ホームページからのご予約でご乗車（無料）いただけますので、この機会にぜひ、自動運転バスを体験してみてください。

なお、実証実験は自動運転レベル２（運転手が乗車し、状況に応じて手動運転）で実施いたします。

（１）期間

令和８年３月１日（日）～３月１３日（金）

※３月３日（火）と３月１０日（火）は運休

（２）ルート

新木場駅前 ⇔ 日本科学未来館（片道約30分）

（３）便数

１日４往復

（４）車両

いすゞ自動車 ERGA（エルガ）

<使用車両（イメージ）>

（５）予約方法

以下の特設ホームページにおいて２月16日14時より予約受付（先着順）を開始します。

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/autonomousbus/

（６）その他

・運行時間や乗車方法等詳細については、上記特設ホームページで随時お知らせします。

・乗車後のアンケートにご協力をお願いします。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略18 インフラ・交通

「まちをつくり、まもる担い手・原動力の確保」

▲2050 東京戦略