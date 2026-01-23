『Music Chocolate Festival.2026 Special Radio』放送決定！

朝日放送ラジオ株式会社

3月14日（土）、ホワイトデー開催の音楽フェス「Music Chocolate Festival.2026」を一足早く楽しめる公式特別番組。

パーソナリティは、K-POP・J-POP双方に精通する 古家正亨。

音楽シーンを長年見つめてきた視点から、

出演アーティストの魅力やイベントの見どころを深掘りしていきます。

朝日放送ラジオ株式会社（ABCラジオ）は、2026年1月24日（土）21時30分より、

特別番組 『Music Chocolate Festival.2026 Special Radio』 を放送いたします。

本番組は、2026年3月14日（土）にZepp Namba（大阪）で開催される音楽イベント 「Music Chocolate Festival.2026」 の魅力を広く発信する公式特別番組として編成されました。

特番では、「Music Chocolate Festival.2026」に出演するアーティストが番組に登場し、

それぞれの音楽的魅力やフェスに向けた想いを、楽曲とトークを交えて紹介します。

番組では、この公演限定企画についてもいち早く触れ、ライブ当日への期待感を高めます。

ホワイトデー、この日だけの特別なステージを前に、イベントの世界観や魅力を一足早く体感できる1時間。

音楽ファン必聴の特別番組です。

なお、「Music Chocolate Festival.2026」のチケット先行販売は、

1月25日（日）午前10時から開始予定。

番組内でも、公演情報や注目ポイントを紹介します。

【番組概要】

番組名：『Music Chocolate Festival.2026 Special Radio』

放送日時： 2026年1月24日（土）21時30分～22時30分

出演：

・古家正亨

・『Music Chocolate Festival.2026』出演者

【イベント概要】

公演名：Music Chocolate Festival.2026

開催日：2026年3月14日（土）

会場：Zepp Namba（大阪）

公演時間：

第1部：開場 12:45 ／ 開演 13:30

第2部：開場 17:15 ／ 開演 18:00

（各公演 約130～150分）

チケット料金：

1階スタンディング 8,800円（税込）

2階指定席 9,500円（税込）

アップグレード 5,000円（税込）

昼・夜 通しチケット 1階スタンディング15,800円（税込）

2階指定席 17,200円（税込）

【出演アーティスト】

7ORDER／DXTEEN／Hi-Fi Un!corn／n.SSign

