都営バスで自動運転の実証実験を行います！

東京都

東京都交通局では、自動運転の実装を目指した取組として、既存のバス路線の一部を運行ルートとした大型バスによる実証実験を行います。特設ホームページからのご予約でご乗車（無料）いただけますので、この機会にぜひ、自動運転バスを体験してみてください。


なお、実証実験は自動運転レベル２（運転手が乗車し、状況に応じて手動運転）で実施いたします。



（１）期間


令和８年３月１日（日）～３月１３日（金）


※３月３日（火）と３月１０日（火）は運休



（２）ルート


　　 新木場駅前 ⇔ 日本科学未来館（片道約30分）




（３）便数


　 １日４往復



（４）車両


　 いすゞ自動車　ERGA（エルガ）



<使用車両（イメージ）>

（５）予約方法


　 以下の特設ホームページにおいて２月16日14時より予約受付（先着順）を開始します。


　 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/autonomousbus/



（６）その他


　・運行時間や乗車方法等詳細については、上記特設ホームページで随時お知らせします。


　・乗車後のアンケートにご協力をお願いします。




本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略18　インフラ・交通
「まちをつくり、まもる担い手・原動力の確保」





▲2050 東京戦略