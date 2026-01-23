総フォロワー数60万人に聞いた！各界隈「カラオケで歌いたい○○な曲」を大調査

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社：東京都港区 代表取締役社長：園田 恭輔) が運営する【WE LABO ［ヒト・コト・モノ・バ］研究所】※略称【WE LABO(ウィー ラボ)】は、「JOYSOUND」ブランドでカラオケ事業を展開する株式会社エクシング(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：水谷 靖)との協業企画として、 「カラオケで歌いたい○○な曲」8テーマのアンケート調査を実施。各界隈別のアンケート結果を基に、プレイリストを制作、公開しました。

本企画は、年末年始のカラオケ需要が高まるタイミングに合わせ、Z世代のリアルな選曲傾向を可視化し、JOYSOUNDの想起向上とZ世代との接点拡大を目的として実施したものです。 Z世代は「気分」「界隈」「推し」など、文脈に基づく選曲を重視する傾向が強く、従来のランキング型プレイリストでは捉えきれない多様な価値観を持っていることから、WE LABOが運営するSNSコミュニティアカウントでアンケート調査を実施。各界隈の“今の気分”に寄り添う8テーマのプレイリストを制作しました。

制作したプレイリストは、WE LABOキュレーションアカウントおよびJOYSOUND公式SNS・公式サイトにて公開され、総閲覧数約150万、リーチ約42万の反響を獲得しています。

WE LABOでは、当事者コミュニティから得られる一次情報を起点にZ世代のリアルを精度高く読み解く分析力、編集力を活かし、マーケティング調査からプロダクト開発、PR、プロデュース、イベント企画運営まで幅広いサービスを提供しています。

アンケート実施した界隈

女子高生(JK)を中心とした《JK界隈》、“⼆次元コンテンツ”を軸に活動する《二次元オタク界隈》国内外アイドルなど“推し”を中心に活動する《三次元オタク界隈》、踊ることを日常の一部として楽しむ《ダンサー界隈》、韓国発のカルチャーを日常的に取り入れて楽しむ《韓国界隈》、“かわいい”を軸に、クラシカル‧レトロなどの世界観を好む《ガーリー界隈》、地雷系ファッションを通して自⼰表現を行う《地雷界隈》

■調査概要

調査の方法 ：WEGOが運営するInstagramを利用した質問フォームで実施

実施時期 ：2025年12月3日～2025年12月12日

調査の対象 ：WEGOが運営するSNSコミュニティ7アカウントのフォロワー

最終有効回答数：662

■調査カテゴリー

□カラオケでこれ歌ったら盛り上がる1曲

□失恋した友達に贈る1曲

□片想いメンタルを安定させる一曲

□自己肯定感を爆上げしたいときの一曲

□みんなを泣かせにいく一曲

□とにかく叫びたいときの一曲

□時間終了10分前に入れるシメ曲

□推し活ソングといえばこれ！（オタクの気持ちを歌った曲）

■【株式会社エクシング】とは

曲数No.1(※1)を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」を展開。歌う楽しさを追求し続けるだけでなく、カラオケルームで観て楽しめるコンテンツを満載したサービス「みるハコ」や、カラオケが持つ「つながる」価値を拡張すべく誕生したエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」の取り組みを通じて、新たなエンタテインメント空間としての価値創造を目指しています。

※1：2026年1月時点、(株)エクシング調べ。ご利用されるお部屋の環境や設定によっては、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

対象機種：JOYSOUND X1(JS-FX10)/JOYSOUND MAX GO

JOYSOUND公式Instagram：https://www.instagram.com/joysound_pr/(https://www.instagram.com/joysound_pr/)

JOYSOUND公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@joysound_pr(https://www.tiktok.com/@joysound_pr)

JOYSOUND公式X ：https://x.com/JOYSOUND_PR(https://x.com/JOYSOUND_PR)

JOYSOUND公式サイト ：https://www.joysound.com/web/(https://www.joysound.com/web/)

■【WE LABO ［ヒト・コト・モノ・バ］研究所】とは



ウィゴーが掲げる『YOUR FAN（お客さま一人ひとりのファンであること）』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関。

現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は60万人を超え、全国約180店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となる。

当事者だからこそわかる感性に向き合い、「発見」「共感」「共有」につながる活動、サービスを提供、提案している。

□WE LABOが提供・提案可能なサービス

コミュニティから得られるデータを活用した【ヒト】の調査、【コト】の発信

【モノ】の開発、【バ】の創出 etc

▻マーケティング調査・戦略

▻プロダクト開発・調査・支援

▻PR業務・メディア機能

▻プロデュース企画

▻イベント企画運営

Official site : https://labo.wego.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/welabo_official/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@welabo_official

■株式会社ウィゴーとは

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

Corporate Site ： https://wego.jp

Official Instagram ： https://www.instagram.com/wego_official (https://www.instagram.com/wego_official)

Official X (旧Twitter) ： https://twitter.com/WEGO_press

Official TikTok ： https://www.tiktok.com/@wego_official