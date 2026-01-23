「dotD CFP Calculator」がABtCが提供する「トレーサビリティー基盤サービス」の最新版に認証アプリケーションとして対応

株式会社dotD

事業創造ファームとして、共創事業と自社事業の企画、開発、運営を行う株式会社dotD（本社：東京都港区、代表取締役：小野田久視）が提供する「dotD CFP Calculator」は、一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター（以下「ABtC」）が提供する自動車・蓄電池業界向け「トレーサビリティー基盤サービス」の最新版であるV3.1.0に認証アプリケーションとして対応しました。欧州電池規則をはじめとする環境規制への対応を見据え、今回新たに追加された認証業務支援に係る機能に対応することで、第三者認証機関とのデータ連携および審査プロセスの効率化を実現することが可能となります。

「トレーサビリティー基盤サービス」の最新版（V3.1.0）への対応の背景

近年、欧州電池規則をはじめとした各国・地域における環境規制の強化により、自動車・蓄電池分野ではサプライチェーン全体を通じたCFP（Carbon Footprint of Products）の算定および開示が求められるようになっています。

このような背景のもと、ABtCが提供する「トレーサビリティー基盤サービス」は、企業間での秘匿性を担保しながら、CFP等の環境データを安全かつ標準化された形で連携できる基盤として注目されています。今回のV3.1.0では新たに認証業務支援に係る機能が追加され、第三者認証機関とのデータ連携や審査プロセスの効率化が可能となりました。

dotDは、こうした業界動向と顧客ニーズを踏まえ、「dotD CFP Calculator」を同サービスの最新版に対応させることで、より実務に即した形で企業のCFP算定・認証対応を支援することを目指しています。

dotD CFP Calculator について

「dotD CFP Calculator」は、自動車用バッテリーの製造から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体にわたり、CFPの値を算出するアプリケーションです。またdotDでは、本アプリケーションの開発・運営の他、各種法制度への適合、業務プロセス改善、データ整備、ステークホルダー調整などのコンサルティングのサポートもしております。製品・サービスのライフサイクル全体におけるCO2排出量を精度高く算定し、企業の脱炭素経営を推進します。

dotD CFP Calculatorについてはこちら(https://dotd-inc.com/dotd-cfp-calculator/)

今後もdotDは持続可能性のある明るい未来に向け、カーボンニュートラル社会の実現を事業創造という観点から支援し信頼性の高いサービスの提供を進めてまいります。

■株式会社dotD

本社所在地：東京都港区北青山2丁目14番4号 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

代表者：代表取締役CEO 小野田久視

設立日：2018年9月

事業内容：アプリの開発・提供、新規事業開発コンサルティング

ホームページ：https://dotd-inc.com/