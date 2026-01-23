jeki Data-Driven Lab、(株)ケシオンと業務提携契約を締結

株式会社jeki Data-Driven Lab

株式会社jeki Data-Driven Lab（東京都渋谷区、以下「JDDL」）と、株式会社ケシオン（大阪府大阪市、以下「ケシオン」）は、OOH領域におけるDX推進およびデータ・AI技術を活用した広範なビジネス創出を目指し、業務提携契約を締結いたしました。

当社が保持するデータ活用支援・AIソリューション技術、ケシオンが長年培ってきたOOH領域における豊富な知見・専門性とを融合させることで、既存の広告ビジネスの枠組みを超えた新たな可能性を模索してまいります。

取組みにおいては、単なるOOHのDX化にとどまらず、周辺領域へと事業価値を染み出させ、顧客サービスの更なる向上を実現します。両社の強みを掛け合わせることで、テクノロジーを起点とした次世代のマーケティングソリューションを創出し、顧客のビジネス成長に貢献するとともに、広告・マーケティング業界全体の持続的な発展と革新に寄与してまいります。

■株式会社jeki Data-Driven Labの概要

名称 ：株式会社jeki Data-Driven Lab

本社所在地 ：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番２号 恵比寿 JEBL６階

代表取締役 ：近藤 尚志

設立 ：2019年9月

資本金 ：8,000万円

事業内容 ：データドリブン・マーケティング事業・データ活用組織の構築支援事業

URL ：https://www.jeki-ddl.co.jp/

■株式会社ケシオンの概要

名称 ：株式会社ケシオン

本社所在地 ：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目21番25号

代表取締役 ：高山 健一

設立 ：1995年12月

資本金 ：2億4,105万円

事業内容 ：広告代理店、スペース・屋外・交通広告・SP企画・デザイン・web制作

URL ：https://www.kesion.co.jp

【報道関係問合せ先】

株式会社jeki Data-Driven Lab 経営企画部

info@jeki-ddl.co.jp