【施策レポート】ミツカン“味ぽん(R)“×ホロライブ「ホロぽん飯テロ部2025」SNSからTVCM・流通にも広がり話題化したプロモーション戦略に迫るインタビュー記事を公開！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、株式会社Mizkanの「味ぽん(R)」と昨年に引き続きホロライブのタレントを起用し、実施した「ホロぽん飯テロ部 2025 キャンペーン」についてインタビューを行い、記事の公開を行いました。
VTuberを起用したプロモーション施策をご検討中の企業様には有用な内容となっておりますので、ご興味ある方は以下リンク先よりご覧ください。
インタビュー記事リンク：https://note.com/clanntv/n/n86d51211bae5(https://note.com/clanntv/n/n86d51211bae5)
「ホロぽん飯テロ部 2025」とは？
2024年、VTuberグループ「ホロライブ」所属タレントとともに「ホロぽん飯テロ部」を立ち上げ、キャンペーンを実施しました。
味ぽんの「ぽん」にちなんだコラボとして展開した昨年の企画では、通称「PON」として親しまれているさくらみこさんの起用を望む声がファンの間で多く寄せられました。
そうした反響を受け、今年は白銀ノエルさんに加え、さくらみこさんを起用し、「ホロぽん飯テロ部2025」という形で実施する形となりました。
＜配信動画＞
さくらみこさん
https://www.youtube.com/live/yIIhGCPeTlU?si=d2y6wteeGGG7RZlD
白銀ノエルさん
https://www.youtube.com/live/a0cS-xsMIoQ?si=IUYhP9h3CK689gFn
